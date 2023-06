Oficio apasionante, peligroso y poco reconocido

El periodismo hoy en día es uno o quizás el oficio más apasionante, pero también uno de los más peligrosos y castigados en México.

El pasado 7 de junio, se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión, fecha que como se puede leer, por ejemplo, en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, con el fin de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente, que fortalezca la democracia mexicana, que por cierto, son dos conceptos hoy muy amenazados.

Kapuscinski decía: “…esta es una profesión muy exigente, todas lo son, pero la nuestra lo es de manera particular. El motivo es que nosotros convivimos con ella veinticuatro horas al día, no podemos cerrar nuestra oficina a las cuatro de la tarde y ocuparnos de otras actividades. Este es un trabajo que ocupa toda nuestra vida y no hay otro modo de ejercitarlo”.

El hecho es que esa labor de informar y esa dinámica a la vez apasionada y muy castigada, pocas veces es reconocida.

El pasado 7 de junio que se celebró el Día de la Libertad de Expresión, la fecha que pasó desapercibida en muchos lugares, sin embargo en Chihuahua, en su contexto local el Foro de Periodistas de Chihuahua sí reconoció a los suyos y aprovechó para anunciar la convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos”, edición 2023.

Fue en el mezzanine del edificio del Congreso del Estado donde se presentaron las bases de uno de los eventos considerados con mayor distinción en el país, mismo que por 29 años ha reconocido la labor periodística.

Lamentablemente, esta fecha y celebraciones pasan desapercibidas para la autoridad gubernamental, y peor cuando se trata de rememorar y pedir justicia para periodistas asesinados y agredidos en el país.

En México la cifra de periodistas muertos es alarmante. En lo que va del actual Gobierno Federal, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, el año 2022 está considerado como el año más violento contra la prensa, ya que de enero al mes de agosto, en tan sólo ocho meses, fueron asesinados dos comunicadores en promedio mensual.

México ocupa el puesto 127 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, estadísticas que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Hoy nuestro país es una de las naciones más peligrosos para ejercer el periodismo, no sólo en la región de América, sino en el mundo entero.

Según datos de RSF, en México han asesinado a más periodistas que en cualquier otro sitio sobre la tierra, incluso, más que en países como Irán, Palestina, Paquistán, Siria y Ucrania, que se encuentran actualmente en guerra.

Es tan grave la situación que desde el año 2000 a la fecha, en nuestra República han terminado con la vida de 160 trabajadores de medios de comunicación, de acuerdo con datos de la organización “Artículo 19”.

El Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos 2023”, en su edición número 29, es una excelente oportunidad para brindarles un homenaje a todos esos profesionistas a los que se les ha arrebatado la vida de una manera cobarde.

Desde 1994 el Foro de Periodistas de Chihuahua, como Asociación Civil, tuvo la iniciativa de organizar eventos para todos los trabajadores de los medios informativos y reconocerles ahí sus trabajos realizados en el último año. Los géneros periodísticos que son premiados: noticia, reportaje, entrevista, crónica, crónica deportiva y fotografía.

Bien por este gran evento que desde hace 29 años se lleva a cabo, así llueva, truene o relampaguee, los días 12 de octubre de cada año –fecha de fundación de nuestra ciudad–, es la mejor manera de reconocer la labor del periodista en Chihuahua.

Decía Kapuscinski: “Antes, los periodistas eran un grupo muy reducido, se les valoraba”, cosa que ahora pasa, pero también afirmaba que para ejercer el periodismo, ante todo, “hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos”, por eso bien por el Premio que reconoce a esos buenos seres humanos que viven el peligro todos los días y a quienes al menos desde el Gobierno cada vez se les reconoce menos.