Nostalgia editorial

Ha no mucho, pero sí hace mucho tiempo, en estas páginas se escribía que era una verdadera fiesta de talento, los talentos eran bastos y variados, y eran articulistas, escritores locales, que, la mayoría de ellos, escribía por amor al arte. El hecho es que en aquel entonces, era un regocijo leer todos los días El Diario de Juárez, diario en cuyas páginas, con olor a tinta, se podía leer la columna “hilo directo” que escribía el genial Elías Montañez Alvarado, a quien hasta la fecha, se le extraña, y se le sigue admirando, pues, plumas como esa, no surgen cada década, siquiera. Y qué decir del filósofo Don Arturo Véliz Villarreal, con su columna “Apuntes de un vendedor”, que según recuerdo, narraba don Arturo, entre tantísimas cosas interesantes, que había conocido a un vendedor, tan buen vendedor, que era capaz de vender cobijas en pleno verano. De eso y de muchas cosas más, escribía Don Arturo; era un gran placer leerlo y así, disfrutar de su prosa tersa, suave, sencilla, y reflexionar junto con él, los temas que en aquellos años nos preocupaban. Recordemos también a Don Ricardo De la Fuente, con su columna “Divagando” y vale recordar que él mismo decía, que su columna se llamaba así porque divagaba al escribir; empero, yo lo recuerdo perfectamente lúcido y sin divagar; más bien creo que decir eso era un acto de humildad de su parte. Entró don Ricardo en alguna ocasión en aquél entonces, en polémica con Elías Montañez, ambos defendían sus puntos de vista en sus respectivas columnas; cosa que fue muy divertida. Cabe recordar también al autor de la columna “Hablando en Plata”, cuyo nombre escapa a mi memoria, después de tantos años, y pido disculpas por ello; empero, leerlo diariamente era también un placer. Qué decir de Don Isauro Canales Martínez, y su columna “Reflexiones”, escritor de tremenda calidad, cuyo estilo de escribir nos impresionó a todos sus lectores, y quien con su estilo mordaz, certero, crítico y profundo, le movió el tapete a sus compañeros articulistas, al cuestionar los temas que exponían, y cómo los exponían, lo que se tradujo en varios debates interesantes y divertidos, pues dicho señor, tenía o tiene el don de la fina ironía. Grato es recordar también los artículos del doctor Roberto Vázquez Muñoz, incansable luchador social, opositor a los gobiernos priistas, y a las elecciones fraudulentas que desde mucho tiempo atrás acostumbraban dichos gobiernos a aplicarnos, sexenio tras sexenio, trienio tras trienio. De ahí la lucha del citado doctor, permanente, incansable, congruente con su ideología y su pensamiento a favor siempre de las clases desprotegidas, a quienes auxilió siempre en la medida de sus posibilidades, proporcionándoles consulta médica gratuita, por ejemplo, que ya es mucho decir y dar, si nos atenemos a la actitud de los médicos de ese entonces y de ahora, cuyo único y verdadero Dios, es el dinero. El burro “Chón”, fue una genial creación del mencionado doctor, pues dicho burro era el candidato a presidente o a alcalde, diputado etc., en cada elección, y dicho burro hacía campaña por las calles de nuestra querida Ciudad Juárez de aquél entonces; lo que divertía a la población y al mismo tiempo le creaba conciencia de la farsa de las elecciones de aquél tiempo. El citado Galeno, entró también en interesantes debates con articulistas compañeros suyos de página; recuerdo con cierta claridad sus debates con Raúl Flores Simental, empero, no recuerdo quién ganó, sólo me parece que Flores Simental le reprochaba al doctor, el vivir cómo vivía, es decir, vivir bien, no estar en la miseria, misma que siempre con hechos el doctor Vázquez Muñoz intentó combatir, sin lograrlo, por supuesto, como podemos constatar en la actualidad. Es precisamente Raúl Flores Simental, otro articulista de aquella época; según recuerdo, bastante inteligente y ágil en su redacción y en sus ideas; se le leía con interés, sus temas eran también sociales o sociológicos si usted quiere, era intelectualmente aguerrido, crítico; sus artículos eran interesantes, había que leerlos. Hoy, entiendo que es un burócrata universitario. Otro articulista de aquellos por muchas razones bonitos tiempos, era quien respondía al nombre de Vicente Jaime Flores; de inteligencia preclara también –como los antes citados- escribía de diversos temas, sobre todo de política y sociedad; tenía un estilo sobrio, sereno, inteligente, cerebral y ameno; había que leerlo también a él, se aprendía mucho leyéndolo y, se disfrutaba su prosa también, como la de la mayoría de ellos, los recién mencionados. Mónica Alicia Juárez, me parece que era la única mujer que adornaba con su presencia femenina aquellas páginas editoriales de El Diario de Juárez, como se llamaba en aquel entonces dicho matutino. Sus temas –imagino- tienen que haber sido sobre feminismo, no sé si incipiente, pues no recuerdo sus artículos; empero, creo, que no pudo ser de otra manera, pues recuerdo con claridad, haberla visto participando en el aquel entonces incipiente movimiento feminista en nuestra localidad, del 8 de marzo, hoy conocido como 8M. Empero, la memoria traiciona y olvidaba el que esto escribe a otra dama, a la señora Esther Chávez Cano, quien también engalanaba con su presencia femenina y su prosa estas páginas que hoy llenan otros y otras articulistas y escritores locales y no locales cuyo talento seguramente no tiene lugar a dudas. Ello no obstante, se extrañan dichos autores, como se extrañan las cosas y los seres que fueron queridos y que partieron, de ahí que el presente mamotreto se titule “Nostalgia Editorial.”

Finalmente, ofrezco disculpas a aquellos articulistas a quienes omití involuntariamente, pues eso ya es traición de la memoria que, como ustedes saben, es traicionera.