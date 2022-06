Pacificación y Mediación

La pacificación ha sido una de las demandas reiteradas por la sociedad fronteriza en la última década. Los múltiples esfuerzos emprendidos para alcanzarla ofrecen luces que terminan apagándose ante hechos de violencia extrema y homicidios, como el ocurrido en días pasados en el restaurante Denny’s o en el Fovissste Chamizal. Este tipo de sucesos refuerza el sentimiento de que nos encontramos muy lejos de lograrla y las narrativas que lo confirman. Se imponen la vulnerabilidad que experimentamos las y los ciudadanos, la incapacidad institucional para resolver la situación y la capacidad demoledora de los grupos delictivos para imponerse en la ciudad.

La sensación de que poco podemos hacer y estar en situación de riesgo se imponen e invaden nuestras conversaciones cuando observamos sucesos lamentables: feminicidios, violencia de género, violencia doméstica y homicidios. Y más aún cuando observamos que la impunidad prevalece y quienes perpetran tales actos no tienen consecuencia alguna. Estos hechos afirman sentimientos que invariablemente inmovilizan y nos hacen sentir, como ciudadanía, que la parálisis es la única estrategia posible.

PUBLICIDAD

Los sentimientos y narrativas expuestos forman parte de nuestra comunidad y no podemos abstraernos de ellas. De hecho, en más de una ocasión las compartimos, pero nos resistimos a mantenerlas y sobre todo quedarnos quietos.

La pacificación es un tema que le interesa principalmente a la ciudadanía, así lo ha demostrado a lo largo de la historia, en especial en la última década. Las formas variadas de lucha y participación para garantizar sus derechos así lo demuestran. Alcanzar la paz requiere de esfuerzos y sobre todo tiempo, es decir, no llega de la noche a la mañana o en 15 minutos. Aunque se trata de procesos largos, siempre puede abonarse a ellos: a nivel personal, renunciando a la violencia y procurando atender los conflictos de forma pacífica; a nivel colectivo, mediante la demanda de inversión y la instrumentación de programas y políticas. En ambos niveles, integrando un enfoque incluyente y dialogado, como debe ser en un país que promueve la democracia.

Si bien los cambios a nivel macro se ven lejanos o, al menos, requieren de procesos de mayor plazo y alcance, en un nivel más cotidiano y relacional encontramos en los mecanismos alternos de solución de conflictos (MASC), particularmente en la mediación, una vía para construir la paz en un nivel micro, que se avizora derivado del encuentro entre las partes. Con el hecho de que las partes en conflicto se sensibilicen sobre sus propias necesidades y las de la otra parte, identifiquen la forma como contribuyen al crecimiento y continuidad del conflicto y trabajen en la construcción de soluciones satisfactorias para todos los implicados, se mitiga la violencia en los ámbitos en que se desarrolla la mediación y favorece ambientes y formas de convivencia pacíficas, basadas en el reconocimiento y el respeto de los otros; genera transformaciones personales e interpersonales en las que la empatía se constituye como un aspecto fundamental. Esta idea de paz se construye día a día de forma dinámica y compromete a las personas participantes a garantizar su integridad y la de los demás.

Para conflictos tan complicados y complejos, como lo son la violencia social y criminal, se requiere de procesos de amplia envergadura, de diálogo y construcción de acuerdos a nivel político, militar y social; de creación de programas y políticas para el desarrollo económico y social y para la promoción masiva de la salud mental. No podemos renunciar a la esperanza de que ocurra y a seguir trabajando en los niveles en que sí podemos incidir y avanzar, tanto en la exigencia a los gobiernos como en la construcción de espacios de paz en los ámbitos en que participamos. El panorama no se ve fácil, pero renunciar a transformarlo no es opción. Tenemos mucho por hacer.

-----------------------

Cultura por la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A. C. (CFIC).