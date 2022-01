Nuestra visión de Chihuahua

Hoy como ayer, Chihuahua capital se reconoce a sí misma como la gran señora del desierto, reconocimiento que le da la potestad de esperar lo mejor de sus hijos e hijas, porque ella se ha encargado de proveernos lo necesario para trabajarlo y salir adelante. Todo cuanto tienen las familias chihuahuenses es resultado del sudor de su frente, nada se les ha regalado, aquello que les pertenece es por el esfuerzo de sus manos.

Nuestro municipio no es solo la capital, aparte de ser el centro geográfico del territorio estatal, es la antesala hacia la frontera, lo que nos posiciona como el epicentro de operaciones logísticas de los embarques provenientes del sur; no olvidemos los beneficios que trae el arranque del Puerto Seco Recinto Fiscalizado Estratégico Aeroparque Multimodal Chihuahua Sur, que nos conecta con el Pacífico y la Unión Americana y cataliza las oportunidades de exportación y resguardo de mercancías. Nuestra capital aporta al estado en plazas laborales bien pagadas. Sin negar la importancia del sector manufacturero, apostamos también por otros rubros, en los que las familias tengan mayores oportunidades de desarrollo, con hogares altamente funcionales y elevación en los índices de poder adquisitivo.

Con nuestra agenda hacia la competitividad, aportamos nuevos elementos para un crecimiento sostenido y sustentable, en donde los buenos avances logrados en 2021 se sostengan este 2022 y mejor aún, crezcan de manera exponencial; claro ejemplo de ello es que ocupamos el tercer lugar con menor nivel de informalidad del país dentro de 39 ciudades principales evaluadas, y que tenemos el cuarto lugar con el mejor ecosistema de emprendimiento a nivel nacional, según Startup Blink.

Así, cada tres años, nuestro municipio renueva o refrenda el liderazgo político que encausa su grandeza a través del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), esa base desde la que se instrumentan los procesos para accionar, como su nombre lo dice, la transformación y el desarrollo. En el PMD se concentran las necesidades de todas y todos, los paraqués y los cómos; es una visión a tres años, la visión compartida, nuestra visión de Chihuahua capital.

El PMD representa el gran momento de la familia chihuahuense; conformado por una agenda de acciones concretas, con objetivos bien fijados, rutas claras, metas y etapas plausibles de crecimiento, hemos categorizado en cuatro grandes ejes cada paso que vamos a dar. El primero de ellos se denomina ‘Competitividad y Desarrollo’; desde el primer día de este gobierno municipal, la ‘competitividad’ se ha posicionado como el todo que enmarca la agenda pública, la gran meta a la que nos hemos propuesto caminar. En este eje se encuentran todas las acciones que nos ayudarán a hacer de Chihuahua un municipio competitivo en el campo y en la ciudad, a través del apoyo sostenido a las micro, pequeñas y medianas empresas; abriendo a Chihuahua a México y el mundo con un fomento al turismo que ponga los reflectores internacionales sobre nosotros, un destino turístico por excelencia, atractivo para el esparcimiento y la recreación, un foco de inversiones para la llegada de más y mejores empresas que generen empleos caracterizados por su alto valor agregado.

Detengámonos un momento aquí para reflexionar en lo siguiente: estamos hablando de un círculo virtuoso en el que, gracias a la competitividad y el desarrollo, y a más y mejores empleos, no solamente crecerá nuestro Producto Interno Bruto (PIB), no solamente habrá mayor flujo de activos, incluso no solo crecerá el poder adquisitivo en nuestros hogares, sino que también disminuirán los robos y la inseguridad en todos sus tipos. Sí, el empleo es padre de las buenas cosas, en lo económico como en lo social. El círculo virtuoso del que hablo, es la capacidad que algo bueno tiene para generar muchas otras cosas buenas en un efecto cascada.

No es más importante el primero que el segundo eje, ni el segundo más importante que el tercero; en un esquema circular no hay niveles de importancia, cada uno aporta para que los otros tres permanezcan en acción y agilicen sus procesos. Entre más pronto tengamos calles mejor iluminadas, más pronto elevaremos nuestros índices de tranquilidad y percepción de seguridad.

Esto nos lleva a hablar de un segundo eje dentro del PMD: ‘Desarrollo Humano’, que impulsará el bienestar y la unidad familiar desde lo comunitario, por medio de programas que fomenten el desarrollo integral de la persona, la cultura, la inclusión, el sano esparcimiento de las juventudes chihuahuenses, la permanente dignificación al adulto mayor, y la equidad en cada área del nuestro tejido social. Aun cuando una de las direcciones del gobierno municipal lleva por nombre ‘Desarrollo Humano y Educación’, no quiere decir que sea la única que aporta en este eje. Lo hacen también Instituto de Cultura del Municipio (ICM), el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el recién creado Instituto Municipal para la Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), la Dirección Municipal de Obras Públicas, la Dirección de Mantenimiento Urbano y la de Desarrollo Rural. Podría enlistarlas todas, porque cada una aporta elementos importantes, unas más que otras, para este segundo eje, pero veamos cómo son varias las instituciones municipales que se enrolan en lo específico del Desarrollo Humano, y que están siendo evaluadas de manera permanente en sus acciones a través de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental.

Analicemos ahora la bilateralidad entre Desarrollo Humano y nuestro tercer eje: ‘Seguridad.’ Si Chihuahua tiene niñas y niños, adolescentes y jóvenes que gozan de una familia integral, de espacios para el juego y el deporte, de acceso a la cultura como derecho humano, si mujeres y niñas gozan de una sociedad en donde impera la equidad, si los adultos mayores tienen atención médica de calidad y se alimentan bien, todo eso abona a la seguridad de nuestro municipio. Por su parte, la seguridad fomenta la paz a través de la profesionalización de nuestros policías y bomberos, la inteligencia en mecanismos de prevención y cuidado permanente de los sectores de la ciudad y zonas rurales, la dignificación de quienes entregan su mejor esfuerzo en el cuidado de todas las familias, y que generan confianza en el combate al delito.

Para este gobierno municipal es importante que ningún esfuerzo sea aislado. Todo debe sumar a un mismo objetivo y una sola meta: transitar la ruta hacia la competitividad, y para ello el trabajo en equipo y la comunicación efectiva entre cada una de las partes debe ser piedra de toque; fuera de ese objetivo y fuera del equipo, nada sirve. Hoy Chihuahua tiene liderazgo, tiene una ruta bien trazada y el cielo despejado. Es tiempo de acelerar el crecimiento, es tiempo de reforzar a la familia como escuela de vida, tiempo para que cada quien haga lo que le toca, nos solo servidores públicos, todos y cada uno de los que nos preciamos de llamar casa a esta capital.

Aquí tenemos la camiseta bien puesta, y sobre eso trabajaremos en el cuarto eje: Gobierno ‘Eficaz y Eficiente’; un gobierno abierto, visionario, transparente, que goza de robustez financiera, que promueve y ejecuta todo desde la eficiencia administrativa para la prestación de servicios públicos de calidad, con rendición de cuentas permanente, evaluación constante en los avances en sus líneas de acción y enfoques, con mejoras a la vista de todos y la regulación en el ejercicio del presupuesto. De eso hablamos cuando apostamos por un gobierno que sirva, y que sirva bien.

Hay quienes dicen que el futuro es incierto, en Chihuahua nuestro futuro es claro, y lo aseguramos y lo decimos. No dejamos nuestro presente a la suerte, porque desde el esfuerzo lo vamos trabajando para que el futuro no nos alcance sin herramientas para hacerle frente. Es gracias a eso que, el H. Ayuntamiento de Chihuahua le dio el sí a un Presupuesto de Egresos para el municipio que nos permitirá traducir en hechos concretos cada palabra del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Con una bolsa que supera los cuatro mil 480 millones de pesos, la distribución porcentual ha sido equitativa, disponiendo para el año 2022 el 34 por ciento del presupuesto para el eje 1 de ‘Competitividad y Desarrollo’, un 18 por ciento para ‘Desarrollo Humano’, el 24 por ciento para ‘Seguridad’, y un 24 por ciento para el eje 4 enfocado a un ‘Gobierno Eficaz y Eficiente.’

Llegamos hasta aquí porque nos lo propusimos. Llegamos hasta este momento porque el camino recorrido lo hemos transitado juntos. No venimos solos, y nuestra fuerza es la de un equipo que no se quiebra, que trae empuje, que allana los caminos para que las nuevas generaciones continúen haciendo que esta vida sea más vivible, que este presente que es nuestro, nos dé cobijo a todas y todos, y que cada mañana nos dispongamos a darlo todo por Chihuahua, porque si algo hay en el ADN de un chihuahuense, es lealtad, a su casa, a su nombre, a su capital.