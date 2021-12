Nos hace justicia la Transformación

Ciudad Juárez es sinónimo de historia nacional, expresó aquí, en su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Acuerdo para la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. Y lo es ciertamente por su participación en los grandes movimientos transformadores del país; en la Independencia, con la llegada del Padre de la Patria a Chihuahua, quien pretendía llegar aquí para resguardarse; con la instalación del presidente Benito Juárez y su gabinete, también buscando la protección de la ciudad y logrando después la segunda Independencia; y con el inicio de la Revolución al mando de Francisco I. Madero, quien pidió al pueblo lo ayudara en esa lucha, y no fue ignorado, como en los casos anteriores, la valentía del pueblo lo acompañó.

Pero sin quererlo o planearlo, también López Obrador hace historia en Ciudad Juárez, y no exagero porque hasta ahora es el presidente que más visitas ha registrado en esta frontera; al menos una decena a la mitad de su mandato, quizá no ha permanecido más tiempo aquí (hasta hoy) porque él mismo se ha encargado de aclarar que es el propio Benito Juárez quien más tiempo ha permanecido en estas tierras, en su estrategia para detener la invasión de Maximiliano. Pero sí es quien más veces ha visitado a la frontera, y no se trata de un número hueco, no se trata de turismo político, poco valdrían mil visitas a nuestra tierra sin motivo u ocasión.

A ello habría que sumársele su arranque de campaña por la Presidencia de la República, justamente aquí, en la puerta de Latinoamérica, en el resguardo de la Nación. Habría que contarse también que eligió a esta frontera entre los primeros lugares para visitar una vez que asumió su investidura del Ejecutivo federal. Su presencia en Ciudad Juárez habla del cariño que tiene a su gente, habla del compromiso que sostiene con el pueblo olvidado, el pueblo ignorado durante muchos sexenios.

Pero más que el sentimentalismo que supone esta relación que él ha establecido con nuestra frontera y propiamente con los juarenses, hay que hablar de los frutos que ha rendido este idilio, pues como dije al principio, no bastan mil visitas, con sólo las promesas y discursos, es necesaria la consolidación de ellas para que se entienda que realmente hay voluntad e intención de cambiar las cosas que estaban mal. Y todo este recuento de giras está lleno de resultados.

En la pasada visita, tan sólo basta con mencionar la rehabilitación de un nuevo hospital del IMSS que tendrá una inversión de dos mil 735 millones de pesos, y que el director general, Zoe Robledo, dijo que será el más grande de Chihuahua y ofrecerá atención universal a derechohabientes y personas sin seguridad social. Esta unidad médica contará con 280 camas, ocho quirófanos y atención en 32 especialidades, por lo que ayudará a disminuir la derivación de pacientes hacia Torreón, Coahuila. Un paso gigantesco para solucionar en buena medida el déficit en el área de salud.

Además de la significativa inversión inicial en la rehabilitación que concluirá en 2023, la operación anual de este nosocomio será de al menos mil 300 millones de pesos pues también incluirá una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, de Adultos y Pediátrica; Sala de Hemodinamia, Central de Mezclas, Banco de Sangre, Unidad de Quemados y será atendido por mil 930 personas de las áreas médica y de enfermería.

Es un anhelo de los juarenses de varias décadas, sexenios iban y venían ¡y nada!, sólo promesas, pero ya no, en enero comienza esta tarea de acondicionamiento.

El otro tema que merece especial mención en la reciente visita presidencial es precisamente el acuerdo formal para la regularización de vehículos chuecos, que por un lado ayudará a familias de escasos recursos a tener un automóvil legalizado que los ayude en sus tareas diarias; pero también ayudará a reducir los índices delictivos que se comenten en ese tipo de unidades, precisamente por no tener ningún registro en las áreas de seguridad.

Otra buena noticia es la confirmación de que los recursos a recabar por la regularización se quedarán en Ciudad Juárez, para coadyuvar en los programas de bacheo y rehabilitación de avenidas, que también por mucho tiempo han permanecido sin la atención adecuada o sólo a medias.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisó que en Chihuahua existen más de 119 mil vehículos no regularizados de los 2.2 millones que circulan en el país. Y a nivel general expuso que los vehículos irregulares son usados en muchas ocasiones para cometer ilícitos, tomando en cuenta que están involucrados en 80 por ciento de los homicidios dolosos que ocurren en México, lo que representa un factor de impunidad.

En cuanto al trámite, tendrá costo aproximado de dos mil pesos y el vehículo será inscrito en el Registro Público Vehicular (Repuve) para brindar certeza jurídica, patrimonial, y contar con un padrón confiable que permita el intercambio de información para labores de inteligencia. La medida aplicará para las unidades que ya se encuentran en cualquiera de las siete entidades fronterizas del país.

Desde el inicio de su mandato, el presidente generó las condiciones para que Ciudad Juárez fuera considerada como zona franca o libre de impuestos, que favorece sin duda la competitividad de la industria maquiladora y el comercio de Juárez; se redujo a la mitad el Impuesto al Valor Agregado, a diferencia del resto del país, y también se homologó el precio de las gasolinas respecto de Estados Unidos. Hay muchos otros beneficios que incluye la zona franca y que ya está impactando positivamente en miles de ciudadanos.

No se trata de favoritismo por Ciudad Juárez, se trata de “justicia”, el propio López Obrador lo reconoció aquí en su visita: “la justicia llega tarde, pero llega”, y en el caso de Juárez se le estaría haciendo justicia con el hospital de especialidades y la gran inversión mencionada, y de remate con la regularización de chuecos.

Falta mucho por hacer, no es tiempo de echar las campanas al vuelo, es cierto, pero también debemos admitir que la transformación promovida por el presidente llegó de manera decidida a Ciudad Juárez, y eso debemos celebrarlo. Eso nos obliga a no bajar la guardia y a seguir impulsando el cambio prometido por la 4T, sobre todo ahora, en este primer gobierno de Morena en Ciudad Juárez.