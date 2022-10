Obras insignia, cuando el ciudadano las rechaza

Desde tiempos ancestrales, los gobernantes de diversas épocas, ya sean Cesares, Faraones, Reyes, Emperadores, Zares o Dictadores, han tenido la necesidad ya sea por ego o demostrar poder de crear obras insignia con su particular sello personal y que en su mayoría esas obras nada tenían que generarle de beneficio a los ciudadanos, pues hablamos de que en esas épocas este tipo de obras iban encaminadas a enaltecer al gobernante, como lo son las estatuas hechas a imagen de ellos mismos o de sus ancestros o dioses, de grandes palacios, castillos o fortalezas, de grandes pirámides convertidas en tumbas o centros ceremoniales, catedrales o templos cuya grandeza solo buscaba honrar y vanagloriar a diversos Dioses o al mismo gobernante en turno, pues jamás tomaban en cuenta si el gobernado aceptaba o no que esas obras se construyeran, pues eran imposiciones a capricho del que las ordenaba aun y cuando provenían del gasto público que era propiedad de los gobernados y así ha sido la historia del hombre desde sus inicios.

La democracia llegó y el que aspiraba a gobernar tuvo que empezar a crear una estrategia para poder convencer al electorado para lograr su aprobación y, por supuesto, el voto para ser electo, en eso radican las campañas electorales, en diversas estrategias para ganar elecciones y acceder al poder, no hay más, los partidos políticos fueron creados para ese único objetivo, acceder al poder por medio de procesos electorales, y ¿en qué radica básicamente toda esa estrategia? Pues en convencer con las mejores propuestas y nada más, algunos dirán que también es necesario incentivar el voto, el movilizar votantes, el coaccionar el voto si no puedes perder beneficios de programas sociales que el gobierno da, pero bueno hablar de eso hoy no es el objetivo, sino dejar de en claro de que haciendo un comparativo sobre las formas de gobernar antiguas o las de democracias de la actualidad, parte de la diferencia radica en la forma en la que se accedió al poder y a quien le debes estar en el mismo, si a un electorado o a algunas de las anteriores formas de llegar al poder como lo es por herencia, por designación directa del gobernante en turno, por golpe de estado, por matrimonio, ganando guerras, mediante invasiones o hasta en un duelo retando al gobernante en turno.

A lo que busco llegar con estos antecedentes es que en la época actual en México, el gobernante, ya sea la esfera de gobierno que represente Federal, Estatal o Municipal adolecen en gran parte del mismo mal.

Las necesidades de la población actual son muchas y basta solo salir a escuchar al ciudadano y que mencione lo que realmente necesita, cansados de escuchar las peticiones sobre seguridad, salud, educación, trabajo bien pagado, vivienda, transporte y combate a la pobreza entre muchas otras más.

Los gobernantes de ahora, así como en la antigüedad, buscan crear obras insignia con las cuales puedan ser recordados por haberlas construido, algunas enfocadas a beneficiar a los ciudadanos y otras que por su volumen e inversión solo buscan generar dividendos al mismo gobernante y sus allegados, así como proveedores y patrocinadores a los cuales hay el compromiso de redituarles el apoyo y las atenciones brindadas en campaña o en pocas palabras, pagar facturas, y es por razones como estas últimas que se pierde el rumbo de una administración, cuando en la búsqueda exasperada de algunos por querer hacer que su proyecto insignia permee en la sociedad y la misma no le da el visto bueno es cuando vienen los problemas, pues cuando esto sucede, debe ser el momento indicado para revirar, dar marcha atrás y seguir adelante con proyectos que la ciudadanía acepte.

Por qué hacer obras que el ciudadano no quiere, por qué dilapidar grandes cantidades del presupuesto público por obras que no son aceptadas por el que se supone, es el receptor de esos beneficios que es el ciudadano, si la labor de un gobernante es generar bienestar, progreso, mejoras a los que les debe el cargo en este caso al pueblo, ejemplos claros de las famosas obras insignia de este Gobierno federal son el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucia, La Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que por solo esos tres megaproyectos ampliamente publicitados con los que AMLO quiere dejar huella para la eternidad del gobierno que encabeza, pues no ha logrado convencer del beneficio que puede tener el país por la construcción de los mismos, ha dejado ver claro el daño de haber dejado el Aeropuerto de Texcoco incompleto, el daño ecológico por el trazado del Tren Maya y lo anquilosado del proyecto de una refinería en estos tiempos de energía limpias y renovables y lo peor el alto costo de los mismos.

Ejemplos de obras insignia de diversos gobiernos locales que no tenían la aprobación de la ciudadanía y aun así se impusieron sobre la voluntad de la mayoría, quiero citar los gobiernos de Héctor Teto Murguía 2004-2007 y 2010-2013, se le reprochó principalmente por tres obras: el Camino Real, el PMU y la X de Teto, las primeras dos fueron un derroche de recursos que no vino más que a beneficiar a constructores y propietarios de predios de la zona.

Finalmente, Teto con se aferró a concluir la X en contra de la voluntad de la mayoría, gastándose el doble de lo presupuestado pues en su momento, recuerdo haber escuchado voces llamar la X como un monumento a la corrupción, un capricho de un alcalde con un alto grado de egolatría que buscaba tener su obra faraónica para ser recordado, y así fue, Teto habría mencionado en algún momento que él sería recordado por esa obra y que todos los que estaban en contra algún día reconocerían el beneficio y fue así, resultó ser la Plaza de la Mexicanidad una obra sumamente emblemática, que le dio una nueva identidad a la ciudad, para todos los turistas la imagen de la X roja de Sebastián al día de hoy representa a Juárez, desde hace meses se ha dejado ver de manera ininterrumpida, eventos de todo tipo, los más representativos, sede de la toma de protesta de la primera mujer gobernadora del estado de Chihuahua, es la X foto obligada de cualquier foráneo, después de varios años vamos reconociendo los beneficios de esa obra, pues en su momento no hubo la capacidad de visualizar los alcances de la misma ni de crear una estrategia para convencer al ciudadano de los beneficios y eso causó la desaprobación en su momento.

El caso más actual es el BRT2 que cuenta con el rechazo de algunos ciudadanos que la desaprueban por la forma en la que se implementó la obra, o sea a fuerza, siendo que los sistemas de transporte semimasivo son altamente funcionales y en la mayoría de los casos exitosos, la clave es el lograr generarle el traje a la medida a cada ciudad y calle, pues no todas son iguales. La administración de Corral se abocó a marchas forzadas en buscar gastar todo el presupuesto que tuviera disponible para construir la obra pública del BRT2, no de la mejor manera, con muchos errores, con varios excesos, una obra inconclusa que el nuevo gobierno tuvo que continuar y que muy seguramente concluirá; llegado el momento el sistema operará, siempre y cuando se dé cumplimiento con todos los objetivos del sistema integrado de transporte y así se logrará tener un transporte moderno y funcional. El objetivo principal es el de dar solución total a la problemática del transporte y no improvisar, no dudo que ese momento llegue pronto y pues las bases están sentadas para que suceda, ya no hay pretexto.

De lo anterior rescato el hecho de la capacidad que los nuevos gobiernos deben tener y privilegiar que son las campañas de socialización de las obras insignia, donde se le haga ver al ciudadano de las formas más creativas y novedosas los beneficios de los esfuerzos de su gobierno, pues si se logra interiorizar de manera efectiva en este rubro, el malestar de los ciudadanos al ver la forma en la que sus gobiernos les imponen políticas, aun en contra de su voluntad, que no es sino hasta años después que se logra ver el beneficio o el menoscabo que la obra causó, pues estamos en la era de la información y es momento para que los gobiernos locales se enfoquen en vender de la manera más transparente sus obras insignia.

Concluyo con un breve análisis: pareciera ser que la mayoría de los ciudadanos y me incluyo, no somos peritos experimentados en valuaciones de obra pública, puesto que se nos habla todo el tiempo de las millonarias inversiones que los gobiernos hacen en obras, es bien conocido que difícilmente un gobierno hará obra efectiva a un bajo costo, hemos llegado al punto de que a los ciudadanos no nos importa el costo de las obras, si sale el doble o el triple, lo que verdaderamente importa es que esa obra solucione un problema real de la ciudad, que esté bien hecha, que cumpla con los estándares de calidad y seguridad y dure en buenas condiciones por varios años.

Lo importante es que las cosas se hagan bien y con un beneficio inmediato, lamento decir que aunque el costo de ello sea muy caro para todos.