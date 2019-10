Nos llueve sobre mojado

A veces, cuando pensamos que las cosas ya no podrían estar peor, ocurre algo que sí las empeora aún más, complicándolo todo y es cuando decimos que “nos llovió sobre mojado”, o esa otra joya de la sabiduría popular que reza: “Ya éramos muchos y parió la abuela”, es decir, se configura un escenario de calamidades o problemas que se antoja bastante difícil de enfrentar.

Algo similar nos ocurre en Chihuahua, y por supuesto en Juárez también, quizá con efectos ampliados en nuestra ciudad. A la larga lista de rezagos, olvidos y descaradas omisiones hacia esta frontera, en todos los ámbitos y materias, tanto de gobiernos federales como estatales a lo largo de los años, un pesado doble centralismo, ahora hay que sumarle el no menos pesado lastre de los pendientes incumplidos del presidente López Obrador.

Hay que señalarlo con claridad, no se trata de endilgarle al primer mandatario del país, todas nuestras desgracias, por supuesto que no, hay toda una causa previa que nos tiene así, ni tampoco se trata de exagerar diciendo que no ha cumplido nada de lo que ofreció en su campaña a la Presidencia, claro que no. Sólo trataré de precisar los puntos específicos en los que nos sigue quedando a deber el presidente López Obrador, o bien, aquellas medidas y acciones ya tomadas que, lejos de resolver la problemática planteada, la ha agravado aún más.

Salvo muy contadas excepciones, tanto en calidad como en cantidad, los gobiernos federales han ignorado las más sentidas necesidades de los fronterizos, demandas propias de una comunidad binacional con características únicas y muy propias, totalmente distintas a las del resto del país, y por ello se han empeñado en “meternos en el mismo costal” que al resto de ciudades, con lo que han generado una enorme brecha entre nuestra realidad actual y la deseable.

Lo mismo en economía que en desarrollo social, salud, justicia, comercio, seguridad, infraestructura carretera, desarrollo agropecuario y un sinfín más de temas que requieren, para los fronterizos, un tratamiento especial y diferenciado del resto del país, los gobiernos federales de todas las corrientes políticas, nos han impuesto una camisa de fuerza que ni es de nuestra medida, ni es la que necesitamos. Hoy padecemos las consecuencias de tales omisiones.

Pero vamos por partes. Por décadas, los fronterizos hemos pedido, suplicado, rogado, exigido y hasta propuesto, que se considere una Zona Libre o Franca en un determinado número de kilómetros hacia el interior del país, a partir de la frontera con EU, nuestro país vecino, y no es que sea un capricho o una ocurrencia, no; se trata de una medida necesaria para potenciar nuestras capacidades y recursos en materia de comercio, educación, investigación, proveeduría y hasta seguridad, pero vamos todavía más allá, es una acción consecuente con la estratégica posición geográfica, territorial, de nuestra ciudad al ser frontera con los Estados Unidos.

El constante intercambio y convivencia cotidiana con los vecinos de El Paso, Texas, obliga a mejorar esta obligada relación, esta vecindad física, territorial, para aprovecharla al máximo y no solo limitarnos a la conformidad con lo que buenamente se puede lograr en pésimas condiciones de relación comercial, por ejemplo.

En este orden de ideas, la zona libre o franca establece las mejores condiciones para ambas ciudades, para ambos países, que fortalezcan el intercambio comercial con todos los beneficios que ello implica para la región, aunque no necesariamente para el resto del país. De hecho, ésa fue una de las promesas de campaña que hiciera el entonces candidato a la Presidencia, aquí en Ciudad Juárez, el 1 de abril de 2018, en el Monumento a Juárez.

Ese domingo de Pascua, López Obrador reconoció ante poco más de 12 mil juarenses la necesidad de ese trato fiscal y tributario distinto para las fronteras, incluida la de Juárez por supuesto, con el que se daría un fuerte impulso al comercio y, por ende, a la economía de la región. Pero no, hoy casi 11 meses después de que inició su mandato, el presidente López Obrador no ha cumplido esa promesa, sin embargo en su lugar emitió el Decreto Especial de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, que está muy lejos de ser una zona libre o franca, simplemente porque no facilita ni impulsa el libre comercio de productos, bienes o servicios entre México y EU.

En cambio, ese decreto en combinación con la eliminación de la compensación universal, sólo ha servido para que decenas de empresas juarenses que sí se afiliaron al estimulo del IVA (una reducción del 50 por ciento en la tasa impositiva), se vean hoy en serios problemas de liquidez que están poniendo ya en grave riesgo las finanzas de cientos de negocios, con todos los riesgos que eso implica.

A 10 meses de su implementación, y pese a la permanente intervención de diversas autoridades federales, tanto del SAT como del gobierno, y toda la buena voluntad que se advierte en ellos, aún es momento que no se pueden enmendar las tremendas fallas de origen de tal decreto, que ni ha beneficiado a los juarenses con un IVA generalizado del ocho por ciento, y menos ha beneficiado a las empresas, sino por el contrario las tiene contra la pared esperando cuantiosas devoluciones de ese impuesto por parte del SAT. De la zona libre o franca ya ni hablamos.

Pero eso no es todo. Exponiendo como argumento central una evasión fiscal cuantiosa y muy dañina para las finanzas nacionales (en lo cual estamos completamente de acuerdo), el Gobierno federal a través del SAT propuso una serie de modificaciones a diversas leyes que permiten tipificar como delincuencia organizada la evasión fiscal, en determinados supuestos y bajo ciertas circunstancias, pero que le otorga a la autoridad administrativa facultades discrecionales, excesivas y letales, para intervenir una empresa o causante prácticamente en cualquier circunstancia, aplicando medidas como la cancelación de sellos y firmas digitales, con lo que estrangulan las finanzas del causante intervenido, pero además, en combinación con la Ley de Extinción de dominio -aprobada también recientemente- la autoridad puede despojar de sus bienes, cuentas bancarias y propiedades a una empresa o contribuyente, tan sólo con la sospecha de que se estén evadiendo impuestos, y si al final del proceso resulta que no había tal, que el causante era inocente, el daño patrimonial y financiero ya estará hecho y será irreparable.

Todos estamos de acuerdo en que la evasión fiscal debe ser combatida a fondo, con todo, pero no con medidas que ponen al sector empresarial en el banquillo de los acusados de entrada, atropellando en su perjuicio la presunción de inocencia como principio jurídico básico en nuestro sistema judicial.

Por si todo eso fuera poco, el SAT ya inició una serie de requerimientos de información así como visitas domiciliarias a los causantes con actividades vulnerables, así se le denomina a ciertos giros de negocios por la naturaleza de sus operaciones, y aunque la medida es a nivel nacional en esta frontera se concentra una gran cantidad de empresas o contribuyentes con este tipo de actividades, por ser precisamente frontera. Estos requerimientos van encaminados a identificar con mayor claridad y precisión cuántos contribuyentes realizan actividades que pueden facilitar el lavado de dinero como actividad ilícita, quiénes son y en dónde están.

Algunas de estas actividades consideradas vulnerables son: juegos con apuesta, concursos y sorteos; préstamos o créditos, con o sin garantía; servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles; comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes; operaciones con activos virtuales; distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos); transporte y custodia de dinero o valores; la prestación de algunos servicios profesionales de manera independiente tales como notarios o corredores públicos, comisionistas inmobiliarios, agentes de bolsa...

Nuevamente volvemos a la reflexión obligada, nadie está en contra del combate a la delincuencia, por el contrario, se debe combatir con firmeza y determinación, porque por décadas ha sido una enorme carga para nuestro país, sin embargo ese combate por más firme y fuerte que sea se debe realizar dentro de marcos del respeto a las garantías individuales de las personas, y no atropellando la presunción de inocencia en aras de abatir los altos índices de evasión que existen.

Ante todo este escenario adverso para los empresarios o contribuyentes, la pregunta obligada es: ¿se trata de combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos, o de exterminar a la clase empresarial? Es pregunta.