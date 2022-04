Otakus en Juárez

Las tribus urbanas son definidas como un grupo de jóvenes que comparten, hábitos, costumbres, formas de vestir, de hablar, etcétera. Pero, hoy quiero hablar de una tribu urbana en particular, los denominados “otakus”.

La palabra “otaku” hace referencia a los amantes de la cultura japonesa, en sus manifestaciones más palpables, como son el anime y los mangas. Según el origen de esta palabra, que deriva del japonés, sirve para hacer alusión a las personas que tiene una “afición” por algo. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue concretizando a los fanáticos del anime y manga.

De acuerdo con algunas fuentes, el término fue utilizado por primera vez en un ensayo de Akio Nakamori, en la revista Manga Burikko de 1983. En aquel entonces el término “otaku” – que era poco conocido - fue utilizado de forma peyorativa y estigmatizante. No obstante, fue en 1989 cuando el término se generalizó debido a un asesino en serie llamado Tsutomu Miyazaki, quien fue bautizado por los medios como “el asesino del otaku”, dada su obsesión por el anime y manga.

Pese a lo oscuro que puede sonar la historia de este término, la realidad es que en la actualidad las personas que llegan a considerarse como “otakus” se han caracterizado por ser bastante tranquilas y alegres, pues dentro su conducta, tratan de reproducir la disciplina, la perseverancia y el perfeccionamiento; cualidades que están presentes en la cultura japonesa.

Entre el 2009 y 2011, los “otakus” comenzaron a hacerse presentes en la frontera y a tomar posesión de varios espacios en Ciudad Juárez. Pero, hay uno en particular, el cual se ha convertido en el punto geométrico predilecto por los fanáticos de la cultura nipona, la icónica Plaza de las Américas.

Hablar del Juárez de aquellos años (2009 – 2014) es hablar de recuerdos amargos, pues fue un momento donde la violencia reinaba a diestra y siniestra en nuestra ciudad (todavía, pero como que nos hemos habituado a ello). Las ejecuciones a cualquier hora del día, los secuestros, extorsiones, y demás mantenían asoleados a muchos comercios, por lo que varios negocios comenzaron a decaer. Sin duda alguna, fueron los otakus con su particular evento, el “Bazar Otaku”, quienes dieron esperanza a dicha Plaza para continuar en funcionamiento.

Eventos como el del “Bazar Otaku” han sido un gran respiro para los jóvenes de esta frontera que han encontrado la forma de divertirse de manera segura y sana, expresando su alegría y fascinación por personajes de animes, de tal manera que cuando uno camina por los pasillos del centro comercial puede observar cómo es que grandes y chicos desfilan exhibiendo sus magníficos disfraces (cosplay) de personajes de animes como Dragon Ball, Naruto, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, entre otros.

Pero las cosas positivas no terminan allí, pues el “Bazar Otaku” ha demostrado ser muy respetuoso e incluyente, ya que al desfile de disfraces se han integrado personas que gustan de la cultura de los superhéroes y villanos de Star Wars, Marvel, DC Comics, entre otros, que no forman parte de la cultura japonesa. Por ello han logrado consolidándose como un evento para todas las edades, y todos los gustos, generando así un referente positivo para nuestra frontera.

Así que, si su hijo, pareja o familiar se identifican como “otaku”, no se asuste, mejor aprenda a hacer un buen sushi, ramen y/u onigiri y disfrute con ellos de los animes y mangas; acudan al “Bazar Otaku” que se realiza en Plaza de las Américas y diviértase con un estilo muy particular.