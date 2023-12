-Otro altar a la Santa Muerte en cueva pollera

-Dejaron hasta sin maletas a estudiantes de UACJ

-Transa con ahorro judicial es otro detonador

- Zuckerman y Dresser van vs Corral

De nuevo aparecieron figuras de la Santa Muerte en acciones delictivas de polleros.

En septiembre pasado, la Patrulla Fronteriza reportó el hallazgo de 262 escondites de extranjeros indocumentados a lo largo del año fiscal estadunidense que inició en octubre del 2022 y terminó el 30 de septiembre del 2023. Fueron asegurados en ese período más de tres mil 500 personas.

Luego supimos de otra casa de seguridad, pero de polleros acá en Juárez, la residencia del alias “Iker”, en el Fraccionamiento Montecarlo.

Ahí fue descubierta a la entrada de la cochera una escultura de la Santa Muerte en negro intenso, de unos dos metros de altura.

No hubo reporte oficial del operativo salvo las fotos tomadas por El Diario en el momento que fue llevado a cabo por policías ministeriales del estado y personal del Ejército Mexicano.

“El Íker”, uno de los “coyotes” más activos en el tráfico de personas, logró escapar pero dejó mucha información sobre el esquema de operaciones de su grupo. Extraoficialmente se pudo conocer que no alcanzó a llevarse cerca de un millón de dólares, de los cuales fueron consignados al ministerio público solo 400 mil.

Tenemos de nueva cuenta otro operativo de la Unidad Anticontrabando de la Patrulla Fronteriza estación Ysleta, llevado a cabo la mañana del día de la Virgen de Guadalupe.

Ahí fue descubierto un nuevo escondite, fajos con 25 mil dólares, una arma larga y otro altar a la Santa Muerte con veladoras, la cabeza de una calavera, mucha morralla en moneda estadunidense, billetes de un dólar como “diezmo” para la “niña blanca” y cuatro personas indocumentadas dos de ellos contrabandistas. (Fotos en versión digital).

Es posible que existan vínculos muy estrechos entre los polleros de todos los casos no solo por su adoración a la santa de las causas malechoras, la Santa Muerte, sino porque tanto en suelo juarense como en El Paso, el modus operandi es casi idéntico.

***

Todavía ayer no había respuesta efectiva, ahora por la pérdida de equipajes entre los cerca de 50 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que fueron a la Ciudad de México.

Es aquel viaje cuyo organizador los recibió en el hotel con paquetes de condones sobre las camas en las habitaciones del hotel y la bienvenida: “ya tenemos itinerario”, pintada con labial en los espejos de los baños.

Las maletas de los muchachos, muchos de ellos estudiantes de derecho, educación y psicología, fueron trasladadas en un vuelo distinto y nunca llegaron.

Desde hace tres días, el miércoles 13 de diciembre, arribaron los alumnos a Juárez en un avión de Volaris, pero no sus pertenencias.

A la fecha se quejan de que les dan puras largas. Amagan con hacer un problema muy grande, aunque no vemos por dónde si la universidad institucionalmente no tuvo nada qué ver en el negocito.

El viaje fue anunciado desde al menos hace dos meses por medio de todo tipo de plataformas, desde grupos de Whatsapp hasta en páginas no oficiales de la universidad en Facebook. Un viaje de carácter “académico”, que los llevaría de tour por las sedes de la Suprema Corte, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, las cámaras legislativas.

Fue todo por un costo de 9 mil 700 pesos más un depósito de 500 por aquello de los desastres no previstos en sus cuartos de hotel.

En conjunto, el organizador, Martín Chuffe Nevárez, quien se presume como maestro adjunto de la máxima casa de estudios, recaudó poco más de medio millón de pesos.

Dijimos aquí que todo fue un desastre. El itinerario no se cumplió. Lo que podría venir son denuncias penales contra Chuffe y lo que prosiga.

***

Como otro detonador de una crisis más fuerte en el Poder Judicial, es vista la transa con los ahorros de empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), por la cual es acusada una funcionaria muy bien acomodada.

Esta semana fue destapado este otro escándalo, de los que son recurrentes en la estructura judicial. No involucra recursos públicos, pero sí un concierto de altos funcionarios e incluso magistrados en una caja de ahorros y créditos que terminó desfondada, al estilo del gran fraude financiero de Aras.

Principalmente, es la secretaria técnica de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, identificada como Claudia Gabriela R.V (porque ya tiene tres denuncias penales y una investigación administrativa abierta), quien está en medio de la polémica, pero detrás de ella hay otros intereses de mucho peso.

La funcionaria judicial manejó con un estilo agiotista una caja de ahorros para dar préstamos con altos intereses a los trabajadores. La fondeó con aportaciones de jueces, secretarios, magistrados, a los que les prometió altos rendimientos, por encima de cualquier inversión del mercado.

Su actividad es de sobra conocida en todas las áreas del Tribunal Superior, pues para los préstamos que otorgaba, aseguran, se valía de los contactos en varias ciudades y hasta de las relaciones del sindicato que tiene presencia en los diversos distritos judiciales, desde el Andrés del Río en la sierra hasta el Bravos de Juárez.

Algo le salió mal, incluso dicen que cayó en peligrosas relaciones con gente de dudosa reputación y no muy buenos antecedentes con la justicia, prestándole grandes cantidades a alguien que no pagó, lo que acabó por desfondar su caja, por lo que no ha podido pagar ni el capital de los inversionistas, menos los intereses prometidos.

El fraudecito es de proporciones regulares. Hay quienes hasta lo comparan con el fraude con los ahorros de los diputados de la pasada legislatura, que involucró a un buen número de allegados al exgobernador Javier Corral y hasta derivó en el asesinato de un exfuncionario de la Junta Municipal de Agua de Chihuahua.

De ahí que los millones en juego, más de 25, son un gran problema para la secretaria Claudia Gabriela, pero también para quienes, desde la judicatura estatal, todavía le brindan cierta protección.

***

Hicieron añicos Denisse Dresser y Leo Zuckerman a Javier Corral, el “nuevo adalid anticorrupción”. Sin desperdicio alguno la tunda que le pusieron en el programa de televisión que todas las noches transmiten por Foro Tv y tiene amplia difusión en YouTube.

Es a partir del minuto 19, del programa consultable en dicha red social, https://www.youtube.com/watch?v=YoaPhlBp8os&t=1129s&pp=ygUwaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9Zb2FQaGxCcDhvcz9zaT1kQ21fUlpIaEJSN3BlSnFW, cuando ambos comentaristas destazan la imagen del exgobernador, al realizar el análisis de las nuevas adquisiciones en el equipo de la precandidatura presidencial de Morena.

Resulta que el priísta Christopher James Barousse, exlíder nacional de las juventudes priístas, era colaborador de Zuckerman en el mencionado programa de televisión, y por eso se dejó ir a la yugular del exgobernador.

Javier Corral “metió a la cárcel a un colaborador, líder del PRI, lo metió a la cárcel por un caso de menos de un millón de pesos; lo tuvieron en la cárcel unos meses, lo torturaron para que declarara en contra del exgobernador Duarte; no testifico porque no tenía nada que testificar, y al final un juez lo absolvió…ese es Javier corral… ¿Esa va a ser la estrategia contra la corrupción, meter a inocentes para que canten y testifiquen?…”, cuestionó Zuckerman.

Dresser, también le da su criticada al exgobernador, todo porque “llega la nueva gobernadora y le empieza a investigar, se siente maltratado, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y por puro pragmatismo se presenta como el adalid anticorrupción”.

La politóloga lo recuerda cuando “era operador político de Ricardo Anaya, nos invitaba a la Corte, marchamos infinidad de veces, nos invitó a una conferencia anticorrupción donde estaban los que ahora han sido criticados y difamados por el presidente, ahora miran atónitos esta conversión política de Javier Corral”.