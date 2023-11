-Ocultaron bien 3 millones de dólares mensuales -Ven como causa perdida elección de magistrados -Presumen loeristas recurso ganado a Cruz -Sube apuesta de LeBaron al tribunal federal Innumerables casos espectaculares de delincuencia organizada, que terminan en acusaciones menores de portación de armas o robo simple de vehículos, hay en los tribunales. Son juicios fallidos luego de largos tiempos de prisión sin sentencia contra los presuntos criminales. Si no son cuidados los detalles, según lo que empiezan a ver penalistas destacados de asociaciones ligadas a la defensa de los derechos de los migrantes, ese podría ser el caso de los seis presuntos “polleros” detenidos a finales de octubre pasado. Los ahora vinculados a proceso tras una muy cuidadosa operación del Ejército, la Fiscalía General de la República y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estaban liderados por Jorge M., alias “El Koke” o “El Kokis”, quien presuntamente tenía involucrada a toda su parentela en el tráfico de personas. Los fiscales estatales y federales son muy dados a culpar a los jueces que se ponen estrictos a la hora de validar las evidencias que aportan las instancias investigadoras, pero en casos como el actual, que sigue la justicia federal, en realidad no tienen defensa los acusadores. Hasta el momento, un juez de control penal federal, con base en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue flexible con el Ministerio Público que le puso a disposición a la presunta banda juarense que, según las investigaciones, forma parte de un grupo criminal más amplio, La Empresa. Regaló la vinculación a proceso con una evidencia mínima de un testigo declarado en condiciones algo irregulares, dado que estaba detenido por autoridades de Estados Unidos (tras atraparlo en una alcantarilla de El Paso) y luego fue liberado. Las diferencias entre el garantismo del país vecino y el de México son muchas, pero seguro actuó más la presión estadounidense que la integración del caso aquí. Muy probablemente los acusados traen mucha cola que les pisen, pero la FGR no ha logrado aterrizar ni una pista en firme para comprobar delitos concretos. Especialmente, aseguran, las áreas de inteligencia delincuencial y financiera no han podido dar cuenta, en el poco avance que lleva la investigación reforzada con la prisión preventiva impuesta, del destino de los supuestos tres millones de dólares al mes que dejaba la actividad ilícita. Los autos de lujo y las propiedades incautadas no valen siquiera un mes de esas ganancias y si la trata de personas era realizada desde hace años, por lo menos hacen falta más golpes a cuentas bancarias o a los costales de billetes que deben haber reunido o gastado los involucrados. De eso no hay rastro, lamentablemente, para sustentar la acusación de delincuencia organizada. Ojalá que a la vuelta de los meses no vaya a terminar en una reclasificación del delito por uno menor como siempre se ha estilado entre los ministerios públicos de consigna. Por eso hablan en los círculos de los litigantes que el caso, aunque muy grave, está colgado con alfileres. *** En la integración de las ternas para seis de las siete salas vacantes del Tribunal Superior de Justicia -que dictaminaron la tarde del viernes representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial- parece que quedará estancado el procedimiento para elegir nuevos magistrados estatales. El juez federal, Salvador Tercero Jiménez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Chihuahua, otorgó la suspensión provisional dentro del juicio de amparo 2514/23, promovido por la jueza estatal, Alejandra Ramos Durán, la primera que recurrió a la protección constitucional contra el procedimiento. La juzgadora, recordada por la polémica que generó la muerte de un preso sin sentencia de los expedientes contra el duartismo durante la administración pasada, atacó la norma que rige el proceso, dada la discrecionalidad otorgada a los encargados de armar las ternas. Esto no quiere decir que los representantes de cada poder -Andrés Pérez por el Ejecutivo; el magistrado, José Alfredo Fierro, por el Poder Judicial ; y el diputado, Alfredo Chávez, por el Legislativo- incurrieran en actos fuera de la ley. El proceso es legal, pero es la norma a nivel constitucional la cuestionada. Es aquí donde confluyen el amparo de la jueza y la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena hace un año, ya en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la reforma que posibilitó este proceso de designación. El cuestionamiento principal, entonces, será esa regla con la que, por ejemplo, fue eliminado el examen de conocimientos para aspirar al cargo de magistrado, dejándole a una comisión en la que el Poder Judicial tiene sólo un voto, la decisión de seleccionar a los mejores perfiles. Aunque los colegios de abogados han estado muy calladitos, al interior de los mismos ven en la confluencia de ambos factores -el amparo de la jueza y la acción de inconstitucionalidad todavía sin resolverse- una causa perdida para sacar el procedimiento iniciado. *** Este fin de semana, los seguidores del ahora exdelegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, estuvieron muy activos presumiendo un resolutivo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en contra de un recurso presentado por el alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar. Aunque fuera un dictamen irrelevante en el marco de la contienda electoral que ya está en marcha, los loeristas no dudaron en repartir la decisión en cuanto grupo de WhatsApp pudieron. Básicamente es la negativa interna de Morena de sancionar a Loera de la Rosa, como lo pidió Pérez Cuéllar desde el pasado mes de marzo de este año, luego de que el entonces superdelegado federal criticara su gestión en Juárez como presidente municipal y su conocido pasado político por el PAN y Movimiento Ciudadano. La comisión, integrada por Vladimir Ríos, Zázil Carreras, Donají Alba Arroyo, Eloísa Vivanco y Alejandro Viedma, consideró infundados los agravios expuestos por el alcalde, quien pedía ponerle un necesario bozal a su paisano morenista. Su rivalidad es por demás conocida. El recurso y su resolución en sí son intrascendentes, sobre todo ante el pleito interno que Loera de la Rosa aprovecha a cada momento para tratar de posicionarse y garantizarse un espacio de poder a partir de 2024. Sin embargo, el loerismo quiso hacer ruido con esta determinación para mandar el mensaje de su peso dentro del partido de la 4T; siempre ha sabido usar sus relaciones en la cúpula del partido, no es novedad, pero ahora lo hace en el contexto de un proceso interno del que espera sacar una candidatura o un premio de consolación. *** Tal como estaba previsto, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) negó el autogobierno a la comunidad mormona de los LeBaron, que pedía la autonomía y autodeterminación por considerarse equiparable a los pueblos indígenas originarios. La votación unánime de los magistrados electorales Roxana García, Hugo Molina y el suplente Gabriel Sepúlveda rechazó la petición luego de casi una decena de comparecencias, estudios, dictámenes antropológicos y otros requisitos que presentaron los integrantes de la comunidad establecida en el municipio de Galeana. La sentencia fue producto de recursos jurídicos presentados por la comunidad, asesorada por el abogado Esteban Barrios, muy conocido luego de lograr el autogobierno de un pueblo de Cherán, Michoacán. Llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que la regresó al TEE de Chihuahua para su valoración a profundidad, sin que ello implique que no pueda impugnarse ante la instancia superior federal. Por eso, ahora lo que sigue es que los LeBaron suban la apuesta al tribunal federal con el patrocinio del mismo litigante, quien les ha dado las expectativas suficientes a los integrantes de la comunidad para lograr la polémica resolución, hasta ahora catalogada como imposible. ***