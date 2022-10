Nuevos policías para Ciudad Juárez

El pasado 10 de octubre de 2022, se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de graduación de 252 nuevos policías municipales, de los cuales 106 son mujeres y 146 hombres, dicho evento, dada su envergadura, fue presidido por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Dr. César Omar Muñoz Morales, constituyéndose en la primera generación de policías de la administración pública municipal 2021-2014.

Con relación a dicha ceremonia, me permito hacer la siguiente reflexión: aproximadamente fueron 400 personas las que iniciaron la academia con el objeto de convertirse en policías municipales, sin embargo, con el paso del tiempo, algunos desertaron, otros tantos no tuvieron oportunidad de presentar la totalidad de la documentación que se requería y algunos no aprobaron las evaluaciones de control de confianza, quedando solamente 252 personas que alcanzaron el objetivo: ser miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Hasta antes del pasado lunes 10 de octubre, dichos elementos se enfrentaron solo a cuestiones hipotéticas, y será hasta el momento en que salgan a la calle, que enfrentarán la gran misión que ahora tienen en sus manos, es decir, cumplir con las finalidades de la seguridad pública, mismas que se encuentran plasmadas en el artículo 21 de la Constitución, consistentes en prevenir, preservar y salvaguardar, los bienes y la integridad de las personas, la seguridad, la paz y el orden públicos, para lo cual, se requerirá no solo de la capacitación que se impartió en la academia, también de los valores morales y éticos que previamente recibieron en su hogar y en el desempeño que a lo largo de su vida han mostrado.

Dice Mahatma Gandhi: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, y estoy cierto de que, más de uno de los nuevos policías, tienen como objetivo primordial, satisfacer ese derecho a la seguridad, por ende, cumplir con los objetivos constitucionales de honradez, lealtad, legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, lo anterior, resaltado en esa ceremonia por uno de los nuevos policías, por la que, deseamos el mejor de los éxitos a los guardianes del orden público.

Nuestra ciudad necesita de servidores públicos, que quieran vivir bajo una regla básica del ser humano “el servicio”, motivo por el que se exhorta a los policías a que su trabajo sea siempre en beneficio de la comunidad, esa comunidad que muchas de las veces es ingrata porque no sabe agradecer y que constantemente señala lo que a su vista es dañino o perjudicial, pero que, además, reconoce la labor de quienes actúan en pro de la misma y que con su ejemplo y dedicación, ponen en alto el nombre de las instituciones.

El trabajo policial es duro, máxime que, al convertirse en guardián de lo público, muchas de las veces, el mismo trabajo, los aleja de la familia, de los amigos y de una serie de beneficios que cualquier particular tiene, pues desde el momento en que se gradúan como policías, cargan con una etiqueta que la misma población les coloca y que tristemente, los encasilla en un grupo que lejos de ser privilegiado, es estigmatizado, como ciudadanos no entendemos que, el salario que el policía recibe por llevar a cabo su función, no es suficiente, razón por la que se debe trabajar en dignificar tan loable profesión, buscando la manera de que los policías accedan a diferentes beneficios sociales, como lo es el del crédito a la vivienda.

Me permito incitar a estos nuevos policías para que, en el ejercicio de su función, no se dejen llevar por las malas prácticas, pues la corrupción, no es parte de nuestra cultura, como muchos dicen, por el contrario, ustedes pongan en alto el nombre de Ciudad Juárez y de la institución que representan, no se olviden que, dentro de las filas, existen muchos buenos elementos que, día a día, se levantan con el ánimo de proteger y servir a la comunidad, así que cuando necesiten de la experiencia, acérquense a ellos, pues para muchos, sobre todo para los niños, a partir de ahora, serán ejemplo a seguir, hagan que la comunidad, realmente se sienta protegida y actúen bajo la premisa de la madre Teresa de Calcuta: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.

Gracias por su decisión, pues pocos son los que se animan a velar por esta ciudad.