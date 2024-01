Ola de despidos en Chihuahua… ¿por la recesión?

“Históricamente, cuando la inflación comienza a acercarse al objetivo que tiene la Reserva Federal del 2 por ciento, es precisamente cuando la economía ya va caminando muy fría y se empieza a notar en la caída del empleo, es un comportamiento típico”

Durante diciembre pasado, el estado de Chihuahua perdió 25 mil 388 empleos; la mayor cifra de los últimos 10 años e inclusive por encima de los despidos materializados en diciembre de 2008, en plena crisis financiera.

Además, por lo menos la mitad de los meses del año, hubo despidos de cientos y algunos de miles, pese a que se dice que no hay una recesión.

La pérdida coincide con la situación que se vive en Estados Unidos, donde la inflación ya está bajando, pero es en ese momento de descenso, que también se frena la economía y el consumo, por lo que el sector industrial de ese país ya lo resiente y como consecuencia, Chihuahua con la maquiladora.

La producción industrial en Estados Unidos, por cierto, mantiene tendencia negativa desde agosto del 2023, así que ya se está reflejando acá, pues la maquiladora es un apéndice de dicho sector, pero dentro de nuestro estado.

Ahora bien, sabemos que la economía de EU viene frenando y la expectativa en la creación del empleo en los primeros tres meses del 2024, es que será lento, si no es que también negativo.

Es importante señalar que es un comportamiento “normal”, que el último mes del año, sea de ajustes y despidos, por lo tanto, negativo o de pérdida de plazas laborales.

Sin embargo, en los “diciembres”, sucedidos desde el 2013 no se había presentado ninguno de estos con cifras tan altas, hasta este 2023. El dato más cercano es el del 2016, cuando el último mes de ese año se presentaron 20 mil 217 despidos, de acuerdo a las estadísticas del IMSS.

En el mes de diciembre del 2008, en plena crisis financiera, los despidos alcanzaron los 21 mil 866, por lo tanto, ninguno como este reciente de 2023.

Frente a este escenario de lentitud económica, existen quienes dicen que no habrá recesión, y que después de que los precios frenen el ritmo de espiral creciente que llevaban, habrá un aterrizaje suave y que pronto la economía recuperará su senda de expansión.

De hecho en Estados Unidos, se crearon más de 216 mil empleos en diciembre y se interpreta como que todo está bien y que no pasa nada.

La verdad es que no es así y por lo menos los primeros meses de este 2024, no se espera que se generen empleos al por mayor. No es tan fácil y tampoco tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro, pero lo que pasó en diciembre, puede ser un indicativo hacia donde se dirigen las cosas.

Me inclino a ser optimista, pero por lo pronto, la realidad muestra que la debilidad durará por lo menos algunos meses.

Históricamente, cuando la inflación comienza a acercarse al objetivo que tiene la Reserva Federal del 2 por ciento, es precisamente cuando la economía ya va caminando muy fría y se empieza a notar en la caída del empleo, es un comportamiento típico.

También es importante mostrar que la pérdida de empleos no fue solo en Chihuahua, pues en todo el país hubo despidos en el orden de 384 mil 882 plazas laborales.

La tendencia de perder empleos en diciembre a nivel nacional, es idéntica en todo el país, aunque esta vez, la cifra es la mayor de la última década.

Sin embargo los milagros pueden ocurrir y podríamos esperar uno en este arranque de año, para ver cómo se generan nuevos empleos y terminamos con la incertidumbre.

Lista de pérdida de empleo a cada mes de diciembre de los últimos 10 años.

2023 25,388

2022 19,128

2021 17,507

2020 11,889

2019 16,504

2018 15,592

2017 17,785

2016 20,217

2015 10,951

2014 8,761

2013 10,834

2008 21,866