Otra de Javier Corral

Por la época decembrina en la que actualmente nos encontramos, en esta entrega pensaba escribir respecto a otros temas más agradables. Sin embargo, decidí mover dicho contenido para el próximo 31 de diciembre de 2023 para poder hablar del zafarrancho que protagonizó Javier Corral Jurado el pasado miércoles en un restaurante de la capital.

El 24 de diciembre de 2019, el exsecretario de Gobierno Raymundo Romero se encontraba en su casa en compañía de su familia, a punto de celebrar la Navidad. Se dice que a su puerta tocaron dos pedigüeños que pedían un apoyo, apoyando a la solidaridad, a la paz y a la armonía que en esta época cobran vigencia.

Romero decidió apoyarlos y darles un vaso de agua, o incluso un plato de comida. Cuando Romero sale de su casa a la banqueta a entregarlo, llegan las autoridades estatales a detenerlo por una orden de aprehensión girada en su contra por supuestos ilícitos cometidos durante el gobierno de César Duarte. Los pedigüeños eran en realidad agentes estatales. En pocas palabras, los ejecutores de dicha orden de aprehensión se aprovecharon de la buena fe y solidaridad de Romero para detenerlo y llevarlo al centro penitenciario.

Una vez ahí, Romero fue desnudado en las temperaturas gélidas de esa temporada del año, razón por la cual resintió una enfermedad pulmonar.

En el caso de Fernando Reyes, exdiputado en la segunda mitad del sexenio de Duarte, se le detuvo por un supuesto peculado cometido en perjuicio del Estado de Chihuahua.

Pasó el tiempo y Fernando Reyes se acogió a un criterio de oportunidad aceptando la comisión de los hechos que le imputaban. En el caso de Raymundo Romero, a la fecha no tiene una sentencia que le condene por ningún hecho delictuoso.

El pasado miércoles, Javier Corral Jurado se encontraba comiendo en un restaurante de la capital cuando fue increpado, y según se dice, recibió un golpe y le fue lanzada encima una bebida por parte de Romero y de Reyes.

En lo personal nunca he estado en desacuerdo con que se procese a quienes hubieran cometido ilícitos. Por otro lado, sí estoy en desacuerdo en que se procese y se imponga injustamente la prisión preventiva a quienes no han sido declarados penalmente responsables de conducta delictiva alguna. Mucho menos puedo estar de acuerdo en que se presione a persona alguna para que se declare culpable de haber cometido delitos a través de métodos de tortura. Justamente estos métodos son los que implementó Javier Corral contra distintas personas, entre ellas Romero y Reyes.

En este sentido Javier Corral dice que fue “agredido” por Romero y por Reyes. Sin embargo, ellos también se pueden decir agredidos por Corral. De ninguna forma puedo justificar la violencia. La violencia nunca es la respuesta. Sin embargo, la violencia institucional tampoco lo es. Así, Javier Corral fue un violentador de derechos. Durante su gobierno la prisión preventiva se imponía como la regla, nunca como la excepción. Utilizaba este método para “doblar” a las personas, según él lo dijo en varias ocasiones en los medios de comunicación.

La reacción de Romero y Reyes al ver a su principal verdugo en Chihuahua, si bien no puede ser aplaudida, puede ser entendida desde la perspectiva humana. Corral destruyó vidas y familias enteras por una obsesión patológica respecto a todo lo que oliera a Duarte.

No es la primera vez que Corral enfrenta algo así. Hace un año aproximadamente, también fue señalado por Enrique Valles, empresario taurino de la capital que fue sometido a proceso por la enfermiza obsesión de Javier Corral.

¿Cuál es la conclusión de todo esto? Javier Corral no puede caminar libremente en Chihuahua. Durante su gobierno agravió a muchas personas, mismas que frecuentan los mismos sitios que él hace. Corral debe de entender que no es bienvenido en Chihuahua, el Estado que gobernó pero en el que ni siquiera nació, ni tiene arraigo alguno.

La reacción en redes sociales en gran medida era celebrar la violencia contra Corral. En este caso yo no puedo celebrarla, insisto, porque la violencia no es la respuesta. Pero fue justamente violencia lo que Corral sembró durante su gobierno. Corral no combatió la corrupción como dice que lo hizo. Se dedicó a golpear a todo aquello que estimaba incómodo. Sembró intriga y chisme. Por eso, no se puede decir agredido cuando por cinco años (cuando ostentaba el poder) él agredió a cuanta persona quiso agredir.

Corral hizo lo mismo que hace siempre, y que emula perfectamente de la 4T: se victimizó. Incluso dejó entrever la posibilidad de que la Federación le proteja y atraiga la investigación de ese pleito de cantina. Como si la Federación tuviera competencia en una pelea de vecinos como esa. Con conflictos en todo el territorio nacional que demandan la atención del Gobierno Federal, lo de Corral no deja de ser un chisme.

Como dicta el manual de crisis corralista (mismo que utiliza siempre en casos similares), rápidamente salió Carmen Aristegui a entrevistarlo (insisto, por una pelea de cantina) y unos cuantos amiguitos de ‘izquierda’, pseudointelectuales a avalar a Corral, y condenar la agresión en su contra. Siempre son los mismos personajes que emprenden un nado sincronizado a favor de Corral. Naturalmente, también Claudia Sheinbaum salió a defender y dar el espaldarazo respectivo a Corral. Sin embargo, va a tener que salir cada vez que alguien agreda a Corral, y vaya que son muchos los que fueron lesionados por este corrupto.

Otros personajes deleznables como Víctor Quintana (hombre que no ha trabajado un solo día en su vida) y Lucha Castro (una pandillera que puso a cuidar la justicia en Chihuahua) avalaron a Javier Corral. No más faltó que también defendieran y avalaran a Corral el prófugo Arturo Fuentes Vélez, el presidiario Antonio Pinedo Cornejo, el vinculado a proceso Eduardo Fernández Herrera o el torturador Francisco González Arredondo.

Corral sigue acusando a lo que él llama “el maruduartismo” de no darle garantías para su seguridad. En primer término, no se ha dado cuenta que Duarte lleva casi cuatro años preso, y que su retórica está más que agotada. Por otro lado, olvida que durante su gobierno hubo miles de muertos en Chihuahua para los cuales tampoco hubo garantías en su respectiva seguridad. Su indolencia en materia de seguridad pública tiene al Estado sumido en la crisis de seguridad que se tiene. La seguridad debe procurarse para todos, no para unos cuantos como él pretende. ¿Por qué cree que su integridad vale más que la de cualquier otro?

Sheinbaum se dará cuenta que Corral en realidad no suma nada, y al contrario, resta puntos a quien se acoge a él. Si no, pregúntenle a Juan Carlos Loera quien basó su campaña al Gobierno de Chihuahua en Javier Corral. Al final se demostró que Corral no es capaz ni de organizar un baby shower. Si a su nula capacidad de operación se le agregan los pasivos que trae, Corral es más bien un lastre.

Aprovecho estas líneas para desearles a todos mis lectores que la paz, salud y armonía cubran sus hogares. Esos son mis más sinceros deseos para todos. Que pasen una muy Feliz Navidad.