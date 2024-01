Otro año con el inservible BRT

Este 2024 nos espera el mismo tráfico infernal en las calles de Ciudad Juárez, hay quienes ya nos acostumbramos a transitar esquivando todo tipo de baches, e infraestructuras viales como el inservible BRT para poder llegar nuestro destino, incluso el presidente municipal había lanzado un comunicado en el sentido de poder usar el carril del BRT para la circulación, sin embargo, resulta peligroso usarlo, pues hay riesgo hasta de sufrir algún accidente.

Mientras tanto, como siempre, los gobiernos más que atender a los intereses de la ciudadanía, terminan velando por sus intereses, y el problema se va arrastrando administración tras administración y los perjudicados somos las y los juarenses.

El mentado BRT, antes llamado Vivebus, fue un proyecto que inició César Duarte, posteriormente continuó Javier Corral con el mismo proyecto, pero ampliándolo y le cambio de nombre al BravoBus, y pues esta administración estatal le cambio el nombre al BRT, sin embargo, dicho proyecto está estancado, no hay continuidad, lo que hay es opacidad en la inversión de los recursos a esta ruta troncal desde César Duarte hasta Javier Corral. A las y los juarenses no se nos consultó sobre dicho proyecto, tampoco se nos explicó sobre la pertinencia del mismo y la inversión de recursos públicos que ello conllevaría, simplemente se decidió desde la cúpula política evidentemente atendiendo intereses económicos para quienes eran gobernantes en su momento.

Mientras tanto, quienes enfrentamos el tráfico diario somos las y los juarenses que hoy en día tenemos que salir con más del doble de tiempo hacia nuestro destino, porque de lo contrario corremos el riesgo de llegar tarde, porque no se ve para cuando vaya a estar operando el BRT, pues aún falta que verdaderamente se ofrezca un servicio de transporte público de calidad y esto traiga una disminución del tráfico.

El Gobierno estatal debe diseñar un proyecto que busque una operación eficiente del BRT, se requiere transparencia en el tema de la inversión de estaciones, camiones y equipos de recaudo. El proyecto debe ser participativo, es decir, las y los ciudadanos debemos participar en su construcción. Basta de proyectos ventajosos que benefician a los políticos sin escrúpulos. Tenemos el ejemplo de otros estados como Yucatán que recientemente acaba de inaugurar el iE-TRAM la primera ruta eléctrica del sureste de México que conecta a 137 colonias en tres municipios con 100 rutas ¿no podemos tener proyectos dignos?

Porque las y los juarenses requerimos una solución de fondo a corto plazo, no basta con que nos digan que podemos usar por mientras el carril del BRT, o que se haya promovido una acción penal por parte de la Auditoria Superior del Estado en contra de quienes operaron el desastre del BRT, que claro que está bien que se sancione, pero lo que nos hace falta son medidas inmediatas que solucionen el problema.

Se avecinan tiempos electorales y no queremos promesas que no nos puedan cumplir, porque así se la han pasado, basta recordarles que, en el mes de abril de 2023, el Consejo Consultivo de Transporte Público del Estado había prometido bajo el argumento del aumento de las tarifas al transporte público, que las concesionarias de transporte tendrían 90 días para renovar el 100 por ciento de las unidades que circulaban en las rutas alimentadoras de Ciudad Juárez las cuales según los lineamientos podrían ser nuevas o seminuevas, de un modelo mínimo 2018 y quien no lo hiciera supuestamente podría perder la concesión, situación que a la fecha no ha ocurrido porque se siguen observando rutas viejas que no cuentan ni con sillones, agujeros en piso, todas destartaladas, sin ventilación, sin aire, sin las más mínimas medidas de seguridad. Esperemos que no tengan el descaro este año de subir nuevamente la tarifa, porque como bien lo señalé en diverso artículo ¿acaso les parece justo afectar la economía de los juarenses ofreciendo el mismo servicio en las mismas condiciones? El aumento de la tarifa en todo caso se justificaría cuando ya se cuente con las unidades renovadas y realmente se ofrezca un servicio de calidad cumpliendo todos los principios señalados en la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.

Si el Gobierno del Estado no puede resolver el problema a corto plazo, lo ideal, sería quitar el BRT y ampliar los carriles de circulación, porque sin duda ha sido un rotundo fracaso.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla