Padrón de deudores alimentarios

El incumplimiento de pensión alimenticia por quienes están obligados a darla, es una problemática que continúa vigente en nuestra sociedad y quienes resultan más afectados son quienes la requieren, que pueden ser menores de edad; personas con discapacidad o declarados es estado de interdicción; personas que se dedicaron al cuidado de los hijos durante el matrimonio y personas mayores.

Según el artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto. Respecto de las personas menores de edad, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. Tratándose de personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo.

Las repercusiones para quienes incumplan la pensión alimenticia a pesar de estar decretada, puede ir desde el embargo de bienes muebles o inmuebles suficientes para garantizar la pensiones vencidas y no pagadas, se puede ir por la vía penal interponiendo querella por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria cuya pena de prisión puede ir desde los seis meses a cuatro años y de 50 a 400 días multa, además en caso de que la persona sea condenada, deberá hacer el pago por reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente, inclusive se podrá decretar suspensión hasta por un año de los derechos de familia.

Además, el 24 de diciembre del año 2020, se presentó al Congreso del Estado, un decreto para reformar y adicionar el artículo 74, 81 y 200 BIS, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con la finalidad de integrar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios del Poder Judicial del Estado y remitir la información que le sea solicitada por la autoridad correspondiente, por lo que los jueces de primera instancia podrán remitir las resoluciones ejecutoriadas en materia de alimentos que hayan sido incumplidas y en el caso de los acuerdos en materia de alimentos llevados por el Instituto de Justicia Alternativa, éste también tendrá la obligación de remitir a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia aquellos acuerdos que hayan sido incumplidos y sean de su conocimiento.

El citado decreto, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 2021, por lo que ya entró en vigor, sin embargo, se encuentra pendiente que el Congreso del Estado emita la ley correspondiente para regular la operatividad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios del Poder Judicial del Estado, teniendo para ello un plazo máximo de 180 días, es decir tendrían hasta el 30 de julio del presente año para expedirla.

Esperemos que muy pronto podamos contar con este padrón, pues son necesarias estas medidas porque le dan importancia a la pensión alimenticia como un asunto de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, puesto que afectan la supervivencia de quien los requiere, además visibiliza la violencia económica.

Ahora aquellas personas que incumplen con el deber más básico que es proporcionar alimentos se les podrá restringir incluso el acceso a un cargo público, tal es el caso del partido Morena, quien, como requisito indispensable para participar en el proceso interno para diputación local, presidencia municipal, sindicatura y regiduría, estableció que el aspirante no debe haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, además de no haber sido condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Me parece acertada la postura de Morena de no tolerar la violencia de género y deseamos que más partidos políticos se sumen.

El incumplimiento de pensión alimenticia constituye violencia de género.

