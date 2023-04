Nueva tarifa, nuevos camiones

Por fin parece que se resolverá uno de los rezagos más importantes de los juarenses, el tan anhelado transporte urbano, sumamente criticado, pero también tolerado por todos los gobiernos anteriores, por lo que la administración actual decidió dar el paso hacia la modernización y mejora de dicho sistema de transporte.

Un paso doloroso, sobre todo para el bolsillo de los juarenses, pero necesario para romper el círculo vicioso en el que se había convertido ese tema, en el que los concesionarios del servicio se encontraban atrapados, con una tarifa que no se actualizaba desde hace más de 14 años, lo que no les permitía acceder a esquemas de financiamiento adecuados para el objetivo. Ya no habrá más pretextos pues.

Así pues, desde el pasado viernes 6 de abril, el costo del transporte urbano general es de 12 pesos, y el del BRT2 sube a 10 pesos, lo que sin duda alguna representa una carga económica adicional para los usuarios del servicio, pero que necesariamente se debe reflejar en mejor servicio, unidades nuevas o de modelo reciente, más cobertura de rutas y horarios, en fin, una notable mejoría en el servicio que prestan los concesionarios.

Ayer sábado, en una nota de mi compañero Pavel Juárez “De hasta 6 meses, plazo para renovar camiones” (https://tinyurl.com/267cxh44), se precisan con claridad algunos temas relacionados con el aumento, así como los compromisos adquiridos por todas las partes involucradas.

Dice la nota: “La Subsecretaría de Transporte estatal dará plazos de gracia variables, a partir de 90 días y hasta seis meses, para que concesionarios sustituyan el 100 por ciento de las unidades de transporte público en la ciudad”.

“De acuerdo con el titular del área, Luis Aguirre Aguilera, los concesionarios que cambien sus autobuses por camiones usados, siempre y cuando cumplan con el año modelo mínimo de 2013, tendrán 90 días para presentarlos a operación”.

“Mientras que a los concesionarios que compren camiones nuevos, el tiempo de gracia dependerá del tiempo de entrega de cada armadora, algunas con tiempos de espera de hasta seis meses”.

“Nos va a tener que acreditar que ya está autorizado su crédito o financiamiento y que nos digan ‘se los entrego en tal fecha’, una vez que ya estén notificados”, apuntó el funcionario.

Es decir, como resultado de los acuerdos tomados en la sesión del Consejo Consultivo de Transporte, la autoridad estatal accedió a la solicitud de incremento en la tarifa, pero dicha autorización quedó condicionada a la renovación del parque vehicular, y sea con camiones nuevos o usados, pero que se ajusten al modelo que marca la ley.

Es importante resaltar que el plazo de 90 días es solo para quienes no vayan a adquirir unidades nuevas y solo actualicen sus unidades a modelos 2013 en adelante, porque quienes sí vayan a comprar camiones del año, el plazo para el cumplimiento del compromiso está sujeto al tiempo de entrega de dichas unidades que puede ser hasta de seis meses o más incluso.

En la misma nota, el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre establece que “El que vaya a meter uno nuevo, le vamos a dar más de tres meses. ¿Cuánto más? Varía la marca, International y Volkswagen, Dina, Mercedes-Benz. Se va a verificar el documento de promesa de compra”, agregó el funcionario.

El caso es que finalmente hay acuerdos y compromisos que deberán cumplirse, tanto de un lado como del otro y solucionar así un añejo problema de los juarenses, contar con un sistema de transporte digno, seguro, eficiente y oportuno, así que la compra de los camiones es solo la primera etapa de una serie de acciones encaminadas a brindar un mejor servicio.

Hace falta también una reorganización completa de la logística y diseño de las rutas, horarios adecuados, sobre todo en las zonas más alejadas de Juárez, colonias del suroriente, del norponiente y oriente, que han quedado prácticamente en el olvido para el transporte urbano.

También es necesario que el BRT2 funcione al 100 por ciento y que pongan a funcionar de nuevo el BRT1, ambas troncales constituyen dos ejes importantísimos de todo un sistema integral de movilidad urbana, no solo del transporte, ya que funcionando adecuadamente se pueden convertir en el estímulo adecuado para que los juarenses usemos cada vez menos el automóvil.

El Consejo de Movilidad de Juárez, un organismo completamente ciudadano, cuyo propósito y objetivo principal es lograr ese concepto integral de movilidad, ha realizado denodados esfuerzos para que autoridades y concesionarios se sienten a la mesa del diálogo, y encuentren los puntos de acuerdo que permitan alcanzar la meta.

También ha sido una instancia propositiva que, desde el conocimiento técnico y operativo, ha realizado análisis, recorridos de supervisión, estudios, que se han concretado en propuestas claras y viables, que hasta el momento la autoridad ha recibido bien.

En la nota periodística que comenté líneas arriba, se dan a conocer importantes cifras sobre los concesionarios y las unidades que circulan, mismas que me permito transcribir a la letra, ya que dan una idea precisa de la problemática:

“En esta frontera se tienen mil 202 concesiones de transporte urbano colectivo registradas, de las cuales solamente 92 cumplen con el requisito del año modelo menor a 10 años de antigüedad, es decir, el 7.65 por ciento”.

“Incluso el 60 por ciento de las concesiones de transporte público cuentan con unidades con 20 o más años de antigüedad, revelan los datos. Actualmente, circulan en Juárez 512 camiones que otorgan el servicio de transporte urbano”.

“De acuerdo con la dependencia estatal, 381 concesiones operan con unidades con 15 años de antigüedad, 474 tienen modelos con 20 años y 255 superan los 20 años”.

El problema es grave, porque son unidades viejas y en malas condiciones, lo que constantemente se ve reflejado en accidentes viales derivados de fallas mecánicas, por eso la renovación del parque vehicular es algo tan urgente y exigido por la comunidad. Ya no se puede esperar más.

Lo cierto es que se han dado ya los primeros pasos para que esto ocurra, con seriedad y responsabilidad, autoridades y concesionarios se han comprometido a avanzar en ese camino, no puede ser de otra forma, debe ser un esfuerzo conjunto, coordinado, en el que cada uno pone de su parte y cumple los compromisos acordados en beneficio de los usuarios del transporte.

No faltará quien a los 90 días pretenda utilizar el tema para el golpeteo político, sobre todo en este año previo al proceso electoral del 2024, pero en la medida que las cosas se vayan dando, que se vayan sustituyendo camiones y que se refleje en la mejora del servicio, los juarenses sabremos distinguir bien entre los reclamos justos y la crítica mal intencionada.

El rezago en materia de transporte urbano es de más de 25 años, muchos gobiernos anteriores rehuyeron su responsabilidad de entrarle al tema con seriedad, desde luego que no será sencillo, y que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero se ha hecho lo correcto y se han dado los primeros pasos que deberán concluir en todo un gran sistema integral de movilidad urbana, tal y como lo merecemos los juarenses.