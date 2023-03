-Otra de ‘policías’ encapuchados y muerte

-Prohibido fumar hasta en la calle

-Más dolores de cabeza para el IEE

-Meten a Palacio la Plataforma Centinela

Los tiempos de individuos encapuchados para hacer maldades van y vienen. Gritan pertenecer a equis corporación policíaca y militar cuando cometen ilícitos.

Durante la administración municipal pasada ocurrió que, ciertamente, se trataba de policías preventivos al frente del comandante, Aldo Iván Sáenz Tócoli, los que cometían desmanes para el crimen organizado. En marzo del año pasado fue detenido dicho exmando por agentes federales. Secuestro y delincuencia organizada, los delitos.

También los policías estatales en tiempos de Carlos Alberto Aparicio usaron capuchas y ocultaron placas para robar la residencia de un cristiano, que después apareció asesinado. Apagaron varias cámaras de vigilancia, pero siempre queda alguna y por esa fueron evidenciados.

Hoy tenemos un caso similar a ellos, pero los señalados son policías ministeriales, los de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Los hechos ocurrieron desde el lunes. Los jefes de la corporación saben que son señalados elementos de sus filas, pero hasta el momento han guardado absoluto silencio. Quizá haya algo de cierto.

El Diario ha narrado en su información cotidiana que el empresario transportista, Jesús Héctor de la Cruz, recibió una golpiza en el interior de su domicilio casi a la media noche del lunes, (en la colonia Francisco I Madero), por hombres armados, encapuchados que se identificaron como policías ministeriales. Buscaban armas.

Tras la agresión los individuos se retiraron y el hombre fue llevado a un hospital, donde murió.

Familiares de De la Cruz señalaron que los agresores solo se identificaron como ministeriales, pero también entregaron evidencia de que tripulaban camionetas blancas pick up que fueron grabadas por una cámara de video vigilancia. Arrancaron las cámaras del interior, pero no una exterior.

Al principio la familia del fallecido ofreció detalles sobre los hechos, pero después callaron, entendemos por razones lógicas de miedo.

Se ha tardado ya un poquito más de la semana oculta la investigación, pero la verdad saldrá a relucir en cualquier momento.

La tardanza y el silencio de las autoridades no les ayudará en nada; ni que luego salgan con que se trata de “leyendas urbanas”, como dijo el jefe César Omar Muñoz ayer luego que sus muchachos ignorantes se metieran a Catedral, pero no a rezar, sino a desquitarse de un migrante y su familia que antes habría agredido a uno de los inocentes, indefensos, policías.

Cierta razón tiene el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para calificar de “poquito excesiva” la Ley Antitabaco que, lo mismo le ha pegado a los comercios que a los tabaqueros.

Si bien un fumador debe salirse de los negocios a echar un tabaco, afuera también queda coartada la libertad para hacerlo, ya que en la vía pública igual está prohibido echar el canceroso humo.

En ese sentido la ley es radical. Se puede decir que la medida fomentada por antifumadores coarta entonces ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, como sucede con la mariguana, ampliamente aceptada ya como normal en diversos países de primer mundo.

En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto jurisprudencia al respecto. Claro que tampoco se puede fumar en cualquier parte, pero sí en lugares disponibles para ello.

Como ocurre con la Ley Antitabaco, un fumador tendría que encerrarse en las cuatro paredes de su casa para “tabaquear”; algo inverosímil conociendo que la vía pública es eso, de todos.

En el caso de los negocios no sólo que venden cigarrillos, sino que tienen espacios para consumirlos, como bares y restaurantes, en apego a medidas eficientes para los no fumadores, las afectaciones no han sido minúsculas.

Todas esas inversiones para adecuar espacios en favor de los fumadores ahora se están dando prácticamente vacíos.

Tan sólo 400 comercios locales reaccionaron y se ampararon, con medianas posibilidades de que se resuelvan los recursos legales a su favor.

Lo que buscan los establecimientos es que las áreas que se construyeron para fumar sean respetadas, ya que entre los cambios de la nueva normativa está no dar servicio de alimentos y bebidas en el área de fumadores, a decir de la Canaco.

En sentido estricto, los cuidadores de la salud deberían enfocarse en otras medidas para prevenir el alto consumo de cigarro sin afectar los derechos de terceros.

Si de por sí los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) tienen extra carga de trabajo por el Plan B que viene a echar abajo sinnúmero de tareas ya avanzadas como la instalación de su oficina regional en Juárez, ahora viene más dolor de cabeza por el plebiscito que están solicitando los diputados de Morena contra la Torre Centinela.

A más tardar la próxima semana el IEE debe pronunciarse por la aplicación de la consulta o volver a rechazarla, aunque los argumentos para recurrir a la segunda opción prácticamente están agotados.

Recientemente, los morenos tuvieron que replantear la petición inicialmente ambigua para que el instituto lanzara el plebiscito. Los diputados resolvieron, cambiaron la pregunta y el IEE se dio por satisfecho; luego pidió requerimientos al Estado, el Estado entrego a medias, volvió a pedir y luego ya entregó la información completa del proyecto.

Durante la próxima semana, los consejeros electorales estarán en varias reuniones para ver cómo se reestructuran con el mentado Plan B presidencial; luego pasarán a presentar las impugnaciones, de manera que tendrán doble trabajo con doble frente.

Sin embargo, a la decisión de este plebiscito tampoco podrán darle la vuelta. Sólo falta que informen si van a tener personal disponible, y si tienen los recursos y el tiempo necesarios para llevarlo a cabo.

El miércoles desde temprana hora, en zonas estratégicas del Palacio de Gobierno, fueron colocadas cámaras de seguridad de mayor tamaño, aprovechando que la agenda de la gobernadora, Maru Campos, estaría en el Congreso del Estado.

Una de las cámaras quedó en la parte principal de las escalinatas del Palacio, en la planta baja, otra más en la puerta principal, ambas tienen vista de 360 grados.

Hay versiones en el sentido de que estarían conectadas a la plataforma Centinela, la cual tiene como finalidad el poder vigilar todo el estado por medio de las cámaras de video que se estarán desplegando.

Tenemos fotos en nuestra versión digital del momento en que se llevó a cabo la instalación de uno de los “ojos electrónicos”, los cuales serán de gran ayuda para efectos de seguridad, la cual ha sido evidentemente relajada.

No hay ningún obstáculo para el ingreso de Palacio. Hay algunos guardias de seguridad, algunos de ellos del sexo femenino, haciendo presencia en las instalaciones, pero no se había dado el paso de migrar hacia la colocación de una mayor cantidad de cámaras, que dejen evidencia del movimiento interno.

En otras latitudes hay arcos, registro pormenorizado de ingreso e incluso, gafetes, pero aquí hace mucho que dejó de utilizarse.

Corre ya el plan entre el panismo juarense para la elaboración de una escultura del exalcalde de esta frontera, Francisco Villarreal Torres. Fue un prócer de los panistas en la década de los ochentas, presidente municipal en 1992.

Desde luego la escultura cuesta, y ni modo que los organizadores azules pidan cooperación a su excompañero Cruz Pérez Cuéllar, hoy alcalde; antes panista, pero hoy con las siglas guindas de Morena.

Andan buscando recursos entre empresarios propanistas, funcionarios estatales y azules y entre regidores de ese mismo partido. Todos han dicho que sí al menos con “algo”, menos dos ediles, casualmente los corralistas, Enrique “Quique” Torres y Amparo Beltrán, hijos de la cultura regia del “ahorro” extremo, tirando más bien a la cicatería.