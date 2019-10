Nombramientos equivocados en la 4T

Algo no anda bien en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cosas no se están dando como tantas veces se prometieron en campaña. Muchos de los ofrecimientos realizados durante las múltiples visitas al estado de Chihuahua por el ahora presidente de México, no se han podido o no se han querido concretar.

Los operativos fallidos, las malas decisiones y nombramientos equivocados se están volviendo en el pan de cada día que la 4T le receta a los mexicanos, y es este caso en concreto, a los chihuahuenses. En días pasados fue muy evidente cómo las malas decisiones de los colaboradores de AMLO en esta entidad, le siguen costando bajas a su popularidad. Son reiteradas las quejas que surgen del estado de Chihuahua teniendo como destino la capital del país.

Las diferentes dependencias que el "superdelegado" Juan Carlos Loera dice controlar en el estado, están hechas un caos. Como muchas de las cosas a las que tiene injerencia el flamante funcionario federal.

Ejemplo de lo anterior es lo que en estos momentos ocurre en el Registro Agrario Nacional, en la delegación Chihuahua. Existe el reclamo abierto de que en esta dependencia se está despidiendo a todo aquel que no pertenezca al sindicato, y a pesar de que tuvieron que recontratar algunos empleados burócratas, hoy el RAN prácticamente se encuentra inoperante por la falta de personal. Lo cual perjudica a los usuarios ya que los trámites ahora tardan mucho más del tiempo acostumbrado. En este caso se habla de largos meses. Hace poco, la licenciada Flor Pilar Cázares Holguín fue nombrada comisionada del Registro Agrario en el estado de Chihuahua por el delegado federal Lorea de la Rosa, quien se presume es su padrino político. Situación que ha generado inconformidades y reclamos de propios y extraños ya que al parecer este cargo no existe dentro del organigrama de la dependencia.

Con todo y eso, la funcionaria autorizó que del personal que fue recontratado sólo fueran tres registradores. Y es tal la carga de trabajo, que se convierte en todo un reto para estos tres empleados, ya que esta dependencia como su propio nombre lo dice, es un ente registrador y los cientos de trámites que se reciben a diario deben ser pasados por el escritorio de alguno de éstos. Empleados de esta delegación también han denunciado en las redes los despidos injustificados como el de la licenciada Jessica Cortés López. Quien a pesar de sobrellevar una pesada carga de trabajo, de ser una persona recta en su actuar, dedicada a su trabajo y de ser la que más resultados presentaba en estos momentos de extrema actividad en el área de registro, fue despedida por la jefa de esta oficina cuando la registradora se negó a hacerle favores especiales a la exjueza.

Colaboradores de esta dependencia denuncian que la encargada de la delegación le dio instrucciones a la Lic. Jessica Cortés para que registrara en calidad de urgente un documento propiedad de un diputado amigo suyo, en franca alusión a Juan Carlos Loera de La Rosa, así se lo indicó a la registradora. La respuesta de la registradora fue en el sentido de que existe un orden de prelación, por lo cual debe esperar su turno, tres o cuatro días, como cualquier ciudadano. Desde luego que la jefa de la dependencia no se inmutó en levantarle la voz, a pesar de la presencia de los demás empleados y de usuarios, exigiéndole que acatara sus órdenes o en caso contrario sería despedida, tal y como ocurrió. Los denunciantes afirman que la Lic. Cortés fue notificada de su despido porque se negó en hacer a un lado los trámites de agricultores y ejidatarios para darle paso a los trámites de Loera de la Rosa y también al influyentismo que se creía ya sólo existía en el pasado. Actos de insubordinación, le llamaron ellos.

Hoy los principales afectados son un gran número de ejidatarios y agricultores que por falta de más personal con suficiente conocimiento de la tramitología, tendrán que esperar mucho tiempo. Algunos trámites se están alargando más de un año, con la consecuente afectación a los usuarios. No tardan en manifestarse algunas agrupaciones campesinas que ya están en pláticas para coordinarse y organizar acciones contra esta cuestionada funcionaria, ya que dicen se necesita que alguien la baje de su nube o serán los pobres campesinos los que sigan padeciendo el tortuguismo burocrático con sus trámites. Todo indica que la 4T en materia de tramitología es solo un espejismo, una falsa esperanza.