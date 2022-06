-Pagaron más de 200 mil en efectivo

-Corralista ‘escondido’ en gobierno de Maru

PUBLICIDAD

-Anda ‘Pepe’ con cachucha de HSBC

-Toma ventaja aquí Sheinbaum

Con independencia de lo que ocurra con los espectaculares contratados por Morena en la revocación de mandato, donde Chihuahua no está ajeno, hay otros pequeñísimos detalles que están documentados en la fiscalización realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), y a los cuales deberá responder la dirigencia estatal del partido guinda, o al menos quien maneja los dineros a nivel estatal.

Por ejemplo, fueron hechos casi cuatro mil pagos a representantes generales y de casilla por casi un millón 200 mil pesos durante la referida revocación de mandato.

Fueron apenas tres mil 714 los representantes de casilla que recibieron pagos diversos de acuerdo al cargo desempeñado, de mil pesos si eran representantes generales, 400 si eran propietarios y 200 si eran suplentes.

Estaba muy sobrada la representación morenista, atendiendo que solo se instalaron menos de dos mil casillas a nivel estatal, mil 755 para ser exactos. Casi dos representantes por mesa receptora de votos.

En total un millón 259 mil 400 pesos, de los cuales se pagaron cash, en efectivo, 185 mil y cacho, lo demás en “órdenes de pago” que no se identifica si fue transferencia electrónica o cheque.

De esos representantes hay casos detectados donde se reportó el pago de cantidades mayores, pero solo hay comprobantes por cantidades menores. Tenemos la imagen digital del reporte oficial emitido por el Instituto Nacional Electoral, que es público en el micrositio de la página oficial.

Es insignificante la cantidad pagada en los seis casos detectados, la pregunta es lo que se podría encontrar en aquellos casi doscientos mil pesos pagados en efectivo, y en particular, cuál fue la razón para andar con un maletín de billetes en la calle en día de revocación de mandato.

Las irregularidades están en los pagos realizados a los representantes de casilla José Andrés González, Roberto Galván, Gabina Jisela Valles Camacho, Sandra María Cristina, Ilka Lourdes Jáquez e Itzel Nereyda Jácquez, ubicados ellos en Delicias y en la capital Chihuahua.

Hace ya dos meses de la revocación de mandato y sigue dando de qué hablar por el manejo de los dineros, y las eventuales sanciones que podrían emitirse como corolario de la revocación.

***

Hace días la exvoladora jefa del DIF estatal, Cinthia Chavira de Corral, se mofó en redes sociales de algunas publicaciones periodísticas que replicaron información sobre el mal estado de salud de César Duarte Jáquez durante sus primeras audiencias judiciales en Chihuahua.

Seguro cayó hasta el suelo un pedazo de lengua a la señora al escribir lo siguiente: “A Chihuahua le duelen la injusticia, la desidia, el abandono, la indolencia… tanto, que muchas y muchos se han olvidado de exigir. Rescata tu memoria Chihuahua! Que si han de servir para algo estos medios y sus notas, sea justamente para eso”.

Mimetizada con su marido en la retórica de cobre, corriente, barata, deja de lado que los chihuahuenses le cobraron a Duarte la injusticia, la desidia y el abandono, pero a ella y a su marido les recetaron doble dosis por su régimen con las mismas características o bastante peores. A la injusticia y a la desidia, le sumaron la flojera, la corrupción, la frivolidad, las borracheras y muchos etcéteras.

El análisis de ese contraste no es todo en tal publicación, llamó también la atención que haya sido comentada por un empleado del gobierno que se suponía fuera de la actual administración porque fue fiel “hijito” de Corral en el ámbito mediático. Es de los que golpeaban a la actual gobernadora, Maru Campos.

Se trata de Alejandro Romero Ruiz, uno de los 40 o 50 enlaces de Comunicación Social que tuvo el exgobernador en las diferentes dependencias y que sigue en el gobierno aunque no en esas áreas, sino escondidito en una subrecaudación de rentas protegido por un pariente de Cinthia Chavira, de nombre Ramón Alberto Gamboa Armendáriz.

“El señor está lastimado, enfermo, hay que cuidarlo, es su derecho humano y luego dejarlo en libertad...”, escribió en la publicación de la señora.

Es Romero uno de los pocos corralistas que se quedaron enclochados con el falso rollo de sus expatrones y lo repite como periquito sin tomar en cuenta que ya no mandan en Palacio. Tan simple como eso pero tan difícil de asimilar.

***

Ayer confirmó la gobernadora, Maru Campos, que este viernes sostendrá reuniones de trabajo en la ciudad de Chihuahua con el embajador de Israel en México, Zvi Tal, para platicar sobre proyectos hídricos en el estado.

Los avances sobre dichos proyectos fueron trabajados durante la víspera por el Secretario Coordinador del Gabinete, Luis Serrato, e integrantes de la comunidad judía en Chihuahua y la República. Más de cinco mil millones de pesos están apalabrados al menos en planes; o no precisamente apalabrados, sino requeridos para concretar los proyectos.

***

Queda claro que los panistas en el Congreso del Estado requieren el único voto que le queda al Movimiento Ciudadano, el de su diputado y presidente naranja en la entidad, Francisco “Pancho” Sánchez.

Ya tienen en la bolsa a dicho legislador; la gran interrogante es si el paquete de uno contiene la adopción también del padrino de “Pancho” y hasta ahora jefe de hecho del MC en la entidad, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

El excandidato a la gubernatura castigó hasta que se la cansó la mano a su entonces contrincante, Maru Campos. También fue aliado y operador de Javier Corral. Cometió esos dos pecados en uno.

No es diputado pero sigue siendo el patrón de “Pancho”. Sin duda vendrá pronto un deslinde, o deberá venir.

***

No es para espantarse sino para revisar más a fondo el que José Antonio “Pepe” Meade haya sido invitado al Consejo Hacendario del Estado la semana pasada en Chihuahua. Así lo aseguran en la Secretaría de Hacienda tras cierto revuelo que causó el priista con fama de reformador fiscal centralista.

Además de amplio conocimiento macroeconómico tiene otros atributos (e intereses) el excandidato del PRI a la Presidencia y exsecretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En especial, Meade Kuribreña es, desde que perdió la elección presidencial, consejero independiente del Consejo de Administración de The Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC Holding). Su nombre no puede desligarse del directorio de la trasnacional.

Además de integrante del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo y del Comité de Remuneración, justo en este mes de junio acaba de asumir otras funciones con incidencia directa en la contratación de personal del grupo financiero.

Así que su visita a Chihuahua para participar en el Consejo Hacendario seguramente tenía otras implicaciones. No solo vino a echar un rollo típico sobre la difícil situación económica global a causa de la pandemia, la guerra en Ucrania y demás desgracias que enfrenta la humanidad.

Con la cachucha de HSBC, es probable que Meade participe del análisis de la deuda monumental que enfrenta el estado y las alternativas no para pagar sino para refinanciar los compromisos que tiene Chihuahua, en aumento desde hace tres administraciones estatales.

A la fecha, el grupo financiero con sede en Londres le tiene prestado al gobierno estatal muy poco, ni el cinco por ciento de la deuda pública registrada, tanto en pasivos de corto como de largo plazos.

Si ofrece o no el banco mejores condiciones para obtener una tajada del negocio de la deuda chihuahuense, como quiera puede asomarse cierto conflicto de interés de Meade dentro del consejo creado para revisar y mejorar la situación financiera local.

Ese es el pequeño problemita que representa su participación en un consejo estatal. A menos, claro, que lo haga por mero amor al arte y por pura amistad con quienes lo convocaron. También puede ser posible.

***

Dentro de Morena ya comenzó la organización de foros a favor de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México y fuerte aspirante por la Presidencia de la República este 2024, Claudia Sheinbaum, una de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador.

Lo interesante es el grupo que está detrás del apoyo a su proyecto, ante la clara previsión de que el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, no tiene cabida en el listado guinda de presidenciables.

En la capital han comenzado a operar a favor de Sheinbaum gente como el excoordinador de los diputados locales, Miguel Colunga, el exregidor Rubén Castañeda y los consejeros estatales Osmand González, Hugo González, Jorge Maravé, Zianya Sandoval y Luisa Rey.

Aparte, y por si fuera poco, también ha sido adoptado en el proyecto el excandidato a diputado federal, Fernando Tiscareño, cuya tía, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, es también de las más cercanas a la jefa de la CDMX.

En Juárez, mientras el equipo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar está a la espera de las definiciones, ya es notable la mano del profesor Martín Chaparro, suplente en la alcaldía y todavía dirigente estatal morenista, a favor de la mujer.