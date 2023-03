Nos tienen secuestrados

Somos una ciudad de más de un millón y medio de habitantes y dependemos de decisiones que se toman en fuera de nuestras facultades. Me refiero al tema del transporte público.

Meses, si no es que ya años atrás, en este mismo espacio he expresado mi opinión a favor sobre el sistema de transporte semimasivo, BRT. He visto cómo funciona no solo en la ciudad de México, también el León, -que tiene una población similar a Ciudad Juárez- Puebla, Querétaro, Pachuca, Monterrey, Guadalajara, no digamos en la ciudad de México y, por qué no decirlo, también se debe mencionar la ciudad de Chihuahua, pues si el INEGI la coloca entre las ocho ciudades que analiza en su reporte de Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros, enero de 2023, por algo será, con poco movimiento de pasajeros, sí, pero ahí está. Quizá sea poco mal pensada, pero si algo encuentro en común entre estas ciudades es que son capital de sus respectivos Estados… ¿tendrá algo que ver? En fin, son solo datos.

También he dicho que el transporte público es un factor elemental para la competitividad de una ciudad ¿cómo es que la personas llegan a su lugar de trabajo y regresan a sus hogares? Aquí se cuenta con el transporte de personal, que resuelve el problema a los empresarios porque los empleados llegan a tiempo, pero no la vida de los trabajadores: la vida no es solo ir del trabajo a la casa. Por otra parte, quienes no trabajan en la maquiladora deben “invertir” sus recursos, que no son pocos porque al tomar de dos a tres rutas de ida y otras tantas de regreso, destinan cerca del 20% de su salario solo en transporte, y de tres a cuatro horas de su tiempo arriba de camiones en condiciones bastante, pero bastante deplorables ¡Imagine que en lugar de asientos bondadosamente colocan latas de pintura!

Cada vez menos unidades hacen sus recorridos por lo que solo las personas que las toman al iniciarlos pueden abordarlas… el resto debe esperar media y hasta una hora para poderse subir. Cada vez es más frecuente que quienes se concentran en alguna parada se pongan de acuerdo para pagar servicio de plataforma, lo que incrementa su desembolso por transporte, considerando además que muchas veces lo hacen de manera individual; dado el lugar en donde viven, en la periferia, cada viaje no les baja de $250.00 que aun dividido entre cuatro usuarios les resulta al menos en $65.00 por pasajero, en viaje sencillo.

Y para colmo: dicho de viva voz por uno los principales concesionarios, dejan de hacer sus recorridos a las seis de la tarde con el “argumento” de que durante la pandemia se les pidió concluir su jornada a esa hora y que la gente “se acostumbró” a no salir después de ella. ¿Puede usted creer que esos criterios son acordes a una ciudad como la nuestra? Por nuestro dinamismo, actividad económica, tamaño tanto en población como en distancias? De ninguna manera… y lo dijo con aquella frescura, casi rayando en el cinismo. Quizá no se ha dado cuenta de que ya no estamos en pandemia, que estamos activos al cien por ciento o más que antes, que las personas salen de su casa a trabajar y a las seis de la tarde aún faltan muchas horas de actividad y que muchos se quedan varados sin opciones a su alcance para solucionar su problema. Pero bueno… ellos son empresarios y ven por sus arcas,

La contraparte es el gobierno estatal. Tenemos un problema multifactorial, muy complejo y de dimensiones gigantescas en nuestra ciudad: la movilidad, pero parece ser que quien tiene la facultad de solucionarlo padece de algo que se llama indolencia. Hasta ahora se han prometido varias fechas para que el BRT funcione por completo, y hasta nos dicen que llegaran unidades nuevas. Se ha anunciado con bombo y platillo que ya funciona la pretroncal Gómez Morín…“Pronto llegarán unidades” pero las unidades brillan por su ausencia. La Línea 1, inactiva y la 2, a medias, con camiones de segunda. Peor aún, hasta ahora parece que no se contempla implementar el sistema completo, o por lo menos en el corto plazo, porque ello requeriría de un planteamiento de las rutas alimentadoras, las que vienen desde la periferia, pero si en lo básico no se han podido poner de acuerdo… No les urge.

Los juarenses estamos secuestrados por ambos bandos que ejercen su poder y nos tiene, e injustamente tendrán, a su merced.