Ómicron, el mundo… y México

Ciudad de México.- El cambio de año llegó distinto en México y en el mundo. La llegada de 2022 se contó a otra velocidad, no sabemos si con la misma precisión, aunque los números nos dicen que no y que los nuestros son, otra vez, un dato que deberíamos tomar con tiento, no como única verdad ni como argumento para bajar la guardia y relajar las medidas sanitarias que implementamos ante la pandemia, ésa que está por cumplir dos años de circular en todo el planeta. Tan sólo en Estados Unidos el número de contagios diarios se cuenta por miles, pero mucho más miles que en nuestro país. Guardando proporciones entre el número de habitantes en aquél y en este país, veamos las cifras: en los últimos cinco días de 2021, EU registró una media de 491 mil 815 nuevos contagios de covid-19, en esa semana, la peor cifra la reportó el jueves 30 de diciembre: 590 mil 576. Días antes, autoridades precisaron que el 70% de los contagios se adjudicaban a la ómicron; ya en 2022 EU anotó, tan sólo el domingo 2 de enero, casi 250 mil nuevas infecciones. Y sí, es cierto, los índices de hospitalización y muertes no se han elevado, pero esto da por sentado el tema de la transmisibilidad de la última variante detectada, pero en ese territorio, autoridades realizan casi 3 mil 600 pruebas por cada millón de habitantes, reporta Our World in Data.

En México, en los últimos cinco días de 2021, el registro oficial nos dice que la media de casos diagnosticados en 24 horas no rebasó los 6 mil, aunque el último día del año registramos 10 mil 37 contagios. Ya en 2022 sumamos en los primeros tres días 13 mil 741 casos. En un país con los más bajos niveles de pruebas por cada millón de habitantes: 95, sí, menos de 100, ¿por qué seguimos minimizando el avance de la pandemia? ¿El no aumento de las hospitalizaciones y muertes es razón suficiente para no realizar una campaña rigurosa para contener los contagios? ¿Podemos confiar en estas cifras si tan sólo en el estado de Nueva York el número de casos en 24 horas el primer día del año fue de 85 mil 476?

Del otro lado del mundo las cifras se mueven al mismo ritmo que en nuestro país vecino al norte. En Italia, por ejemplo, el número de contagios el primer lunes del año fue de 68 mil 52, y el dato es mucho menor a los 140 mil reportados en promedio una semana antes. En España, en los últimos cuatro días acumuló 372 mil 766 nuevos casos. México, repito, 13 mil 741 en tres días, con una tasa de pruebas por cada millón de habitantes de sólo 95.

No olvidemos lo que sucedió con la cifra de muertes, el gobierno de México tuvo que aceptar que lo informado todos los días por el encargado de la pandemia, Hugo López-Gatell, no consideró las muertes que el Inegi sí anotó. Tampoco que hace un mes, cuando nos decían que la variante ómicron apenas registraba un par de contagios en nuestro país, una plataforma digital se adelantó y, a partir de reportes médicos, ya eran casi 30. Tuvieron que salir a informarlo.

Y a esto se suma que, luego de mucho trabajo de la SRE para que México tuviera acceso rápido a las vacunas, y de un 24 de diciembre de 2020 en el que se aplicó la primera dosis, estamos rezagados si se compara con otros territorios de América Latina. Después de llegar al millón de vacunas diarias, previo a la elección de julio pasado, apenas 6 de cada diez mexicanos han completado su esquema. Otros países, como Brasil o Colombia, registran 75% de avance. Siete de cada diez. Hace una semana, el subsecretario de Salud reiteró que no se vacunará por ahora a menores de 15 años, sólo a quienes cumplan con el requisito de vulnerabilidad. Así que en la víspera esto no cambiará. Insisto: con el avance que se reporta en otros países y con los números que presentan aquí las autoridades, ¿cómo podemos confiar en que “ya pasó lo más difícil de la pandemia”, como expresaron el lunes en Palacio Nacional?