Otra vez viene con todo el Covid

Como si no fueran suficientes los problemas de inseguridad, económicos, políticos y de salud en el país, ahora nos amenaza una nueva ola de Covid, la cual, cada día se extiende y contagia a más gente.

Lo más preocupante del asunto es que las autoridades parecen repetir los mismos pasos que a la fecha de hoy no han dado los resultados exigidos, y por ende, han cobrado la vida de miles de mexicanos.

PUBLICIDAD

Según el subsecretario de Salud del Gobierno de la República, Hugo López-Gatell, los contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid-19 han ido creciendo en las últimas 11 semanas. Del 29 de mayo al 4 de junio en México había un promedio de siete muertes diarias, número que aumentó a 12 para la semana de entre el 19 y 25 de junio.

Si bien las cifras son mucho menores en comparación a la situación que se vivió en el año de 2021 y a inicios de 2022. El registro de 345 muertes por Covid en las últimas cinco semanas no deja de ser un dato nuevamente preocupante, además, por la mezcla de cepas del virus.

Parece que ya se olvidó que al día de hoy el acumulado de fallecimientos en México es de 325 mil, 793 casos, de acuerdo a cifras oficiales y que según diversas fuentes, asciende a más de medio millón.

Chihuahua si bien no está entre los estados con más contagios diarios, las cifras si están aumentando semana a semana por lo que no debemos bajar la guardia.

Según cifras de la Secretaría de Salud en esta entidad, al día 29 de junio, es decir hace poco más de una semana, el reporte Covid-19, se registró un acumulado de 148 mil 425 (+1,572) casos confirmados, 135 mil 463 (+444) casos recuperados.

De estos mil 572 casos nuevos, corresponden a los municipios de Juárez (+642), Chihuahua (+655), Parral (+64), Cuauhtémoc (+22), Delicias (+81), lo que evidencia el incremento.

Para el día 5 de julio, el reporte registró mil 932 casos confirmados, los cuales corresponden a los municipios de Juárez (+794), Chihuahua (+757), Parral (+103), Cuauhtémoc (+18) y Delicias (+101), es decir, más de mil casos por semana.

Para el día 7 de julio, se registraron mil 184 casos nuevos los cuales corresponden a los municipios de Juárez (+404), Chihuahua (+508), Parral (+101), Cuauhtémoc (+14) y Delicias (+40).

Podríamos decir que oficialmente en Chihuahua se registran más de 600 casos nuevos por semana.

Las cifras no parecen alarmantes, pero hay tres factores que sí deben preocupar.

Primero y por la experiencia vivida, una cosa son las cifras oficiales y otra la realidad, es porque muchos pacientes no acuden a recibir atención médica a las instituciones de salud, si no pregúntese si en los últimos días no ha escuchado que un familiar, amigo o conocido tiene Covid.

Segundo, debemos implementar medidas porque ya sabemos que las autoridades se tardan en reaccionar para evitar los contagios, si no pregúntele a López-Gatell.

Y tercero, deberá tomarse en cuenta la presencia de muchas variantes del virus: Omicron, Delta, BA.2.12.1, BA.2, BA.5, BA.2.12, BA.2.9, BA.4 y BA.1

La gobernadora María Eugenia Campos ya alertó este fin de semana que viene una ola fuerte de Covid durante el mes de julio; pidió a los chihuahuenses no bajar la guardia.

La tasa de contagios en los últimos 14 días es de 92 casos activos por cada 100 mil habitantes, estamos a tiempo para evitar que esta situación crezca, por ello debemos, como chihuahuenses, seguir extremando las precauciones con las indicaciones por demás conocidas.

Continuemos con el lavado de manos de forma regular y aplicar gel antibacterial con base de alcohol; en cualquier espacio mantener la sana distancia entre personas, así como realizar la limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso frecuente; evitar asistir o permanecer en sitios concurridos, abrir las puertas o ventanas para ventilar adecuadamente; aplicar las medidas de etiqueta al estornudar o toser, y evitar el saludo de mano, beso o abrazo con las personas.

Hagámoslo por los más de 10 mil 49 chihuahuenses que perdieron la vida a causa del Covid; también hagámoslo por los nuestros, por nosotros mismos.