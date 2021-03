No tires basura, ¿cómo te hago entender?

Todo empezó cuando asaltaron a un adolescente, lo empujaron al agua repleta de basura y perdió la vida. No tiremos basura en la calle, pequeñas acciones pueden tener grandes impactos. Desde hace tres años por medio de una señora recibí vía redes sociales un menaje propositivo y muy interesante, trataba de una propuesta acompañada para realizarse inmediatamente una compaña de no tirar basura, en vez de levantar la voz ante las autoridades judiciales que nunca resolvieron el problema según la señora. Al analizar la propuesta ciudadana junto con la perspectiva de verdaderas soluciones inmediatas a los problemas esenciales de la gente decidí actuar inmediatamente junto con el consejo de mis alumnos universitarios de leyes y políticas públicas. Empezamos con el análisis del problema pero de forma técnica, concluimos que a pesar de la violencia y la inseguridad como piedra angular, la solución inmediata era involucrar a los ciudadanos, básicamente le pedíamos apoyo para ser parte de, pero no sin antes poner el ejemplo, por tanto utilizamos la ley municipal, basándonos en los derechos humanos y la constitución política, fue el momento de utilizar el aparato de gobierno bajo petición con folio, convocar a los vecinos por medio de las redes sociales y los medios de comunicación. Nuestro plan resultó con acciones positivas por parte de la sociedad y de gobierno, algo que nosotros llamamos gobernanza territorial, inclusive hoy en día el dique está limpio, la basura se removió, se virilizó el #notiresbasura, desgraciadamente debemos aceptar la realidad de que nosotros somos los llenamos de basura nuestra ciudad, pero también somos nosotros una gran parte que queremos un orden cívico y nuestra ciudad bonita. ¿Qué hacer? Todo inicia por las ideas legislativas, pero aquellas que son de forma administrativa en el municipio como multar a la gente cuando tire basura, desgraciadamente ningún gobierno o diputado lo propondrá por cuestiones políticas. Fue claro que la solución a corto plazo a un problema se presentó, aunque la solución permanente continúa en el aire, ya veremos quién es el valiente por logarlo.

A nosotros los juarenses nos gusta ver acciones, hechos y ayudar, pero no es suficiente, necesitamos profesionalizar las ayudas ciudadanas, necesitamos empoderar al ciudadano de forma estrategia, necesitamos presionar de tiempo completo a los representantes del pueblo para que moralmente se preocupen por su distrito y que seamos nosotros los ciudadanos los que salgamos de nuestras casas, hagamos presencia frente a los problemas, solucionarlos con campañas cívicas y el gobierno convertirlas en programas. Esto sí funciona, lo hicimos en un pequeño fraccionamiento de la colonia Valle del Sol, con poco menos de 50 casas con un pequeño parque lleno de basura, nuevamente con alumnos pusimos el ejemplo donde la gobernanza territorial es la solución a corto plazo, pero permanente, los vecinos fascinados aplaudiendo, orgullosos pero un poco más podrán acostumbrarse a dicha disciplina. También pusimos el ejemplo en los camellones de los fraccionamientos de ARAGON, los limpiamos porque están llenos de basura, cubrebocas, botellas de cerveza, pañales, condones y cajas de cartón. Nuevamente los vecinos se pusieron muy contentos nos tomaban fotos y nos aplaudían, estamos empezando a creer que la forma de encontrar la solución es por medio de la gobernanza territorial y que realmente se conviertan en programas acompañados del presupuesto público, pero también del corazón del ciudadano.

La pregunta podría ser ¿por qué no de forma tecnológica? Claro si es posible, es cuestión de implementar métodos efectivos para que la basura se convierta en dinero y nosotros mismos tengamos la oportunidad de presionar a las empresas públicas a crecer en el ámbito, a las privadas a competir y ser contratadas, la basura se ordena desde casa, el tecnicismo público por fin podría ser usada de forma inteligente, los privados empoderan un nuevo mercado y empujas la economía local. Ciudad Juárez tendría un impulso a la modernidad, dándole la oportunidad a la ecología a ser una de las prioridades para los próximos gobiernos, cuando esto suceda significa que la gobernanza y la sustentabilidad por fin están dando resultados. Algo que me atrevería a decir que ni los propios gobernantes conocen, es entendible no existe un colegio de administración pública en el que los programas o el diseño de políticas públicas estén armadas con metodología para la construcción de una ciudad bonita y una educación cívica permanente, me refiero a que independientemente de los gobiernos y sus candidatos estos tuvieran que ajustarse a las nuevas formas técnicas de administrar una ciudad. Aprovechemos para evaluar a los gobernantes, es importante entender que el presupuesto destinado a esta ciudad no es lo suficiente para mantenerla bonita, por eso debemos exigir que la ciudad crezca de forma horizontal y no vertical, que los servicios público alcancen para todos, principalmente de forma ordenada y que sea equitativa, principalmente en las familias, por lo que debemos apoyarnos en el artículo 4º constitucional donde tenemos derecho a todos los servicios federativos de forma constante.