Desde muy joven y platicando con una persona de gran cultura, profundidad de pensamiento y una reflexión aguda, me hizo la indicación cuando terminaba mi carrera profesional de que “las obras son amores y no solo las buenas razones”. Hemos visto pasar en las últimas dos semanas tragedias por todos lados en México y Estados Unidos, muy cerca de nuestro Juárez y que sin duda han abierto viejas heridas recordando las cicatrices que ha dejado el látigo de la violencia, el tiroteo de Uvalle tan doloroso como predecible, nomás que no se sabía el momento ni la hora ni el lugar, eventualmente tendría que ocurrir una tragedia de estas magnitudes.

PUBLICIDAD

Desgraciadamente, tendríamos que estar alertas en nuestro país, “si ves las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”.

Tenemos que redoblar esfuerzos, la violencia en nuestro país no cede y por el contrario, los eventos de alto impacto cada vez calan más hondo entre la sociedad. Las familias como nunca se han visto amenazadas por el estrés de la incertidumbre, la angustia de lo impredecible, la zozobra del sabemos a qué hora salimos, pero no a que hora regresamos.

¿Está Juárez preparado para una desgracia como la que sacudió a nuestros vecinos? Francamente no lo creo y es probable que no haya algún lugar que lo esté; de nueva cuenta y como mejor lección es la prevención lo que debe ayudar a no estar expuestos a estos actos.

¿Qué habrá pasado por la cabeza de Salvador Ramos? La madre del muchacho –según fuentes periodísticas- ha pedido perdón y que no juzguen a su hijo porque ni ella misma conocía los motivos que tuvo para hacerlo.

¡Qué increíble! En el vecino país eres legal para comprar un arma a los 18 años, pero cometes un delito si quieres comprar una cerveza, así de “curiosa” la permisividad. De este lado en México da lo mismo, a los 18 –o desde antes- puedes conseguir armas y cervezas; la posibilidad está latente.

Hay que cerrar más sobre los temas de la integración familiar y la valorización de todos los miembros de la familia porque no importa cuándo me lo digas ni cómo me lo digas, pero sí se recordará toda la vida como se hizo sentir a la persona.

Al momento de descuidar a los hijos o descuidar la familia estamos dando entrada a una situación de inestabilidad emocional que puede traer consecuencias tan graves como lo son atentar contra la vida misma o la de otras personas, pierde mucho valor la apreciación de la vida.

Y mire que Juárez tiene un desgarrador desbalance en su tejido social, ¿cuántos niños huérfanos a causa de los feminicidios o agresiones contra la mujer? ¿Cuántas vidas mutiladas por la exposición constante a la violencia de género?

Hay que buscar ir a las causales y raíces de los problemas, no basta con solamente exponer una condolencia y estar repitiendo como tarabilla que eso no debe de volver a pasar; las nuevas generaciones se han ido deslavando en cuanto al tema del respeto, los valores y la mentalidad de trabajar arduamente como un medio de superación; en su lugar le han apostado a buscar los beneficios a lo más rápido y a la ligera, en definitiva se puede hablar de una marcada ausencia de amor por la vida y esa es la labor que nos toca a las generaciones con un poco más de edad, darle sentido comunitario a los esfuerzos individualistas para comprender en su esplendor el respeto a la vida.

Nos sorprenden y conmueven tanto este tipo de tragedias sin saber que estamos ante la posibilidad latente de que pueda ocurrir algo similar en la frontera, imploramos que los discursos de odio, separación, racismo cesen; que las imágenes que fomentan la violencia ya no sean parte de los sistemas comerciales.

Nuestras obras se deben de enfocar a buscar la ansiada integración familiar, la cultura mexicana es rica en tradiciones, costumbres, actitudes y vivencias que nos facilita la integración familiar.

Hace 14 años se vislumbraba una condición llamada necrosis social, este concepto se fue asentando en nuestra frontera conforme pasaba el tiempo y se acentuaba la violencia; la década de los 2010’s ha sido la clara muestra de cómo sistemáticamente se ha caído y desarrollado la necrosis social al grado de en ocasiones caer ocho de las 10 ciudades más violentas del mundo en urbes mexicanas; y no es lotería es el descuido de mucho tiempo de la familia como la institución primordial para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.

Ojalá y que entendamos el doloroso mensaje que resulta de lo ocurrido en Uvalle, no es de fácil comprensión y mucho menos de asimilación, pero si hacemos nuestras las lecciones, será el mejor homenaje y recordatorio que podremos hacer en honor a las víctimas, 21 vidas que no deben pasar desapercibidas; a esto súmele las muertes dolosas que tenemos en Juárez. Actuar, obras son amores y no buenas razones. Aprendamos nuestras lecciones.