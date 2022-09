O nos reencontramos con el desierto, o nos perdemos

Cuando todos avanzan, permanecer estático es quedarse atrás. Aunque en algunos temas en nuestra ciudad, bien se puede hablar hasta de retroceso. El comentario viene a colación porque si hablamos de diagnósticos sociourbanos que se hicieron hace 20 años y los que se hacen actualmente, los resultados parecen ser los mismos: no se avanza: si hablamos de equipamiento escolar, las historias de las madres de familia pasando la noche fuera de las escuelas buscando un lugar para sus hijos son las mismas antes que hoy; en cuanto al déficit de espacio público por persona, lo mismo, no se han implementado políticas que siquiera vislumbren una luz en el camino. La ciudad sigue siendo tajantemente segregada; la movilidad ha empeorado: si siempre ha sido conflictiva por la traza irregular que tiene la ciudad, el cierre de las calles que tuvo lugar a partir del 2008 como una reacción ante la inseguridad, si bien se dijo en aquél entonces que se permitía de manera temporal, las rejas llegaron para quedarse acentuando la carga vehicular en las pocas arterias que quedaron disponibles principalmente hacia el nororiente de Ciudad Juárez. ¿Hemos mejorado en el tema de la salud? No. ¿La seguridad? Tampoco. Y otra de las peores pesadillas, el transporte público, hasta hoy no nos ha quitado su yugo porque el nudo que nos amenaza no logra desatarse.

Más uno de los temas en el que nos hemos portado bastante mal los juarenses es el del medio ambiente y entre ellos, específicamente, el cuidado del agua. La amenaza de la llegada del día cero tiene como horizonte no más allá del 2032. Ayer tuvo lugar un evento organizado por la Oficina de Resiliencia en colaboración con Cummins que abordó el estrés hídrico en Juárez.

En el taller sobre Soluciones Innovadoras al Estrés Hídrico en Juárez pusieron a nuestra disposición información muy interesante, como por ejemplo la cantidad de agua que consume una persona al día en diferentes ciudades, por ejemplo, en Los Ángeles resulta que este indicador es de 428 litros, mientras que por ejemplo en Madrid es 127 y Londres 149. En la Ciudad de México son 312 litros por persona al día y Beijing ¡solo 100! Bueno, pues en Ciudad Juárez, aquí en medio el desierto, en promedio cada uno de nosotros consume 384 litros cada día. ¿Nos hará falta concientización sobre el uso del agua?

Después de escuchar esa noticia fatal no queda duda de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. La iniciativa de Cummins Water Works nos invita a tomar medidas hoy, de manera urgente toda vez que ya se rebasaron los límites de tiempo para prevenir los efectos del cambio climático: el gobierno, no lo puede todo, el sector privado, tampoco y las organizaciones de la sociedad civil, mucho menos: las alianzas son la apuesta.

Más los retos son muchos ante una sociedad que no asume su compromiso, quizá porque no cree que el camino de regreso se agotó y, por tanto, no concibe la magnitud del problema en que estamos inmersos.

Es cierto que todo ha ido para peor, bueno, pongámosle un “casi todo”, para no parecer tan de plano fatalista, sin embargo, alientan mi esperanza las actividades que en las últimas semanas ha realizado la Oficina de Resiliencia tanto en este tema como en la conformación de la Carta por el Derecho a la Ciudad, en colaboración con ONU-Hábitat. Escuchas a funcionarios de Cummins hacerse presente en una de las problemáticas más sentidas de la región y conminar a otras empresas a que hagan lo propio a manera de corresponder a la ciudad que pone a su disposición la infraestructura y a los propios habitantes que trabajan en ellas.

Acordémonos, el agua toca nuestra vida todos los días y a estas alturas nos quedamos cortos solo al considerar reducir, reusar y reciclar, lo cual difícilmente hacemos ¿estaremos dispuestos a rectificar?

¡Ah! ¡Ese cambio de paradigma! Esa necesidad de cambiar la cultura. Infraestructura verde, cosecha de agua pluvial, administrar la demanda de agua, gestión de pérdida de agua, utilización de aguas grises, programas de educación permanente, huertos urbanos, uso de tecnología para control y medición en tiempo real, incentivos fiscales, normativas y políticas públicas, proyectos urbanos sustentables…

El tema del agua, como se dijo ayer, no es una agenda solo del gobierno, es una agenda de la ciudad entera. Al haber permanecido estáticos nos hemos quedado atrás. Necesitamos hoy más que nunca, como también lo dijo uno de los ponentes del evento, reencontrarnos con el desierto… simplemente para sobrevivir.