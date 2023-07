Otra vez la inseguridad

Cada recorrido por las calles de esta ciudad lleva al mismo punto: la inseguridad. No se trata de la percepción solamente, la mayoría de las observaciones que me hacen los vecinos va acompañada del “yo vi”, a mi “vecino le pasó”. Y si bien el distrito 03 es uno en el cual la inseguridad es mucho más cotidiana que en cualquier otro de la ciudad, esta comparte el mismo camino. Y acá es donde toma gran relevancia la coordinación que debería de existir entre los tres órdenes de gobierno. Un reto de esta magnitud no se puede combatir sin la debida coordinación interinstitucional.

La historia “roja” de Juárez no inició hoy, ni ayer, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), desde el 2008, Juárez ha permanecido en los primeros sitios de asesinatos en México, teniendo períodos álgidos como el de 2008 al 2011. Cuando empezó el operativo de Felipe Calderón en el 2008, en Juárez se alcanzó la cifra de mil 620 homicidios y en el año siguiente, el 2009, hubo dos mil 399 víctimas, mientras en el 2010 se registró el número más alto, con tres mil 747 casos y para el 2011 hubo dos mil 283 asesinatos.

El desarrollo económico de Juárez vino acompañado de un fenómeno de violencia muy crudo que se enquistó a finales de los 90 y principios de los 2000. Nuestra ciudad es tristemente famosa por las muertas de Juárez, que nos reveló el contexto en el cual se estaba viviendo en Juárez, pues si bien fue un período importante para la consolidación de la industria maquiladora, también se destapó la inseguridad para las personas, sobre todo para las mujeres.

Ciudad Juárez fue parte de un fenómeno delictivo importante y al expresidente Calderón solo se le ocurrió enviar cinco mil tropas a Ciudad Juárez para combatir supuestamente la violencia, pero no fue suficiente y terminaron enviando siete mil tropas más a la región, que en nada solucionaron la situación, lo único que hicieron fue apalear al miedo y la desconfianza.

En adelante, se optó por soluciones a corto plazo que no llegaron a cambiar demasiado la situación en esta ciudad. Si bien la Federación hace su parte siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad, ha faltado coordinación interinstitucional que realmente cambie el rumbo de las cosas.

La nula estrategia en materia de seguridad desde las autoridades estatales favorece las actividades del crimen organizado y la delincuencia común; y todo esto, aunado a un sistema de justicia frágil en el que la impunidad es el común denominador, da como resultado un escenario apto para la delincuencia. Estamos en espera aún de ver algún resultado “favorable” de la estrategia Centinela, cuyo más visible resultado está aún en construcción y no es posible decir nada porque hay que esperar aún más.

Urgen acciones que incluyan de forma más dinámica al Municipio, y junto con el Estado y la Federación, den resultados que cambien no la percepción de los y las juarenses, sino la realidad que se vive todos los días.