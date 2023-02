-Otra de aseguradoras y talleres saturados

Cientos son las quejas presentadas en Condusef o Profeco por año, pero miles las que ni siquiera alcanzan a llegar a esas instancias.

El caso del señor Enrique es uno de ellos. Le chocaron su auto Chevrolet Sonic hace unos meses. Su aseguradora, Qualitas, lo llevó a uno de sus talleres donde después de un mes se lo entregaron, pero sin reparar totalmente.

Entre reclamos, buscó entonces llevarlo al taller de la agencia, pero su aseguranza no quiso pagar por ello, por lo que le propuso llevar a un taller externo, Raptor, y otro que dijo no recordar.

Finalmente, lo llevó al de nombre Raptor ubicado en el área de San Lorenzo. Tardó más de un mes porque estaba “en fila”.

Aun siendo reparaciones menores debía esperar su turno. Llevaba hasta ese momento más de dos meses sin su auto.

Desesperado y tras enfrentamientos con el taller, decidió sacarlo y recibirlo así; hacerse él responsable de lo que faltaba por reparar, lo que consideró injusto pues para eso pagaba su seguro de auto que no le respondió como esperaba.

Este y decenas de casos se repiten al mes, al año, en los talleres que brindan servicio a las aseguranzas. De acuerdo con personal de estos negocios, admiten que no se dan abasto y que los autos esperan en fila de días o semanas para poder ingresar.

El taller tiene capacidad para unos 40 o 50 vehículos. Les llevan hasta tres veces más, lo que hace materialmente imposible su reparación en un mes o dos meses. ¿Entonces de qué sirven los seguros?

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de enero a octubre de 2022 fueron registraron 656 quejas contra aseguradoras en esta frontera, 10 por ciento más que las 595 del mismo período de 2021.

Esa cantidad es considerada menor al 10 por ciento de los abusos reales registrados que los afectados prefieren solucionar personalmente a “perder más tiempo” en las instancias gubernamentales.

Debió tragar bolitas –literal- el alcalde de Villa Ahumada, Fabián Fourzán Trujillo, ayer que fue llamado a cuentas al segundo piso de palacio de Gobierno.

Llegó con la cola entre las patas el munícipe al jalón de orejas, para lo cual ha venido entrenándose el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, no solo con este ayuntamiento.

Trae broncas el alcalde no únicamente con la síndica Rocío Bernal, con senda denuncia por violencia política y de género, sino con el manejo de los dineros y algunas acusaciones de parientes en nómina.

Hay decisión de que le baje dos rayitas el presidente municipal y meta orden en casa, porque de lo contrario hay inclusive posibilidad de llegar al juicio político, solicitado por la síndica, cuyo oficio ya está en el Congreso del Estado, respaldada por 63 síndicos.

Tenemos al alcalde en foto en versión digital; él y acompañantes, junto con el secretario de la Peña y personal asesor, después de la “cordial” reunión.

No hay justificación para generar condiciones de ingobernabilidad, menos con un tema donde lo único que quería la síndica era hablar ante el Cabildo, que es todo su derecho.

Innecesario el pleito, menos cuando por solidaridad gremial y de género entran los integrantes de la asociación de síndicos. No firmaron todos porque no los pudieron localizar, si no ahí estarían los 67.

Tiene el alcalde control casi completo del Cabildo, eso es importante para sacar adelante sus pendientes en favor de la golpeada población del entrañable pueblo de los asaderos, la carne seca y los incomparables burritos, pero si se pasa de vivo no llega al 2024.

“Fuera máscaras”, así fue interpretada la decisión de Leticia Ortega, “Benjamón” Carrera, Cuauhtémoc Estrada y otros ilustres morenistas juarenses, al abandonar el chat de WhatsApp (imágenes en versión digital) y por ende el barco del proyecto presidencial del canciller Marcelo Ebrard.

La salida fue por una instrucción dictada por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, al asumir casi como coordinadora de campaña de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y tomar los controles en las plazas específicas a su cargo, como el estado de Chihuahua.

El diputado “Benjamón” Carrera envió un mensaje muy diplomático al grupo, en el que explicó las coyunturas en política que obligan a definirse. Lo hizo con tacto para dejar la puerta abierta por si no llega a pegar el proyecto de la mujer, por eso advirtió que pronto habrán de encontrarse los morenistas en uno u otro proyecto.

La misma línea discursiva adoptó el coordinador de los diputados morenistas, echándole flores tanto al secretario de Relaciones Exteriores como a Sheinbaum, pero definiéndose por la mujer, así que agradeció su inclusión en el grupo de “ebradoristas” de Chihuahua antes de decirles adiós.

Más cortante y menos diplomática, Ortega aseguró que después de haberlo pensado, dejaba el grupo del canciller porque la mejor opción es Claudia.

La senadora Bertha Caraveo consideró correcto que se definan en cuanto a sus preferencias y lo hagan en este momento. De su comentario surgió la respuesta: “Fuera máscaras, adelante con Marcelo, the one and only”, emitida por Fernando Chacón.

La jugada pro Sheinbaum era esperada en el grupo de los seguidores de Ebrard Casaubón, igual que la molestia que generaría entre los promotores de la mujer la incorporación de Ariadna como cabeza del proyecto en estas tierras norteñas.

Por ello, no fue sorpresa la definición, pero tampoco dejó buen sabor de boca la traición de los que inicialmente habían sido excluidos del equipo de la jefa de Gobierno de la CDMX.

Capitalizar el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una nueva carretera Sonora-Chihuahua, fue algo que hicieron bien los representantes de la 4T en Chihuahua, especialmente los que lidera el jefe de los Programas de Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Fue López Obrador quien, en el marco del anuncio de la carretera Agua Prieta-Bavispe, dio a conocer el proyecto para darle vacaciones al único tramo que conecta los dos estados en mención, el de Janos-Agua Prieta, ese que en invierno debe cerrarse un día sí y otro también.

La obra presupuestada contempla darle salida a Chihuahua con apenas 40 kilómetros de asfalto en carretera más segura, así que por donde se le vea es una buena noticia, dado que conectará con mayor eficiencia puntos productivos de las dos entidades. De inmediato la legisladora federal morenista, Mayté Vargas, se colgó la medalla de las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dándole el mérito además a Loera de la Rosa y, desde luego, al presidente y líder de la 4T, muy interesado en desarrollar infraestructura carretera.

La molestia en algunos grupos fue porque, como los LeBaron que criticaron el tramo a Bavispe, esas obras de desarrollo esconden otros intereses, tanto de los constructores favorecidos con la obra de la llamada Cuarta Transformación, como a los grupos delincuenciales que tienen más opciones para circular.

Independientemente de esos señalamientos, la inversión es favorable para los dos estados involucrados y sobre todo para los que tienen negocios en ambos relacionados con el transporte de personas y mercancías.