Nombramiento en la Suprema Corte

En la medida que los actores políticos han sido incapaces de llegar a acuerdos, la Corte ha adquirido mayor relevancia en la arena pública. Por décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erigió como el Máximo Tribunal del país, resolviendo controversias de toda naturaleza. Sin embargo, a partir de la alternancia que se ha venido dando en México en los últimos treinta años, distintas fuerzas políticas han ocupado posiciones antagónicas unas de otras. Por ello, cuando existen diferencias insalvables entre poderes o incluso entre gobiernos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de dirimirlas.

En varias ocasiones hemos escrito aquí respecto a las características que deben tener los juzgadores. Imparcialidad, independencia, objetividad, honestidad, y un profundo conocimiento del derecho son solo algunas de las características que los juzgadores de todos los niveles deben de tener. Las constituciones establecen estos requisitos, así como los mecanismos para su nombramiento. En este sentido, estas disposiciones encuentran sustento doctrinal en distintos tratados de ciencia política.

Igualmente, se les debe dotar de herramientas para que puedan cumplir objetivamente con su labor sin que sean objeto de presiones políticas. Estas herramientas son la inamovilidad, la no reducción de sus emolumentos, e incluso, para algunos, el fuero.

En las democracias modernas, los jueces no son electos por el voto popular. Desde luego que hay situaciones en donde sí es así, como es el caso de los jueces de fuero común en Estados Unidos; mas los jueces federales no son sometidos al escrutinio del elector, pues es el Ejecutivo en coordinación con el Senado quien hace estos nombramientos.

Emilio Rabasa decía que la elección popular era para elegir a quienes representaran mejor a la población, pero esto no equivalía a que se eligieran a los mejores. Por ello, consideraba que elegir a jueces mediante el voto popular era prostituir la justicia.

Por esto es que en toda democracia se procura apartar a la judicatura del vaivén político, para que quienes impartan justicia lo hagan ajenos de toda injerencia política. Temis, la diosa griega de la justicia, tiene los ojos vendados. Esto es con el fin de que sea objetiva respecto a lo que está juzgando y resolviendo.

Sin embargo, esta es la doctrina y es el deber ser. En México las cosas son profundamente surrealistas, más en un campo como es el de la justicia.

López Obrador llegó al poder con un alto capital político. Esto le permitió igualmente controlar el Congreso con las mayorías que el electorado le dio. Sin embargo, el Poder Judicial, como ya dijimos, es y debe ser ajeno a esta situación. México es una república, cuyos poderes están divididos. Por eso, aunque algún gobernante llegue con el 100% de los votos, no tiene por qué incidir en lo que es la justicia.

López Obrador ha tratado de manipular a la Corte. Primero, promovió a un Ministro para Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Irónicamente, este Ministro había llegado al máximo tribunal a partir de haber integrado una terna propuesta por Felipe Calderón, el peor enemigo de López Obrador. Es decir, López Obrador promovió a un Ministro del calderonato. Pero ahorita hablaremos de este Ministro.

En su gobierno, López Obrador ha propuesto hasta el día de hoy a cinco Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y ahora a Lenia Batres.

De manera específica, Ríos Farjat vino a suplir en la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora, Ministro que fue presionado desde el poder para que renunciara y dejara un espacio al obradorismo. Esto en una clara intromisión a la rama judicial.

López Obrador no entiende que los Ministros de la Corte son guardianes y garantes de la Constitución, no de sus ocurrencias. Por ello, públicamente ha recriminado que dos de los ministros que él propuso, no avalaran sus posturas, refiriéndose obviamente a Ríos Farjat y a González Alcántara. Sin embargo, por otro lado, cobija a Zaldívar Lelo de Larrea que no avaló las posturas de Felipe Calderón (quien originalmente lo propuso).

Durante su gestión, su parcialidad era patente. Zaldívar Lelo de Larrea sostenía que era un juzgador imparcial, que sus votaciones en los asuntos de la Corte hablaban por él. Sin embargo, le dio la razón a todos los que lo criticamos como parcial, cuando hace unas semanas renunció a su cargo para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum.

Este actuar pone en entredicho todas las resoluciones judiciales donde participó. Quiere decir que tenía vínculos y ligas con el gobierno (poder respecto del que debería ser contrapeso) desde su paso por la Suprema Corte. Es gravísima esta injerencia de quien se esperaría imparcialidad.

A partir de que los Ministros Ríos Farjat y González Alcántara asumieron la imparcialidad e independencia con que deben juzgar, López Obrador quedó molesto. Yasmín Esquivel Mossa (esposa del contratista favorito de AMLO) y Loretta Ortiz Ahlf actúan en la Corte como si fueran parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pues votan sin chistar lo que le favorezca al gobierno.

Para evitar la imparcialidad judicial de la que hablo, López Obrador rompió con una regla de oro en los nombramientos de la Corte que establecía que se propondrían personas que tuvieran una trayectoria judicial, profesional o académica destacada, siempre alejada de la política partidista. Por eso, para evitar nombrar a alguien que defendiera a la Constitución y no a su proyecto, mandó ternas al Senado con gente de experiencia limitada, pero muy identificada con su proyecto político: Bertha Alcalde Luján (hermana de la Secretaria de Gobernación), Lenia Batres Guadarrama (hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) y Eréndira Cruz Villegas (funcionaria de su gobierno). Esta era la segunda terna que se enviaba pues la primera (donde se incluía a su Consejera Jurídica) fue rechazada por el Senado.

Al no juntarse los votos para nombrar a una Ministra, el Ejecutivo nombró directamente a Lenia Batres.

Lenia Batres ha sido acusada como una persona que se ha dedicado a invadir predios en la Ciudad de México, además de su clara filiación partidista. Es decir, Lenia Batres es como la Lucha Castro de López Obrador. Y señalo a Lucha Castro porque, de haber sido siempre integrante del Barzón (oponiéndose a desalojos contenidos en órdenes judiciales) Javier Corral la nombró Consejera de la Judicatura en Chihuahua.

En pocas palabras, López Obrador y Corral entregaron la Iglesia a Lutero, como dice el viejo dicho. Dos personas que por décadas despreciaron el Estado de Derecho, se convirtieron así en custodias del Estado de Derecho. Una profunda falta de respeto a la impartición de justicia por parte de ambos megalómanos.

Desafortunadamente quien pierde con este nombramiento es la justicia. Se tiene una Ministra más que no impartirá justicia imparcial sino ‘justicia' partidista. Ojalá me equivoque.

Este nombramiento resulta hipócrita por quien lleva años diciendo que los Ministros deben ser elegidos por el voto popular. Curiosamente, el presidente nombró (de forma constitucional, hay que decirlo) a la ministra de reforma directa, por la falta de acuerdos en el Senado.

López Obrador seguirá golpeando al Poder Judicial, de eso no hay duda. Justamente por esto es que ahora más que nunca es importante evitar a toda costa la reforma judicial que pretende. Si el Poder Judicial es derrotado por el presidente, nada lo detiene de instaurar una tiranía en el país.