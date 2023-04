-Notifican a ruteros para cambiar sus yonques

Ayer mismo pudo constatar La Columna que los concesionarios del transporte urbano colectivo de pasajeros, o los mejor conocidos como ruteros, empezaron a ser colocados legalmente entre la espada y la pared para renovar sus auténticos yonques o de lo contrario perder su confortable modus vivendi, las concesiones.

Algunos quisieron salir corriendo, hacerse loquitos y desaparecer para no recibir las notificaciones respectivas, pero si no fueron ubicados ayer por los sabuesos de la Subsecretaría del Transporte lo serán hoy, o mañana, o pasado, pero no escaparán a darse por enterados que, o mandan al deshuesadero las chatarras de camiones con las que presentan el servicio, o pierden el gordito negocio.

Esa fue la condición que recibieron todos los camioneros del transporte urbano de todo el estado para subir sus tarifas de un promedio de ocho a 12 pesos; algo menos o algo más, según las rutas y las ciudades de que se trate.

Ya cobran cuatro pesos, o algo más, desde la semana pasada, así que deben cumplir con la palabra empeñada ante el Gobierno estatal para modernizar los destartalados vehículos en los que brindan el “servicio”. No podrán hacerle más al zorrillo rengo.

Decíamos que hasta no ver no creer. Presentamos hoy en versión digital la copia de una notificación entregada ayer a uno de los concesionarios como ejemplo claro que iniciaron ya con los avisos.

El documento tiene fecha de ayer a las 13 horas. Está dirigido al transportista correspondiente, con su número de concesión, la ruta que cubre, el modelo de camión registrado; en este caso uno 2010, por lo que está fuera ya de cumplir con la nueva Ley de Transporte por tres años. En adelante deberán ser de modelos hasta 10 años viejos.

“Como podrá observar, el año modelo de la unidad que Usted tiene registrada ante nosotros supera el rango permitido por la Ley...”, le dicen al notificado.

Es de su conocimiento, le añaden, que el pasado 5 de abril fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo que actualiza la tarifa... situación que trae consigo la obligación de mejorar las condiciones y la calidad del citado servicio.

Luego remata con lo bueno, definición del plazo y la advertencia:

“Le solicito realice las gestiones que considere pertinentes para renovar el año modelo de la unidad en un plazo no mayor de 90 días a partir de la notificación del presente oficio...en caso de no cumplir, se dará inicio al procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley de Transporte, etc., etc., que no es otra que la cancelación”.

Firman los notificadores, bien respaldados por el enérgico subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre Aguilera.

Así que sobre aviso no puede haber engaño.

***

En la dirigencia estatal de Morena y al interior del grupo parlamentario, a cargo, respectivamente, de Brighite Granados de la Rosa y Cuauhtémoc Estrada, hablan de una definición estratégica con miras a las elecciones de 2024, basada en salir de Juárez hacia el resto de la entidad para controlar el Congreso del Estado.

Tiene lógica y sustento la orientación de esta medida, pues de los legisladores morenistas en funciones el 70 por ciento, de los que ganaron elecciones, son de la frontera; y a esos hay que añadirle los de representación proporcional, o sea que casi todos son juarenses.

El dominio guinda pudiera estar garantizado si la estructura del partido llega más unida que como está ahora, toda dividida en función de intereses grupales y liderazgos que no pueden verse ni convivir entre sí, igual que lo hacen sus fans distribuidos por buena parte del estado.

La definición morenista, aseguran, está basada en dar por descontado el control electoral de Juárez, por lo que la meta es buscar posiciones fuera de la frontera para hacerle un hueco al dominio principalmente panista y un poco priista en los demás distritos de la entidad.

Será verdad o mero espejismo, pero los morenos creen que pueden tener posibilidad en un distrito de la capital, en el que tiene cabecera en Meoqui, el de Delicias, el de Cuauhtémoc y el de Parral.

Tendrían que estar mancos o quedarse de brazos cruzados los alcaldes Marco Bonilla, Jesús Valenciano y Humberto Pérez, por citar a los mayores operadores regionales del PAN y de la casi consolidada alianza con el PRI y PRD, para que dejaran penetrar a la rijosa avanzada guinda.

El diagnóstico del partido de Andrés Manuel López Obrador obliga a crecer al morenismo, salir de Juárez y avanzar por el resto de la entidad, no tanto para alcanzar presidencias municipales o sindicaturas, sino para tener más curules en el Legislativo.

La apuesta es tener una mayoría para la segunda parte de la administración de Maru Campos; ahí la importancia de la planeación morenista y de la reacción que puedan tener ante ella los otros partidos que ya están prácticamente coaligados, sólo les falta oficializar su alianza.

***

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prácticamente destituyó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por la extensión de su período decretada hace unos meses, junto con el de la secretaria general, Citlalli Hernández.

La magistrada, Janine Otálora, fue muy clara en los efectos de su resolución, dada a conocer el miércoles pasado. Los cargos de presidente y secretario general del Comité Nacional de Morena deben renovarse a más tardar el 31 de agosto, por no haberlo hecho a tiempo y extender su gestión con base en argumentos inconstitucionales.

La decisión causó ruido en todos los estados del país e incluso hubo confusiones por la idea de que podría alcanzar a dirigencias estatales electas en condiciones polémicas, incluida la de Chihuahua, que se mantuvo en una pugna jurídica casi inexplicable.

Pero los que le saben al tema partidista aseguran que no tiene mayores alcances la resolución ni hay otros procesos que pongan en riesgo a las dirigencias locales; lo que sí es que la sacudida de Delgado y Hernández también impacta a los grupos locales, cada uno con su corazoncito.

La campaña interna por la dirigencia nacional deberá reflejar esa efervescencia que generó la decisión de la justicia electoral en el partido.

***

Catorce municipios de los 67 que tiene el estado sobreviven completa o parcialmente por la minería, industria que nunca ha dejado de estar en la mira del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero especialmente ahora enfrenta mayor incertidumbre.

Una propuesta de reforma a la Ley Minera, presentada por el Ejecutivo Federal, plantea acotar al extremo las concesiones en el tiempo y las ganancias que obtienen las empresas, lo que podría generarle pérdidas al sector, además de que los proyectos se verían afectados por desinterés de los inversionistas.

La iniciativa causó mayor ruido en Chihuahua porque es de los principales estados con minas activas y proyectos de exploración.

El peso de la minería a nivel estatal no es menor: más de 20 mil empleos directos y alrededor de 110 mil indirectos, de proveeduría local que demanda que el sector, según los indicadores más recientes del Clúster Minero (Clumin) encabezado por Pablo Méndez Alvídrez.

Los sueldos que pagan las minas son superiores hasta en un 40 por ciento al salario promedio diario del sector privado, de ahí su importancia como motor económico que la Federación podría dejar sin el suficiente oxígeno para que siga en marcha.

La propuesta, tal como está, representa por el momento mucha incertidumbre para las inversiones extranjeras o nacionales; de aprobarse, el golpe sería contundente y muy difícil de asimilar para la industria.

El Clumin deberá intensificar su cabildeo junto con las asociaciones mineras del país para que los diputados federales, sobre todo los de Morena, no vayan a votar sin ver, como acostumbran hacer con las iniciativas presidenciales.

Los opositores no harían mal en sumarse de inmediato a la causa en contra, porque las consecuencias pueden ser devastadoras para una industria que, si bien es polémica en cuestiones ambientales y de ganancias, también representa la forma de vida de municipios enteros.