Normar el feminicidio

Vivimos una cruenta realidad cotidiana, evidencia del ensañamiento contra las mujeres por razones de género. Aunque es claro que una acertada especificación del delito no implica que la procuración y el procesamiento judicial, en su caso, ocurra automáticamente. La concreción de lo preceptuado, como todo mundo sabe solo ocurre en pocas ocasiones. En efecto la ley es un instrumento que sirve de fundamento a las políticas públicas. Pero si éstas no existen o son ineficaces la ley no subsana las deficiencias del Poder Ejecutivo, aunque sí permite habilitar y mejorar el desempeño de los juzgadores. En este sentido, mejores disposiciones legales pueden ser un instrumento para dar certidumbre a la calificación del delito y la imposición de penas en el proceso judicial, así como para la imputación del delito por la agencia procuradora.

En este espacio el autor de estas líneas ha efectuado críticas a la especificación del feminicidio en el Artículo 126 del Código Penal para el Estado (21 de agosto de 2019). La iniciativa presentada por la Comisión de Feminicidios del Congreso el Estado expresa muy bien la capacidad de sus integrantes para enmendar las omisiones y perfeccionar lo legislado. Tomando como referencia lo dispuesto para el delito de feminicidio en el Artículo 325 del Código Penal Federal, lo legislado hasta la fecha del referido artículo era preciso homologarlo en lo dispuesto en el artículo 126 a fin de desfacer el entuerto de la pretendida distinción con estética semántica pero vaga e ineficaz.

Es conocido el hecho de que las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley actúan conforme el interés político (u otro) del Titular del Ejecutivo o en su caso de los magistrados del Poder Judicial, de modo que los resultados, eficacia de la instrumentación de la ley, está sujeta a las decisiones ajenas al Legislativo. Sin embargo, las leyes se formulan, aprueban y se hacen vigentes para alcanzar sus fines. El Legislativo no puede quedar ajeno a los resultados obtenidos por quien corresponda en la aplicación o no aplicación, absoluta o relativa del marco normativo. Esta intención es clara en la fiscalización de los dineros, mas no es así en otros espacios de aplicación de lo normado, aunque no carece de posibilidad de efectuar una variante de vigilancia o supervisión del marco normativo, mediante la comparecencia ante el Pleno del Congreso “a los titulares de las Secretarías de Estado, a los directores de las entidades paraestatales y a quien ostente la representación de los Órganos Constitucionales Autónomos, en caso de requerir su presencia para tratar asuntos de relevancia y trascendencia para el Estado” (Artículo 64 fracción XLVII de la CPECH).

La reforma al artículo 126bis del Código Penal para el Estado, fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso del Estado el pasado 20 de octubre y entró en vigor por su publicación en el Periódico Oficial del Estado del 5 de diciembre.

Un aspecto singular e innovador es el reconocimiento por parte del Legislativo, de uno de los factores que obstaculizan cuando no impiden la aplicación en todos sus términos de la normativa del feminicidio. Para enfrentar la problemática percibida introdujeron al final del artículo 126 bis, la siguiente preceptiva: “Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

La reforma al Artículo 126 bis, es un paso valioso. Sin embargo, las actitudes y conductas de los servidores públicos, las disposiciones reglamentarias, los procesos burocráticos, los intereses creados y la pasividad de las autoridades superiores, seguramente permanecerán. Si algún atisbo de esperanza cabe, es el futuro desempeño del Poder Legislativo para vigilar y en su caso exigir la cabal aplicación de la reforma. Lo mismo es válido para la sociedad, pero en realidad se trata de las organizaciones de la sociedad civil que encarnan y conducen la conciencia de actuar para hacer de la ley un instrumento de denuncia y exigencia de su positividad.

Sería algo inusitado, pero deseable que el Legislativo, además de legislar con atingencia para atender la problemática asumiera un rol activo en el cambio de las condiciones que neutralizan la concreción operativa de la norma. Aunque no debiera quedarse en comparecencias meramente protocolarias y a modo que se acostumbran. Se trata de análisis y debates a profundidad, entre los poderes del Estado y su desempeño.

Para esto quizá se requieran cambios reglamentarios en el Legislativo e incluso en las facultades constitucionales de este Poder.

Con la aplicación rigurosa y sistemática de la ley, acabando con la impunidad, se da pie al cambio de actitudes y de acendradas conductas que tienen amparo en patrones culturales.

En definitiva, “la violencia contra las mujeres es una lacra inaceptable, cuyas oscuras motivaciones debemos erradicar, en el caso del crimen atroz del feminicidio, debemos sumar esfuerzos, todos los géneros, pues sus daños de todo tipo, trasciende a sus hijos, compañeros o cónyuges, padres, abuelos y amigos, y a toda la sociedad, pues sus raíces tienden a diseminarse. ¡No más asesinatos por razones de género! ¡Basta! ¡Erradiquemos la ideología y la mentalidad discriminatoria contra las mujeres!”