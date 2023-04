Nuestras niñas y niños

En Ciudad Juárez hay aproximadamente 400 mil niños, según información del Inegi, entre los cero a los 14 años. La niñez es la etapa más importante para el ser humano, ya que según la Unesco en este lapso de vida se debe brindar la educación inicial, atención, cuidado, nutrición y salud, pero sobre todo, el amor que forma al futuro adulto.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes reconoce en las familias un rol primordial para asegurar el desarrollo pleno de los niños y niñas, además de que estipula que el Estado debe ser el garante de que estos derechos se cumplan, protegiendo las infancias y supervisando a los menores a través de instituciones públicas y privadas.

Pero ¿en nuestra ciudad cuidamos de nuestras infancias? Actualmente, estamos rodeados de tecnología, recuerdo cuando era niña que me la mantenía jugando en la calle, corriendo entre los charcos, jugando con lodo, recolectando renacuajos o jugando a la pelota, ahora eso ya no lo veo en los niños, una parte es por la inseguridad y otra por la tecnología, veo niños sumergidos en los teléfonos o en las tabletas, ya no los veo corriendo o leyendo cuentos, los veo viendo TikToks o jugando videojuegos, se nos ha olvidado que los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo futuro de los niños y niñas, la convivencia con otros niños o adultos, los afectos, el trato tierno y la mirada amorosa son vitales a la hora de enfrentarse al mundo, y definitivamente todo esto no lo puede brindar una pantalla.

Hay situaciones muy especificas que viven los niños de Ciudad Juárez y una de ellas es la violencia, varios de nuestros niños han vivido en carne propia alguna clase de violencia, como el homicidio de algún progenitor o violencia familiar disfrazada de educación, colonias como Riberas del Bravo, la Hidalgo, Parajes del Sur y Portal del Roble se tienen identificadas con el mayor índice de violencia en contra de menores, es importante recordar que Juárez vive hoy con los niños hijos de la violencia de 2008, niños a los que abandonamos como sociedad, donde en nuestro presente muchos de ellos son los sicarios, los ladrones y victimarios que repitieron patrones por no brindarles la ayuda que necesitaban.

También las niñas y niños se afrontan a una realidad diferente de la que nosotros vivimos, en donde podíamos correr libres por las calles y no existía tanta tecnología, ahora las pantallas parecen haberlos hipnotizado o que tal la programación de la televisión con series o novelas que hacen apología al delito y les enseña que siendo miembros del crimen organizado consiguen una gran vida o los youtubers o tiktokers que ganan millonadas de dinero haciendo videos que no sirven para nada, pero que les enseña que sin estudiar ni esforzarse pueden ganarse la vida.

Este 30 de abril, donde festejamos el día de la niña y del niño, les invito a reflexionar en el modo en que estamos cuidando y educando a nuestros niños, ¿de verdad les estamos aportando las bases para que el día de mañana sean personas de bien? ¿Estamos cuidando su salud emocional y física? Pero sobre todo, ¿les estamos brindando el amor y tiempo necesarios para que sean adultos funcionales?

Feliz día de la niña y del niño para todos los pequeñitos de nuestra ciudad, que su libertad, su sonrisa e inocencia sea la inspiración para nosotros los adultos y nos motive a dejarles una ciudad mejor; y no dejemos de lado felicitar a nuestro niño interior, que no se nos olvide nunca que un día fuimos niños y tuvimos la capacidad de soñar y de creer, que un día fuimos libres y felices, que aquel niño o niña nos recuerde que todo es posible si de verdad queremos lograrlo.