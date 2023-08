Paisaje biocultural juarense por excelencia

¿Sabían ustedes que el presidente Benito Juárez acostumbraba caminar a la orilla del río Bravo durante su estancia en Paso del Norte?

A la luz de la luna, esas caminatas entre los árboles y la vegetación que bordeaban el cauce del cuarto río más largo de América todavía eran una manifestación cultural común para los juarenses a mediados del Siglo XX, antes de la canalización completa del Bravo.

El cielo abierto y el aroma a sembradíos han sido características de nuestra ciudad durante la mayor parte de su existencia. Sin embargo, la urbanización ha ido cambiando el paisaje fronterizo.

Cuando se recuperó El Chamizal en los años 60 renació un espacio reminiscente de los orígenes de Ciudad Juárez. Porque esos cientos de hectáreas situadas junto al río brindaron nuevamente la oportunidad de reconectarse con la naturaleza, de apreciar el horizonte en todo su inspirador potencial, de distinguir la vecina ciudad ̶ cuyo desarrollo se halla tan entrelazado con el nuestro ̶ , y de sentir la presencia del río Bravo.

Sin río no se hubiera fundado Paso del Norte, sin río no hubiera florecido la agricultura que durante siglos fue el sustento de nuestra economía, sin río no hubiéramos servido de oasis a los seres humanos que han escrito la historia de la humanidad transitando por esta parte del mundo, ni hubiéramos recibido a tantos refugiados en distintos momentos de crisis de la Nueva España o de México, ni habríamos sido hogar de los miles y miles de migrantes que han forjado esta ciudad. Sin el río Bravo no entenderíamos el destino fronterizo de Ciudad Juárez, su vocación exportadora, su asimilación de influencias, su capacidad para adaptarse y sobrevivir.

El Chamizal nos acerca como ningún otro lugar a los orígenes de Ciudad Juárez, a su historia de triunfo a pesar de todo, precisamente junto al río en una zona relevante por varias razones. El Chamizal es prácticamente el único territorio recuperado por México de Estados Unidos. Su importancia como patrimonio histórico y cultural es única. Su mensaje es uno de orgullo y esperanza. Su amplitud transmite arraigo por la identidad juarense.

El Chamizal es además uno de los pocos puntos abiertos restantes en la ciudad, como puede apreciarse a simple vista en un mapa satelital. Mirando al Norte desde el Malecón la sensación de libertad es abrumadora. Eso, en una ciudad con déficit de espacios naturales, representa una escasa oportunidad de relajamiento al alcance de todos. El contacto con naturaleza ha sido el primer sicólogo de los seres humanos. No necesito decir que en Ciudad Juárez se necesitan urgentemente fuentes facilitadoras de la salud mental. El Chamizal y el río Bravo son nuestras terapias endémicas.

Los visitantes provenientes de ciudades con gran número de edificios altos se asombran ante el horizonte del cielo fronterizo y gozan la vista de dos países. Ambos son un patrimonio cultural nuestro, y ni siquiera nos damos cuenta.

El cielo abierto, en un espacio no obstruido por edificios, donde además se respira historia y es más fácil apreciar nuestra identidad, eso es también El Chamizal. Lamentablemente, a través de los años hemos permitido que se pierda ese valor tan nuestro. Desde la Presidencia Municipal hasta ICSA, la avenida Rafael Pérez Serna y las construcciones erigidas a lo largo de la Heroico Colegio Militar nos han ido arrebatando no sólo el pulmón de la ciudad, sino un alivio para ojos acostumbrados a arquitectura sin planeación ni atención, un paisaje que constituye un patrimonio muy juarense y la posibilidad de afianzar nuestra identidad remontándonos a nuestros orígenes y potencial. Ese es el regalo de El Chamizal.

Para conservarlo debemos mantener esa zona libre de edificios, aprovechar turísticamente incluso el corredor natural ̶ repleto de historia, por cierto ̶ como paisaje biocultural.

Entiendo los desafíos para dar mantenimiento a un entorno natural. También comprendo la necesidad siempre creciente de ubicaciones con infraestructura y la conveniencia de un sitio cercano al cruce fronterizo para cualquier actividad económica. Pero, para mí, renunciar por esas razones al carácter de la zona comprendida entre el Malecón y el río Bravo es un precio demasiado alto.

De hecho, independientemente de la declaratoria de protección al área natural que emita la Semarnat, con sus espacios abiertos y sus árboles que de manera tan juarense luchan por sobrevivir ante amenaza tras amenaza toda esa zona merece formar parte del patrimonio cultural declarado contemplado en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Juárez

No sólo es una imagen urbana que pertenece a todos los juarenses. Se trata de un espacio geográfico con significado histórico y cultural cuya conservación nos corresponde.

Lo cual me lleva a la propuesta de construir junto a El Punto un centro de convenciones.

En el 2016, El Punto se promovió como un lugar único donde inclusive desde la vecina ciudad podría apreciarse la ceremonia del papa Francisco. Sí, estando en El Paso era posible disfrutar de ese evento histórico al aire libre y de esa vista de paisaje abierto juarense, una oportunidad cada vez menos común debido a la proliferación de construcciones.

Aun si se respetara la estructura erigida para la visita del pontífice, cualquier edificio junto a El Punto opacaría su vista desde el lado mexicano o americano. La pavimentación para estacionamiento y todas las necesidades de un centro donde se congregue gente darían al traste con la sensación de paz que rodea lo que hace siete años fue un lugar de culto y forma parte de su valor actual. No olvidemos, esa paz también es producto del contacto con la Naturaleza.

Sentir la tierra a los pies y el aire en la cara es una experiencia especial. Para una población que cada vez vive más bajo techo, acostumbrada a climas artificiales y pisos de concreto, representa un respiro, un recordatorio del mundo que habitamos.

En El Chamizal y en la franja por donde alguna vez corrió el río Bravo, nos remite a nuestra historia. No nos privemos de esa oportunidad de afianzar el arraigo por Ciudad Juárez.