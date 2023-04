Nosotros contra nosotros

Imposible hacer discreto mutis frente a un hecho que lastima y ofende. Murieron 39 personas. El pasado 27 de marzo, un incendio acabó con la vida de quienes buscaban un futuro más esperanzador. Se quedaron atrapados entre las llamas.

Vinieron de otros países en busca del “sueño americano”. Pero regresarán en ataúdes. Es posible -solo digo que es posible-, que mientras viajaban miles de kilómetros, ya los estaba esperando la muerte. Y eso es aterrador. Nadie lo sabía. Ellos, menos.

Muchas de estas personas ya habían pasado un verdadero infierno mientras recorrían interminables distancias; vejaciones, asaltos, extorsiones o violaciones, porque nadie les dijo, al menos esos son los testimonios de las mismas víctimas, durante muchos años, que cruzarían por las más horrendas pesadillas para intentar llegar a su destino.

¿Alguien nace con la idea de ser migrante? ¿Acaso salir de su país es el principal objetivo? La repentina huida de una nación es multifactorial, empezando por las condiciones económicas. Cientos de entrevistas, reseñas y notas periodísticas, dan cuenta de los motivos por los cuales una persona abandona su nación.

Y nada es más triste que las razones por las que salen corriendo de sus hogares: violencia, pobreza extrema, desesperanza. Allá, en sus países, no encuentran sentido a su vida y, acá, o a donde vayan, no tiene sentido el sacrificio.

Allá y acá (con acá, no me refiero a México solamente), es un volado a la suerte. Vivir o morir están separados por un invisible hilo llamado inseguridad. Si se quedan a seguir su vida en los países de origen, posiblemente no encuentren nada al final del camino; si se la juegan a cruzar el infierno de un viaje incierto, existe la posibilidad de vivir mejor, o morir en el intento.

En ese albur se van a encontrar con otros seres humanos que, en la ley de la vida, debería llamarse igualdad, pero en el papel de las boberías políticas, se traduce en discriminación. No seamos ingenuos: nos discriminamos unos a otros, porque somos nosotros contra nosotros.

Es una guerra sin reglas ni fronteras. Es una práctica que se dice desterrada, en los tratados internacionales, pero la realidad es totalmente opuesta: discriminamos al más débil y somos discriminados por alguien más fuerte que nosotros. Y si en su obra “El Leviatán” (1651), Thomas Hobbes designó al hombre como el lobo del hombre, hoy pareciera que la traducción es “nosotros somos contra nosotros”.

El estado natural del hombre -señala Hobbes- lo lleva a una lucha continua contra su prójimo, es decir, (cito) “el ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos (los) seres”

Los seres humanos somos una vorágine de emociones y conductas tan sorprendentes, que un día nos define como la raza altruista y solidaria y, a la mañana siguiente, nos hace ver indiferentes y hasta crueles. No se ofenda: somos una especie llena de actitudes que van de extremo a extremo.

Justo hace una semana vimos estos hechos que estrujan y lastiman incluso al más insensible de los mortales; migrantes que buscaban una mejor vida, murieron calcinados en condiciones que son más que obvias: eso fue parte de la cultura de la crueldad.

Ciudad Juárez, esta frontera llena de hombres y mujeres de bien, ha sido sacudida de nueva cuenta por hechos violentos que generan una imagen mediática que no es la realidad cotidiana, pero sí del momento.

No podemos perder la capacidad de asombro porque, entonces, estaríamos arrojando nuestras emociones a un precipicio sin fondo; es muy arriesgado permitirnos esa insana forma de adherirnos al morbo colectivo, para generar espacios acusatorios virtuales. Pero es un hecho que no acepta interpretaciones. Alguien causó la muerte, de una forma inverosímil.

Ese es el concepto al que no queremos acudir, pero es irremediable cuando se trata de actos de total crueldad, cualquiera que haya sido el origen del hecho. No es casualidad lo sucedido en Juárez el lunes pasado, pero, insisto, no podemos perder la capacidad de asombro. Esa lucha por el control del tráfico de personas, el ignorar que existen bandas criminales llenas de “polleros” con actuaciones inescrupulosas, no puede ocurrir más.

Han muerto 39 personas que buscaban una mejor vida y encontraron la muerte. Quien sea culpable, debe pagar. Pero hoy más que nunca, necesitamos reflexionar si los seres humanos seguimos actuando contra nosotros mismos. Al tiempo.