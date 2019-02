Desde que el gobernador Corral asumió el poder inició una cruzada para marginar a todos aquellos integrantes de otros poderes u órganos autónomos de las decisiones de Estado.

Junto con su grosera intervención en el Poder Judicial (cuyos magistrados y jueces a la fecha son ujieres del ejecutivo) misma que fue evidenciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corral golpeó las estructuras de los órganos electorales, de transparencia, entre otros.

En su momento el pretexto fue que todas esas estructuras habían sido creadas por César Duarte, por tanto y en pocas palabras, valía la pena pisotear la Constitución para desmontarlas. Evidentemente tenía el respaldo popular para hacerlo, pues responsabilizó al enemigo público en turno (Duarte) para ello, y así pudo incidir en las áreas que quiso incidir.

Hoy, al paso del tiempo, su popularidad ya no es la misma. Tampoco su fuerza en el Congreso es la misma. Corral tuvo la fortuna que la segunda fuerza en el Congreso del Estado que es Morena, no ha servido ni para organizar un “baby shower” (frase recurrentemente utilizada por mi compañero de páginas, Carlos Murillo). De ahí que Corral pueda seguir incidiendo, aunque ya no como antes, en las decisiones del Legislativo. A pesar de ello, probablemente a estas alturas, Corral no se atrevería a seguir golpeando los órganos autónomos.

El resultado de esta intervención ha sido, evidentemente, concentración de poder por parte del gobernador para su agenda política.

¿Qué sucede en el plano nacional? Exactamente lo mismo. A partir de que fueron asumiendo el poder, el presidente y su equipo han demeritado el trabajo de los organismos autónomos. La receta a seguir parece ser la misma que aplicó Corral en el Estado: buscar un culpable, atribuirle su injerencia en dicho órgano, y luego desmantelarlo. Finalmente el pueblo bueno busca venganza, más que soluciones, así que no es complicado.

Inició su batalla en contra de la Suprema Corte, a cuyos ministros acusó de ganar mucho dinero. Posteriormente al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Repitió la dosis a la Comisión Reguladora de Energía, a donde envió diversos candidatos al Senado, cuyo común denominador de todos fue su ignorancia respecto al tema energético. En el caso del INAI, López Obrador ya empieza a cuestionar el presupuesto destinado a este órgano. Evidentemente siempre hay un personaje malévolo detrás de todo, y López Obrador es el superhéroe que lo ha de desenmascarar. Y hay gente que le cree y le aplaude.

Lo que se evidencia en este caso es el enorme ánimo expansionista del poder del Ejecutivo. Es evidente que le incomodan los contrapesos. Y mientras más les grite, y más los acuse de corruptos, la gente más le aplaude. Parece que López Obrador es el dueño de la patente de honestidad en México, irónicamente, acompañado por personajes como Bartlett, Gómez Urrutia, y Elba Esther de su lado.

Aunado a ello se evidencia un desprecio hacia la técnica y la preparación académica. Eso recuerda al dictador antiintelectual Pol Pot, mismo que decía que aquellos que hablaran algún otro idioma en Camboya eran instrumentos del maldito imperialismo que quería derrocarlos. Si concatenamos esta postura con los dichos de López Obrador (“van a estudiar al extranjero y allá aprenden mañas”) o a la directora del Conacyt, que estima que es una pérdida de recursos becar a jóvenes en el extranjero, entonces veremos la importancia que este Gobierno le quiere dar a la educación.

La autonomía constitucional, así como la descentralización administrativa, tienen precisamente por objeto que en determinados sectores se adopten decisiones basadas en criterios técnicos, exentos del oportunismo político. Son áreas tan estratégicas, que es mejor que los especialistas sean los que razonen las decisiones a adoptarse. En una democracia mal entendida como la nuestra, se le dice al pueblo que esas decisiones van en su contra, para poder desarmarlos. Basta ver las declaraciones del presidente del Senado, Martí Batres, dividiendo las autonomías en buenas (UNAM, CNDH, Pueblos Indígenas, etc.) y malas (CRE, CNH, etc.). Decía el constitucionalista Gonzalo Sánchez de Tagle que un gobierno sin técnica es pura politiquería. Nada más cierto, y nada más aplicable a nuestra realidad.

En este tema, la única fuerza política que ha alzado la voz ha sido el PAN, pues Marko Cortés se pronunció en contra de la embestida del Ejecutivo en contra de dichos organismos. ¿Qué espera el resto de la oposición?