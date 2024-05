No va a ganar Xóchitl, va a perder Morena

La 4T es un mito, para algunos es un sueño, para otros una pesadilla. Se quedó como un simple eslogan, una frase pegajosa repetida millones de veces que logró penetrar en la mentalidad colectiva, fácil de memorizar, todos mencionan la 4T pero nadie sabe qué es.

Durante cinco años, el país se dividió en dos, polarizaron a la población en fifís y morenistas, por exclusión, si alguien no coincidía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces es fifí o aspiracionista, no hay más opciones.

Pero la 4T no existe, es una idea, un anhelo que acariciaron a los partidarios de Morena, quienes se pusieron a repetir lo mismo, como en aquella película del cine de oro mexicano, cuando el personaje que interpretó a Tin Tan, en “La Marca del Zorrillo”, había tomado toloache y como un zombie completamente ausente repetía “yo quiero mi Chole-yo quiero mi Chole”, así mero, los morenistas se aprendieron de memoria las palabras clave de su movimiento político, para repetir al unísono “neoliberal”, “prianista”, “mafia del poder”, “el PRI robó más” y otras decenas de frases huecas que acomodaban para responder a cualquier queja o crítica, bajo la lógica de que “cartucheras al cañón, quepan o no quepan”.

Si hubiera en Morena una gota de autocrítica -que no la hay-, aceptarían que cometieron millas de errores, el presidente López Obrador fue indolente, soberbio, faccioso y omiso cada día que aparecía frente a las cámaras en las ruedas de prensa que bautizó como “mañaneras”, sus pecados fueron exhibidos cada día, mientras millones de incondicionales aplaudían por conveniencia, así, año con año se sumaron más y más triunfos políticos.

En el país, la ola guinda del partido oficialista, Morena, se hizo cada vez más fuerte en la operación electoral, pero eso lo lograron con los mismos políticos de siempre, principalmente los que militaban en el PRI y en el PAN, partidos odiados por orden del presidente López Obrador, pero que fueron la cantera de donde salieron los operadores políticos de todos los niveles, desde el que visita las colonias más populares, hasta los secretarios del gobierno que negociaron con las grandes corporaciones, la gran mayoría de los morenistas estuvieron allí. en el PRI o en el PAN en algún momento.

Lleno de incongruencias, el gobierno de López Obrador se convirtió en una copia mal hecha del PRI de los años sesenta, autoritario, totalitario, antidemocrático, en resumen, vivimos casi seis años en la antesala de una dictadura, esperando que en cualquier momento. el presidente decide limitar las libertades.

La supuesta 4T, no fue diferente a los gobiernos pasados, solamente jugaron con el discurso, hicieron algunos cambios bajo la lógica de “quítate tú para ponerme yo”, por ejemplo, si antes robaba en Pemex Romero Deschamps, ahora roban los hijos del presidente. , pero al final de cuentas es lo mismo.

La gente no es tonta, la ecuación es simple, la violencia sigue igual que antes o peor, la migración es un nuevo problema sin resolver, la salud y la educación están peor, la inflación es un déficit que no se puede solventar con un dólar barato, vivimos peor que antes, mientras el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA se pudren porque no funcionan.

Recuerdo que alguna vez platicaba con un filósofo y me dijo “la solución siempre está en el problema”, sí, a veces queremos buscar afuera una solución que venga desde otro lado, por eso pensábamos que el antídoto contra la 4T era una oposición política fuerte, pero no es así, nunca se logró consolidar una oposición política, la alianza maldita entre PRI-PAN-PRD que antes eran antagónicos, hoy es una contradicción moral insuperable. Nadie en sus cinco sentidos puede aplaudir que estos tres partidos políticos con una historia contradictoria se unan en una alianza amorfa, ayuna ideológicamente y que manifiesta un pragmatismo insano.

Una oposición PRI-PAN-PRD así de mala, no podría ganarle nunca al partido Morena de López Obrador del año 2018, un candidato que había luchado 12 años por el poder y que estuvo a punto de lograrlo en 2006 (quizá lo logró y hubo fraude como alega hasta la fecha), ese candidato López Obrador había legitimado su lucha hasta con los ciudadanos de la clase media más renuentes, por eso le dieron la oportunidad, pese a que todo indicaba que el caudillo se convertiría en lo que es ahora, un autoritario irracional. Pero aún así le dieron 30 millones de votos.

Hoy, a unos días de la elección, puedo afirmar que no va a ganar Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición, pero sí estoy seguro que va a perder Morena, va a perder Claudia Sheinbaum, porque se convirtieron en lo peor del viejo régimen, porque la corrupción no se ha ido ni un solo segundo, porque la violencia está peor que nunca y porque es mucha la gente que le perdió la fe a la 4T, se acabó el sueño o la pesadilla en seis años. Pero, aún si le fuera favorable el voto popular a Morena, han perdido el rumbo, los siguientes seis años serán un retroceso para el país en manos de la indolente 4T.