Noticias del arranque

No hay plazo que no se cumpla. Y el rarísimo proceso electoral con que se define el gobierno de la república por seis años, ha comenzado este pasado 20 de noviembre ahora si de verdad. Al menos jurídicamente hablando, porque en los hechos ya tienen rato en la pista tratando de ganar trancos por veredas originales, pero fuera del mapa.

Hay dos pistas, la del Ejecutivo y la del Legislativo.

En la carrera presidencial, la portaestandarte Xóchitl Gálvez le cambió de nombre a la nave opositora. Olvídense del Frente Amplio por México, que lo sigue siendo, pero ahora bajo el apelativo de “Alianza Fuerza y Corazón por México”. Algo habrán visto los mercadólogos atrás de su campaña que les pareció más pegadora esta denominación, seguramente captar en síntesis sus mejores cualidades. Y así decidió comenzar el largo peregrinaje hasta la silla presidencial desde el norte de la república, y precisamente nuestro estado.

Un enorme acierto por muchos motivos. Aquí empezó la primera revolución mexicana, la maderista, la del sufragio efectivo. Aquí es frontera con Estados Unidos, lo que define mucho del pasado y el futuro de nuestro país. Es Juárez, el paso del norte en el camino real de tierra adentro, la sede de la república itinerante, la del dolor de las mujeres, el hogar no buscado de los migrantes. Desde la equis, “que algo tiene de cruz y de calvario”, dio su primer paso. Quisieron minimizar sus detractores, mezquinos como son, que fue un gran evento, denso en símbolos, y con muy buena presencia incluso para ser día puente. Desde ahí se trasladó a Chihuahua capital, donde se dejó sentir toda la fuerza del principal equipo político del estado, apabullante, casi exagerada, ostentando banderas plurales y unidas de diversos colores partidarios, lidereados por la gobernadora Maru Campos, con un sólido mensaje, bien dicho, emotivo y entusiasta, muy del gusto de los asistentes. Una alocución también reconocida del alcalde Marco Bonilla, ausente solo en sentido físico. Y Xóchitl, formal precandidata, única registrada, expresando con claridad su vida y esfuerzos, el diagnóstico de “un país a medias”, que no nos es suficiente para prosperar, y su apuesta por el trabajo, la educación, combatir a los delincuentes. Mucho entusiasmo, siempre indicador cierto de una campaña exitosa. Y cerró con dos días más de gira por Delicias, la sedienta, de agua y de justicia para el campo, y por Cuauhtémoc, vértice de culturas. Hizo muy bien en arrancar aquí. Arropada, querida, sin siquiera un pequeño error.

La abanderada del oficialismo, Claudia Sheinbaum, andaba me parece por el sur veracruzano, pero hasta acá no llegó el eco de sus eventos. La percepción es que le han asesorado que su principal objetivo es no cometer errores ni exponerse, así que con una campaña discreta y práctica puede ganar, defendiendo la ventaja que ostenta en prácticamente todas las encuestas, aunque el tramo va desde 10 puntos hasta unas realmente inverosímiles, de más de 30. No tengo claro que sea suficiente para transitar los larguísimos siete meses que hay antes de la elección. La voluntad ciudadana, veleidosa, suele cambiar muy rápido bajo ciertas coyunturas. Pero es su ruta.

Y se agrega a la competencia el licenciado gobernador de Nuevo León Samuel García, en un muy mal disimulado oficio de mozo de espuelas del presidente. Pocos dudan que su único esfuerzo será por quitar votos a la aspirante opositora. Nada fácil la tendrá, si se percibe que es, como lo es, según el modo de hablar de los de edad moza, “un higadito”. Al tiempo.

En el escenario legislativo las cosas no son menos interesantes. Analicemos Chihuahua. La alianza opositora decidió que las dos senadurías se cubrirán con propuestas del PAN. Se hace valer la fuerza de la casa, nadie debe llamarse a engaño por eso. Como ocurre al revés en Coahuila, donde manda el PRI. En general la distribución de primeras formulas, posiciones seguras casi en cualquier escenario para estos partidos, es equilibrada, y augura para ambos el aumento de sus bancadas senatoriales. Así que la evaluación de este arreglo solo se hace en el conjunto nacional, y no debe haber queja de nadie. ¿Quiénes serán? Estamos a días, quizá horas de saberlo. La probabilidad de triunfo será de ellos, hombre y mujer en ese orden, quienes quiera que sean.

En el lado morenista pasó algo bastante raro, sigo con Chihuahua. Decidieron que la primera fórmula la propondrá el Partido Verde y la segunda Morena. Es decir, le garantizan senaduría al verde y seguramente no entrará del morenismo. Así que la larga lista de suspirantes mujeres y hombres de esa tolda morena ya podrán ir dejando de pagar renta de sus carteleras y de exhibir sus influencias. Alguna logrará reintegro si bien le va. Pero sucede que ni siquiera con esfuerzo puedo imaginarme a quién tenga el Verde medianamente competitivo para proponer, por lo que más hace pensar que sea un tácito reconocimiento de que han rendido la plaza antes de la batalla, y prefieren reforzar donde lo necesitan. Vaya usted a saber. Pero ya arrancamos.