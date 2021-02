Alexis Arroyo Mendoza mejor conocido en el mundo del “stand up” como “Ojitos de Huevo” es un joven con discapacidad visual. Al nacer prematuramente lo pusieron en la incubadora y por una negligencia le quemaron las retinas. Cirugías de por medio, Alexis no logró recuperar la visión. Hijo único, ha recibido siempre el apoyo irrestricto de sus padres. Oriundo de Querétaro, estudió Ciencias de la Comunicación, pero desde pequeño mostró afición por la comedia. Admiraba a los grandes actores que hicieron época en el género: Cantinflas, Piporro, Tin Tan.

Un día, en un bar con micrófono abierto para el público, Alexis subió al escenario y empezó a contar chistes con el estilo tan peculiar que lo caracteriza. La reacción de los asistentes no se hizo esperar. “Ojitos de Huevo” se los echó a la bolsa y se quedó a trabajar en el lugar. Desde ese momento no para de hacer lo que tanto le gusta. El “Ojitos de Huevo” ha dicho que su discapacidad es un don y en sus rutinas suele hasta recomendársela a su público. Además, suele romper el turrón cuando les dice: “Miren, traigo el orgasmo permanente”. Porque Alexis, desde pequeño, ha aprendido a reírse de sí mismo. Sus monólogos giran precisamente en torno al despliegue de esa habilidad que todos deberíamos tener. Reírnos de nosotros mismos es una de las mejores formas de aflojar las poleas del motor del drama con el que nos enfrentamos a la vida cotidiana.

Por supuesto, el humor de Alexis no es ligero y a algunas personas les molesta. No faltan los que sostienen que si el “Ojitos” no fuera ciego –sin temor al lenguaje, soy ciego, diría Alexis- cada comentario y cada uno de sus chistes ya habría sido denunciado a la Conapred porque en ellos alude con frecuencia a otras personas con discapacidad. Esa opinión quizá es excesiva y al mismo tiempo muy lineal, la lucha contra la discriminación debe ser real y entenderse como algo más amplio que un revolver que quema, en la orquestación de la censura, todos sus cartuchos.

Cuando el “Ojitos de Huevo” dice que su vida es un chiste debemos entender en qué contexto lo dice. Tanto él, como otros de sus colegas, como el “Cojo Feliz”, son auténticos guerreros que se enfrentan todos los días a un mundo culturalmente hostil. Es cierto que a lo largo de la historia, han existido grandes músicos, escritores, atletas, con algún tipo de discapacidad, mismos que por su talento y dedicación han destacado en la actividad que cultivan, pero los comediantes que motivan este artículo tienen una particularidad evidente: han hecho de la abierta burla de su discapacidad, materia prima de trabajo. Y eso no es cosa menor, porque por medio de una irreverencia que pareciera no tener límites, nos marcan la pauta de la carcajada frente a la adversidad y con frecuencia nos exhiben en todo su esplendor la doble cara de un mundo de la “normalidad” que se nutre de hipocresías y sinsentidos.

Una “normalidad” que involucra agentes sociales y políticos que se indignan frente a un chiste o comentario del “Ojitos de Huevo” o de sus colegas, pero que nada hacen por construir una cultura real para confrontar la discriminación. El propio Alexis se ha quejado en sus rutinas de la poca o nula atención que los gobiernos les han puesto a los discapacitados. Gobiernos que piensan que adecuando dos que tres banquetas, la política pública en torno a la problemática cumple con creces su instrumentalización.

Chihuahua es el ejemplo de una entidad en la que poco se ha hecho para paliar esta situación. Aquí se requiere ya un gobierno que confronte la problemática y deje de considerar que la aproximación hacia estándares de mayor igualdad se agota en la inclusión del uso de la coexistencia de los vocablos “los” y “las” o “mexicanos” y “mexicanas”.

Nota del articulista: el pésimo chiste del cierre –si es que se le puede llamar así- no ha sido autorizado por el “Ojitos de Huevo”. Asimismo, el articulista agradece al comediante las carcajadas que sus rutinas le causaron en periodos algo difíciles.