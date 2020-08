Oda a nuestros abuelos

Hace muy poco recordaba vagamente algunos consejos que de niño me daba mi abuelo, Don Elías. Era un hombre forjado en el trabajo y en la lucha diaria, para sacar adelante el negocio familiar y que nunca faltara nada en casa, por lo menos lo esencial; hablaba entonces de cosas que me parecían cautivadoras por su forma de expresarlas, pero ajenas a mí, pensaba que nunca llegaría el momento en que esos impulsos, ese aliento, representarían el consejo adecuado para enfrentar los retos del presente.

Todo aquello está cobrando significado hoy porque aquellas palabras que incitaban en un futuro al trabajo, a la persistencia y al amor mismo que debe a ese esfuerzo, no se referían a una vocación de mula, o al amor al trabajo por el trabajo mismo; sino una dedicación incansable a la faena diaria pero con un propósito que va más allá del salario o la remuneración que pretendemos devengar, por el bien de la familia, por supuesto, pero él no se vastó con ello, sino que buscó el bienestar también de otras familias, y lo logró en buena medida cuando fundó el Mercado Juárez, cuando procuró empleo a más juarenses para que le ayudaran a él en su labor, pero también para que nos les faltara nada en su mesa.

La reciente conmemoración del Día del Abuelo en nuestro país me recordó a los míos, pero también a tantos adultos mayores que libran sus propias batallas, algunos en mejores condiciones que otros, pero todos aquejados por las mismas circunstancias.

En lo social me anima informar que recientemente la Secretaría del Bienestar informó que en México ya son más de 8 millones de personas de la tercera edad, en condiciones vulnerables, que cuentan con un apoyo económico sustantivo, que se desprende del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este es un pilar de la Cuarta Transformación, impulsada por el presidente Andrés Manuel Lópéz Obrador, que destina para este propósito 129 mil millones de pesos al año. Una acción contundente y sin precedente en el país y seguramente de América Latina.

No hablamos de beneficiarios de este programa sino de derechohabientes, según el 4to Constitucional, les asiste el derecho a nuestros adultos mayores en situación de vulnerabilidad; es un apoyo que resuelve en cierta medida necesidades básicas que por su edad y condición física no pueden solventar por sí mismos.

De los 8 millones, 4.5 son mujeres las que ya obtienen su pensión, 3.5 millones son hombres, y de todos ellos 800 mil son indígenas; están separados porque por justicia a los naturales del país, no se les exige que cuenten con 68 años o más para recibir el apoyo, sino 65 años, según se ha plasmado en la misma ley.

La beca consiste en un apoyo económico de 2 mil 550 pesos bimestrales, que no son suficientes por supuesto, pero representan el doble de lo que se entregaba a pocos adultos mayores en los sexenios anteriores.

El reconocimiento a la labor, al esfuerzo y cariño de nuestros adultos mayores por parte del gobierno de la República no se ha concretado por completo, lo sabemos, pero se ha dado un paso muy importante, sustancial. Ahora es necesario que se conjuguen otros programas y que avancen aun más las políticas de desarrollo social propuestas por el presidente López Obrador para que llegue hasta ellos el refuerzo que necesitan.

Ahí está por ejemplo la iniciativa de reforma al sistema de pensiones para trabajadores en el país, que se cocina la Cámara de Diputados, y que considera una reducción a sus semanas trabajadas, para poder reclamar ese apoyo para el retiro; incluye la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, un incremento en un 40 por ciento de la pensión; también que sean más los beneficiarios, que se informe a todos los trabajadores su situación real y se les informe, y no suceda como ahora, que una buena aparte de los trabajadores mexicanos andan perdidos con el asunto de sus afores, no por culpa de ellos sino de los mismos empleadores y de las instituciones que tienen ahí su negocio desde hace años.

Se lo debemos a ellos. Y lo más interesante es que si Dios nos lo permite, algún día también nosotros requeriremos de esa mano bienechora, de los familiares y amigos, pero también de la autoridad, que tiene además la obligación de hacerlo.

Es fundamental que pensemos en ello, porque como ellos dicen,: “como te ves, me ví; y como me ves, te verás”; la fórmula casi nunca falla, y cuando lo hace es que no se tuvo la dicha de llegar a la edad feliz de la madurez, en la que repasaremos lo que hicimos y dejamos de hacer por los nuestros, y por los de enfrente también.

Me despido con un fragmento de la Oda a la Edad del inmortal Neruda, que viene a propósito del tema de esta entrega, que tengan excelente día:

Te proclamo

camino

y no mortaja,

escala

pura

con peldaños

de aire,

traje sinceramente

renovado

por longitudinales

primaveras.

–Pablo Neruda