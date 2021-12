Noche Buena sin ellos (as)

El estado de Chihuahua atraviesa por una crisis humanitaria por la desaparición forzada de personas. Entiéndase por persona desaparecida aquella cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, Chihuahua cuenta con tres mil 464 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales dos mil 346 se encuentran en el rubro de desaparecidas, siendo Ciudad Juárez el municipio que más personas desaparecidas presenta con 533 personas, de las cuales 435 son hombres y 98 mujeres, enseguida se encuentra en municipio de Cuauhtémoc con 302 personas de las cuales 279 son hombres y 23 mujeres.

En contraste tenemos las cifras de personas desaparecidas que presenta la Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Chihuahua, que señala que son 117 personas desaparecidas en todo el estado, así se puede visualizar en la página de Gobierno del Estado, dividiendo a las personas desaparecidas de acuerdo con las zonas, así tenemos que en la zona norte la página reporta 35 personas, la zona centro 64 personas, la zona occidente 11 personas y la zona sur con siete personas.

Lo anterior refleja contradicción en el número de personas desaparecidas, pues según datos de la Secretaría de Gobernación se cuenta con dos mil 346 personas desaparecidas, mientras que el Gobierno del Estado reporta tan solo 117. Ello visibiliza, por un lado, la falta de coordinación entre la Federación y el Estado, y por el otro la falta de acciones por parte del Estado encaminadas a mantener la base de datos actualizada de las personas desaparecidas a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas, así como la falta de estrategias presupuestales, humanas y tecnológicas que tengan como fin que la Comisión Estatal de Búsqueda en el Estado de Chihuahua sea una institución eficaz y que verdaderamente cumpla su cometido.

A la fecha no se ha dado a conocer si se cuenta con algún programa regional de búsqueda de personas tal y como lo mandata la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Inclusive el 10 de diciembre de este año el Gobierno federal llevó a cabo en el estado la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 conocido como la “guerra sucia”. Y que, si bien se aplaude el compromiso del Gobierno federal para la creación de un programa especial de búsqueda para las personas desaparecidas durante ese período histórico, lo cierto es que el compromiso por la búsqueda de las personas desaparecidas no debe limitarse en la temporalidad, pues actualmente hay familias y colectivos de víctimas que buscan la verdad, un verdadero acceso a la justicia y una reparación integral del daño.

Sometidos al olvido no solo están los desaparecidos durante el período de 1965 a 1990, sino que se suman los que a la fecha han desaparecido, en donde el Estado no ha podido garantizar la no repetición, pues las desapariciones persisten y estas se han intensificado en mayor medida en la comunidad migrante.

La herida seguirá abierta para todas aquellas víctimas de violaciones graves a derechos humanos que no han podido encontrar a su familiar desaparecido, que no han podido obtener la verdad de los hechos por falta de efectividad y exhaustividad en las debidas diligencias y en consecuencia no han sido reparadas de forma integral.

La Noche Buena no será tan buena para muchas familias chihuahuenses, que siguen sin encontrar a sus familiares desaparecidos y que desean que sus seres queridos no sean olvidados.

