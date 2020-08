Pan y circo de la 4T

La crisis económica y el clima generalizado de inseguridad han dado muestra de la ineficiencia y falta de capacidad de los funcionarios del Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde inicios de su administración; aunado a lo anterior, por si fuera poco, el presidente de la República y su gabinete no han dado resultados claros y precisos para atender y generar estrategias positivas frente a la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con la revista Forbes, México ocupa el tercer lugar en el mundo con más muertes a causa del Covid-19, sólo por debajo de Reino Unido con 46 mil 119 decesos y se ubica por debajo solamente de Estados Unidos, con más de 156 mil según cifras oficiales. López Obrador quien es el responsable del Ejecutivo federal hasta la fecha no da el ejemplo de portar cubrebocas y cumplir con las medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez.

Es incongruente que el subsecretario antes mencionado, durante las ruedas de prensa “diarias” insista en cumplir con el uso de cubrebocas y las demás medidas sanitarias de sana distancia, para prevenir y controlar la pandemia en nuestro país, y López Obrador haga caso omiso y no de el ejemplo a la ciudadanía mexicana.

Conforme avanza su “administración federal”, la cual no tiene muestra y evidencia de que se trate realmente de una administración pública, ya que carece de los principios básicos de la administración (planeación, organización, control y dirección). De acuerdo con los datos de la encuesta realizada por Banxico, se prevé una caída del 10.02 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2020, esta caída es resultado del derrumbe histórico del PIB que se alcanzó en el segundo trimestre en un -17.3 por ciento para el segundo trimestre que recién terminó. Continuando con la encuesta realizada por el Banco de México, el 92 por ciento de los encuestados asegura de manera clara que actualmente es “mal momento” para invertir en México. ¿Ante esta situación que se plantea, qué ha hecho López Obrador? Para todo se excusa, en echarle la culpa a los gobiernos anteriores o lo que él llama el período neoliberal.

El pueblo de México no necesita escuchar todos los días mentiras en las mañaneras; con culpar a los anteriores gobiernos no se solucionará el presente; el presidente de la República debe hacerse cargo de su puesto y tomar las riendas del país para sacarlo adelante.

En los últimos meses, se ha visto una caída en la popularidad del presidente, por lo que ha tenido que recurrir a la costumbre romana del “pan y circo” con el proceso en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, como distractor de los temas trascendentales en medio de la pandemia.

Como si la situación en nuestro país estuviera en su mejor momento para un circo, esta semana desde el escenario de sus “mañaneras”, el presidente López Obrador señalo que “se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya”. ¿No sería más interesante mostrar en las mañaneras como se trabaja para disminuir las muertes por el Covid-19 y la inseguridad?; o caso, ¿es parte de su estrategia electoral?

Los programas federales como “Jóvenes construyendo el futuro”, más que ayudar a generar habilidades y responsabilidades en los jóvenes de nuestro país, ha generado un clientelismo político-electoral, lo anterior es porque, es inconcebible que un joven que se encuentra en este programa reciba al mes la cantidad de tres mil 600 pesos mensuales, y un estudiante de medicina reciba una beca por no más de mil 500 pesos mensuales. Un país en donde no se tenga como primordialidad la educación tiende a estar sujeto a las políticas asistencialistas de su gobierno, y, por ende, no genera productividad y riqueza.

La 4T continúa con su “pan y circo” en combatir la corrupción en el gobierno, pero si en realidad fuera cierto, ¿por qué se encuentra en el Gobierno federal Manuel Bartlett Díaz? Bartlett Díaz como secretario de Gobernación en la administración de Miguel de la Madrid, fue acusado por ser el responsable de la “caída del sistema” con lo cual se dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari en la elección presidencial; De acuerdo con investigaciones periodísticas de la revista Proceso y CNN, Manuel Bartlett fue el responsable de manipular el resultado de la elección presidencial y se le vinculaba con el capo mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe del Cartel de Guadalajara. En aquella elección, cuando el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas llevaba la delantera en los resultados electorales, Bartlett Díaz dijo que se habían presentado dificultades en la recepción de la información, y por ello, no podían entregarse resultados inmediatamente.

Demasiada incongruencia de AMLO en combatir la corrupción en el gobierno, teniendo en su gabinete como director de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett. Este gobierno, sin duda, ha sido una catástrofe para los mexicanos, ya que no se ha cumplido con sus promesas y no se atienen temas importantes como seguridad, economía y salud.