-Otra de la alcaldesa que no aprende de Cynthia

-El cuatro contra Cruz

-Nuevos Mercedes ya están en la Aduana

-Jugosas regidurías pluris para los ganadores

Como nadie experimenta en cabeza ajena, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, sigue dándole jalones a la liga para medir su resistencia, sin importarle que a momentos parece reventar. No aprende del destino que alcanzó a su antecesora, Cynthia Ceballos, recluida en el penal de mínima seguridad, Aquiles Serdán.

Hace unos días, dábamos cuenta del papelón que hizo como presidenta municipal en el ramo de obras públicas, de donde hizo renunciar a un titular para instalar a otro, luego de un escándalo por el sobrecosto en un programa de construcción de baños que salieron más caros que en cualquier otro municipio.

Ahora, el escándalo de los expolicías municipales que agredieron a los policías estatales durante un choque que causó la muerte de dos personas, evidenció que no existe un área de Tránsito o Policía Vial capaz de atender las tareas propias de regular la circulación vehicular y atender los accidentes.

Pues bien, unos ediles de NCG nos reportan que la alcaldesa se ha negado a entregar esa tarea a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues la caja chica de esta tarea resulta que no es tan chica; pero otros regidores sostienen que es el secretario Gilberto Loya el que se ha negado a atender a Escárcega con una propuesta de compartir estos trabajos con la autoridad estatal.

Sea como sea, el servicio público que constitucionalmente debe brindar el Municipio, o acordar con el Gobierno del Estado para buscar un esquema de apoyo, sigue sin otorgarse a la población, en otra clara violación a las normas que deben regir a una buena administración pública.

Ayer, el Cabildo instaría de nuevo a la alcaldesa para entregar esta tarea de seguridad vial a la autoridad estatal, pero hizo mutis la regidora que haría la propuesta.

***

Es visto con mucha desesperación Movimiento Ciudadano por las acciones que ha realizado no solo en esta ciudad, sino en otros lugares, tratando de quedarse con las sobras de candidaturas que le van dejando sus contrincantes.

Es indudable que debajo del nombramiento de Esther Mejía como candidata por MC para Juárez, hay auténtica campaña anti Cruz, con ingrediente de traición, porque él la sostuvo en la sindicatura -pese a ser de equipos contrarios- hasta que de plano la cosa tronó y hay océano de por medio.

Pero con la “adhesión”/simpatías de Rodolfo “El Güero” Martínez, y la regidora de MC Juárez al equipo de Cruz, se les cae la idea de que puedan hacerle mella al candidato de Morena.

Lo interesante es la conexión obvia con Juan Carlos Loera, quien le dio alas a Esther Mejía, para oponerse a Cruz. Ella escuchó el canto de la sirenas y se la creyó, pero no tiene estructura, no tiene simpatía, no tiene nada, va sola y su alma por MC, con muy poco que aportar, y otra cosa, sin dinero.

Por eso en Juárez no les funcionó el cuatro contra Cruz, como sí ocurrió en otros lugares, donde van recogiendo sobras, como en Guachochi donde Morena tenía buen gallo con Juan Manuel Pizarro, pero se la dejaron a un afín del CDE morenista, de nombre Pablo Moreno; ayer Pizarro se registró como gallo naranja.

Será Esther aquí muy mal alfil para golpear a Cruz, ni cosquillas le va a hacer, por las vísperas de la preferencia electoral.

***

Los Mercedes nuevecitos y totalmente equipados que van a destinarse al transporte público en Juárez ya están en México, pero siguen en trámites para su ingreso al territorio nacional en el puerto de Veracruz, según los últimos informes que tienen en la Secretaría General de Gobierno.

Nadie quiere pensar mal de los trámites aduaneros controlados por el Gobierno federal, pero ya tienen varios días en eso, mientras en la frontera los esperan ansiosos para echarlos a rodar en la ruta troncal que está lista para recibirlos, previa capacitación de los choferes.

Las unidades, nos reportan, vienen con todo, el chasis de la armadora especializada en este tipo de camiones para los BRT (Bus Rapid Transit) y el detallado estético y funcional estilo Busscar, que incluye cámaras, conexión inalámbrica para internet y geolocalizadores, entre otras amenidades.

Esta primera remesa de unidades que será destinada al transporte en la frontera deberá estar en funcionamiento en unos cuantos días, a menos que los retrasos burocráticos se impongan, lo que tampoco es algo imposible.

Su funcionamiento vendría a fortalecer la idea de que sí hay avances en la reingeniería y reordenamiento del sistema de transporte en la ciudad más poblada del estado, que como tal padece los mayores problemas de movilidad de toda la entidad.

Así, ojalá que no haya manos ocultas para pegarle más a los juarenses que se duelen de la falta de un transporte urbano eficiente, funcional y sobre todo digno, para los cientos de miles de viajes dentro de la ciudad que realizan las personas mensualmente.

***

Para los expertos en derecho electoral, no hace mucho sentido el que haya dos listas de regidores por cada partido, unos para buscar los espacios por la votación directa mediante la mayoría relativa y otra para postular aspirantes plurinominales o de representación proporcional.

En esta elección, los ediles pluris que completarán cada Cabildo de la entidad (de 20 integrantes en Chihuahua y Juárez, 11 por elección directa y nueve por representación proporcional; y de menor cantidad en el resto de los municipios), serán electos de esa segunda lista, que puede contener hasta 45 por ciento de nombres de los integrantes de las planillas que compitan por elección directa.

Para los partidos fue una complicación tener que llenar los dos listados, que vino a sumarse a las negociaciones de las alianzas muy definidas y marcadas, encabezadas por Morena y el PAN.

Pero el cambio recién adoptado, producto de la reforma electoral del año pasado, no le genera mayores complicaciones a la autoridad electoral, que siempre ha asignado las regidurías complementarias de los nombres que acompañan cada planilla; ahora lo hará con esa segunda lista de los partidos.

Los beneficiarios, eso sí, podrán ser los candidatos que ganen de calle con altos porcentajes de participación. Marco Bonilla del albiazul, en Chihuahua; y Cruz Pérez Cuéllar de Juárez, abanderado de Morena, podrían tener cabildos mucho más manejables y cómodos de los que tienen, si llegan a imponerse en las contiendas.

Porque el reparto pluri pretende darles un peso relativamente más justo, más allá del 50 por ciento más uno, a partir de los porcentajes efectivos de votación que tenga cada candidato, de cada partido o coalición.