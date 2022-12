Os pido posada: caravanas migrantes

Para muchos, las fiestas de Navidad y año nuevo serán muy diferentes, sobre todo para los niños y familias de las caravanas migrantes que iniciaron el éxodo de su lugar de origen, con el objetivo principal de ingresar a otros países en busca de mejores condiciones de vida.

Con más de seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, Honduras, Nicaragua y otros países de Latinoamérica y el Caribe, se está viviendo una de las crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, y esta vez somos los habitantes de Ciudad Juárez los testigos presenciales de un suceso histórico lleno de tristeza, miseria y de inhumanidad.

Es imposible no darnos cuenta, negarlo u omitirlo de nuestros pensamientos y nuestra vida. Podríamos decir como el personaje de las tiras de Quino en las historietas de Mafalda: ¡por suerte el mundo queda tan lejos!, pero no. Tenemos a la orden del día en las noticias, en los periódicos y en el diario vivir, la presencia de hermanos extranjeros asentados en casas de campaña, en el bordo del Río Bravo, caminando por el Centro, pidiendo dinero en los cruceros, cruelmente cruzando y lanzándose de los muros de metal y cemento en la frontera en medio de temperaturas congelantes como las que caracterizan nuestro territorio. A diario nos duelen las escenas de verlos cruzar calles desesperadamente, escondiéndose, y donde los carros paran repentinamente en plenas avenidas para evitar arrollarlos. Aunque algunos no cuentan con esta suerte.

La Navidad es una historia de triunfo, de ángeles y reyes donde celebramos el nacimiento de Jesucristo, también es una historia sobre el peregrinar de María y José, quienes recorrieron kilómetros desde Nazaret a Belén, llegando a una ciudad que estaba demasiado llena como para hospedarse con un bebé que no tenía documentos en regla y que tuvieron un camino difícil para establecerse en un lugar en el que ni ellos ni su hijo eran bienvenidos.

Podemos imaginar y comparar la frontera entre Egipto y Belén, con el recorrido de los hermanos de las caravanas migrantes, que han atravesado, de noche, sin el descanso suficiente, con un camino agotador, amenazante, frío e incierto. Sin un mapa, brújula o indicaciones precisas, engañados. Sin más seguridad que la confianza que da la fe de llegar a un destino diferente al de su origen y salvarse. También ellos, igual que María y José tuvieron que salir escapando del poder y la violencia teniendo que convivir con un pueblo de cultura diferente.

Al llegar a otro país como lo dice el villancico tradicional, pidieron posada. También las caravanas lo han hecho y les hemos contestado igual: sigan adelante, no podemos abrir, y los etiquetamos de tunantes. Algunos reciben algunas monedas, algunas ropas, una cobija que no usamos, algunos alimentos que reunimos en campañas que ayudan a callar un poco nuestra conciencia y a aumentar nuestra postura de “buenagentismo” y solidaridad navideña.

Pero continuando con la historia y las analogías, es probable que los peregrinos se hayan encontrado con otros judíos también escapando de su patria, que hayan tenido igual dificultades para conseguir trabajo y encontrar un lugar para vivir, por eso la dolorosa comparación con imágenes muy recientes de familias migrantes con sus niños en brazos, expulsados de su tierra por razones políticas, religiosas y étnicas, a quienes se les ha maltratado, con engaños se les ha despojado de sus pertenencias, una vez que han dejado todo en sus países de origen, y también su dignidad les ha sido arrebatada.

En cualquiera de estas familias, está la sagrada familia de Nazaret vagando en busca de un refugio y condiciones de una vida digna, recorriendo el camino de la pobreza, buscando resguardar al Niño de la maldad, del frío y del desamparo.

El sueño americano, el sueño de una patria que los acoja está muy lejos. Las condiciones mínimas para una vida en paz no están al alcance de ellos aún.

Preparemos un pesebre, un lugar, una habitación, una posada, para acoger con el corazón y con verdadera conciencia a los migrantes, a los humildes, a los desplazados.

Que los centros de detención llenos de miseria, el hambre, la tristeza, el frío, sean solo parte de un mal sueño, de algo que nunca ha existido, que nunca han vivido.

Preparemos el pesebre en el que coloquemos al niño Dios, pero sin dejar a ‘muchos Jesús’ abandonados en los establos de la pobreza y de la marginación. Que el pesebre de nuestro corazón que preparamos sea capaz de dar calor, de acoger a tantos como a nuestro lado puedan necesitar del calor de nuestro amor y de nuestra solidaridad. Por ahí tendría que ir el sentido del pesebre, del Belén, que preparemos para Jesús.