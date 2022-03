Ordenamiento territorial y vivienda

La calidad de la vida humana nunca se podrá desprender del lugar donde se vive: de aquí que el tema de la vivienda siempre será protagónico desde el punto de vista que lo abordemos: antropológico, social, económico, funcional, material…

Tampoco se puede separar del ordenamiento territorial de las ciudades, ya que el mayor porcentaje de su suelo se destina a uso habitacional y vincula estrechamente con él; por ejemplo, allá por el 2008, el IMIP registró que el suelo de uso habitacional había bajado de 45.17 por ciento del año 2000, a 40.69 por ciento, mientras que la superficie de lotes baldíos, se triplicó en ese mismo periodo. ¿Y los efectos adversos de todo tipo que todos pagamos? ¿Quién lo permitió? El tema principal es que todo, todo sucedió en el marco legal y en una paradoja incomprensible hasta se desarrollaron planes sectoriales para favorecer el crecimiento desordenado y disperso hacia el suroriente que desmembró a la ciudad. Lo legal no siempre es bueno.

Hace una semana aludí al Plan Estatal de Desarrollo, Chihuahua, 2022-2027, su estructura y definición de sus cinco ejes alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, entre ellos el Eje 3: Ordenamiento Territorial Moderno y Sustentable. En el se hace referencia a temas de movilidad a escalas regional y urbana a través de vías de comunicación de calidad, transporte y movilidad urbana sustentable, y en reiteradas ocasiones subraya la gestión integral del agua y el cuidado a los ecosistemas y atención al cambio climático, todo ello muy importante, pero también lo son los programas dirigidos al hábitat habitacional.

Respecto al tema de la vivienda el propio Plan consigna la necesidad de tener disponibilidad de reserva territorial -que por cierto, en Juárez no hay, por lo tanto, habrá de constituirse- y de incrementar el acceso y el fortalecimiento de ésta para realizar programas de vivienda digna y de calidad. Al relacionar a la vivienda con los objetivos de desarrollo sostenible emitidos por la ONU, lo hace directamente con dos de ellos: el 1. Fin de la pobreza y el 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¡Muy bien hablar específicamente de la vivienda! y además por comprometerse a promover acciones junto con organismos nacionales -también deben incluirse los locales- dirigidas a reducir el número de vivienda abandonadas generando condiciones de habitabilidad también a través de la regeneración del entorno social y urbano, no solo de los inmuebles mismos. ¡Tal como lo hemos afirmado y pedido una y otra vez los académicos que tenemos interés y hemos estudiado el tema por años! No basta la casa si está lejos de todo.

Por eso, si bien hemos advertido que una vivienda tiene mucho que ver con la movilidad social de las familias, se relaciona también otros ODS: por ejemplo, tiene que ver con el 3. Salud y bienestar, por su ubicación y porque no debe ser una casa oscura y húmeda; con 4. Educación de calidad también por su ubicación, para que no sea un factor que la restrinja, como sucede hoy; 5. Igualdad de género, en cuanto a acceso a financiamientos para mujeres al igual que los hombres; 6: Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 10. Reducción de desigualdades, evitando la segregación y marginación que provocan su ubicación y contexto; 12. Producción y consumo responsables, y 13. Acción por el clima, por los sistemas constructivos que se utilizan al edificarla; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, toda vez que el financiamiento proviene en buena medida de instituciones nacionales, Infonavit y Fovissste, que deben tener programas adecuados y dirigidos a realmente dar acceso a la vivienda a grupo vulnerables y, por último, 17. Alianzas para lograr los objetivos, tal como se identifica en el Plan, pero no se consigna.

Ahora bien, llamar a la vivienda digna y decorosa a la que tenemos derecho todos los mexicanos según la constitución ha resultado demasiado subjetivo pues ¿cómo podemos medir la dignidad y el decoro? Por ello este calificativo se ha sustituido por el concepto desarrollado por ONU-Hábitat y que ha ido adoptado por SEDATU y la Comisión Nacional de Vivienda: “vivienda adecuada”, con sus siete elementos que ciertamente son más fáciles de medir: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad (diseño universal), ubicación y adecuación cultural.

La vivienda, además de su valor de uso tiene un valor patrimonial, una función social y una relación permanente con el medio ambiente y el contexto urbano: no se trata solo de ladrillos, piso y un techo. Es el recinto que envuelve la vida.