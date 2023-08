Noroña es pueblo

En política todo es probable. El compañero Gerardo Fernández Noroña tiene una conexión con la gente que pocas veces se ve y que no tiene algún otro candidato a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. La “corcholata” del Partido del Trabajo apuesta por la justicia social y eso fue lo que vino a refrendar a Ciudad Juárez en su visita.

El presidente López Obrador ha considerado a Ciudad Juárez como el lugar de inicio de la patria, pues aquí han sucedido hechos históricos en distintos tiempos de la historia de México que hacen de esta gran ciudad, un lugar obligado para quienes conocen al país.

Juárez es, pues, un punto de partida de grandes transformaciones, por eso Fernández Noroña estuvo aquí, porque Ciudad Juárez es heredera de estos sucesos y tiene en su ADN el cambio como condición de sobrevivencia.

Fernández Noroña puso el dedo en la llaga, la migración, proponiendo destinar más presupuesto para hacer frente a la migración sin discriminación, ya que recordó, la propia Ciudad Juárez es una comunidad inclusiva, compuesta por migrantes no solo del país, sino de otros países, situación que contribuye a ese ADN tan particular.

Entre las ideas de Noroña, también está la apertura a debates como la legalización de drogas, para dar luz y quitarle el poder a los grupos organizados del crimen, lo cual implica una seria discusión con Estados Unidos, pero es un paso necesario porque México puede seguir poniendo a los muertos.

Tal como lo dijo en la reunión con simpatizantes: que nadie pase hambre, que todos los niños vayan a la escuela, que ningún niño y niña trabaje, que ningún joven sea rechazado de las universidades; que los servicios de salud sean los mejores para el pueblo y no gasten en atención privada, esa es la idea, esa la propuesta, seguir el camino que el presidente ha marcado, pero con ese sello y distintivo característico que Noroña tiene.

La justicia social es la bandera que trajo Noroña a Juárez, la idea de poner piso parejo, que todas las personas tengan las mismas oportunidades, esa es la acción que las y los juarenses necesitamos, nunca nos ha gustado que nos regalen nada, a los del Paso del Norte no tienen que regalarnos nada, solo necesitamos que las oportunidades estén a nuestro alcance y nosotras acceder a esa justicia.

Estamos claras que la lucha es al interior de la Cuarta Transformación, que las opciones son distintas, sí, pero todas alienadas al camino que ya inició el presidente Lopéz Obrador.

Fuera de esta contienda, está más que claro que no hay batallas, el Frente Amplio, conformado por lo que queda de la oposición, se debate no entre las o los mejores oponentes, sino en lo poco que hay y que no tiene la más mínima posibilidad de ganar.

La frase de “Noroña es pueblo”, no fue pensando en un cuarto de guerra ni por decenas de publicistas, es lo que la gente dice y siente frente a este representante del PT que busca, con grandes oportunidades, continuar con el camino trazado desde el lugar que ha sido y seguirá siendo el punto de partida de la transformación de este país.