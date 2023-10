Ciudad de México.- Era muy niña, pero aún tengo recuerdos en mi memoria, de cuando en 1985, Jacobo Zabludovsky informaba en la televisión, acerca del sismo que azotó la Ciudad de México.

Recuerdo también que, en los noticieros, se vio al entonces presidente de la República, Miguel De la Madrid, en recorridos por la zona devastada. Al igual, que muchos de ustedes, -seguramente-, traen a su mente, las escenas del presidente Peña Nieto, en el terremoto de 2017, dando instrucciones, ordenando, disponiendo recursos, trabajando hombro a hombro junto a los rescatistas, emitiendo un sentido mensaje a la nación.

En situaciones de incertidumbre, de desastres naturales, de acontecimientos imprevisibles, es cuando el pueblo se une, se solidariza y esperamos de nuestras autoridades una actuación y resolución rápida y eficaz. Es lo menos que pueden hacer.

Ante lo ocurrido en estos días, por la llegada del Huracán Otis, a las costas del pacífico mexicano, prevalece la destrucción, inundación, incomunicación, falta de información, muerte, duelo, dolor.

Hay más de un millón de personas afectadas. Es uno de los huracanes de más rápida intensificación en el mundo, pues llegó a alcanzar hasta 300 km por hora. Se elevó a categoría 5. Se considera ya por algunos expertos como la más grande devastación en la historia de México, causada por un fenómeno de esta naturaleza.

Es una catástrofe, en Acapulco y toda la costa de Guerrero; que nos afecta y entristece al país entero. Se requerirán de muchos apoyos; no solo lo que solidariamente enviemos en lo personal, por conducto de la Cruz Roja u otros centros de acopio ya instalados en muchas ciudades. Serán millones y millones de pesos, lo que deberá invertirse para su reconstrucción.

Y ya que estamos con recuerdos de antaño; no hace mucho; en la historia reciente de esta noble Nación, existía algo llamado FONDEN.

Es inaudito, que ello ya no exista. Que haya desaparecido por el capricho de un solo hombre. No tendría por qué ser un término del pasado; debería estar hoy más presente y vigente que nunca. Pues si se creó precisamente para estos casos.

El Fideicomiso “Fondo de Desastres Naturales”, fue creado en 1996, como mecanismo presupuestario para apoyar de manera oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal, así como a los damnificados, por desastres naturales.

En 2021, Andrés tomó la decisión de desaparecerlo y el Senado (sus lacayos), se lo aprobaron, junto con otros 108 fideicomisos. En un instante extinguieron 109 fondos. Se robaron todo ese dinero. Miles de millones de pesos, que han ido a dar a los bolsillos de sus incondicionales (incluidos sus hijos) y a querer taparnos el ojo, con supuesta inversión en obras públicas, como el aeropuerto que no tiene vuelos, la refinería que no refina y el tren maya que es un fiasco, acompañado del ecocidio del que todos sabemos.

Hubiese tenido 2,400 millones de pesos para 2023; ya que se establecía que el

0.4% del gasto programable se destinarían al Fonden; conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Hubiese, así en ese tiempo verbal, en pospretérito.

No en presente; no aquí y ahora; no cuando se le requiere; no en este momento; no cuando hay víctimas; no disponible; no ante muertos y damnificados; no en la actualidad.

Siempre que escribo algo, que tiene que ver con López Obrador; mis textos se llenan de la palabra NO. Eso me enoja.

Y el presidente, decide acudir, por tierra. Es trasladado en un vehículo del ejército, con todo un operativo de seguridad, (supongo que por temor a que por ahí “se lo echaran” los grupos criminales de la región); cuando los soldados podrían estar -como en otros tiempos-, activando el Plan DN-III-E y ayudando a quienes lo necesitan. Y, -aunado a ello-, la camioneta queda varada.

¿Qué nadie les avisó que las carreteras y caminos se encontraban con deslave, con piedras, troncos, lodo y objetos obstruyendo el paso? Son incomprensibles las imágenes de los integrantes de la Defensa Nacional, sacando casi en peso, el auto atascado. Todos en torno al Residente de Palacio, cuando deberían estar ocupándose de la emergencia. Es inadmisible. Solo pasa en este país.

Ya es momento, de ser solidarios y empáticos con quienes ahora sufren. Momento de hacer notar la ineficacia de los gobiernos de Morena. Ya es momento, de ponerle freno a Andrés Manuel y de hacerle saber que se ha equivocado. Momento de que toda la gente sepa de sus malas decisiones y las terribles consecuencias de sus actos. Ya es momento, de rescatar a este gran país, en todos los sentidos.

Ya es momento…