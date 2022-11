No tendrás nada y serás feliz

PUBLICIDAD

“Con un dólar o peso digital, te podrán prohibir ciertas compras o gastos. Además si no te ciñes a lo políticamente correcto, tan simple como apagarte el chip del monedero”

Ciudad de México.- El método es conocido, aunque con sustanciales diferencias. Tendrás un monedero electrónico donde se te depositarán los dólares tokenizados, algo parecido a una tarjeta de débito, pero ésta vez el control del gasto no necesariamente correrá a cargo del usuario y más preocupante aún, si se aplican criterios políticos es posible apagarte el chip si no actúas acorde a ellos.

De hecho, ese dinero digital no será tuyo, será propiedad en este caso del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos y en México, pues de Banxico o del BCE en Europa. No podrás sacarlo físicamente de un cajero ni ir al banco por él.

Parece el guion de una película de ficción, pero no es así. Esta semana comenzaron las pruebas con los dólares digitales, y donde participan grandes firmas como HSBC, Master Card, US Bank y Wells Fargo por mencionar algunas.

Podríamos pensar que es la tecnología, que estamos avanzando, que es normal y que cual filosofía de persona no comprometida con nadie fuera de sí mismo, “no pasa nada”.

George Gammon, un analista financiero con un canal de igual nombre en You Tube, señala que un dólar, -o peso-, digital, preocupan porque el control que los gobiernos ejercerán sobre los ciudadanos será total, pues existen indicios de que como en China, se apliquen criterios políticos para que quien no se ciña al pensamiento general aceptado, se le apague su monedero y no pueda hacer nada, ni comprar ni vender.

En un artículo de Michael Maharry, en Schiffgold.com, se establece que “los dólares digitales serían similares a bitcoin y otras criptomonedas. Existirían como billetes o monedas virtuales guardados en una billetera digital en su computadora o teléfono inteligente”.

La diferencia entre una moneda digital del gobierno y bitcoin es que el valor de la moneda digital está respaldado y controlado por el estado, al igual que la moneda fiduciaria tradicional como el peso o el dólar.

Asimismo en un artículo publicado por Bloomberg se señala que cuando China lanzó su programa piloto de yuan digital, ésta "ofrece a las autoridades de ese país un grado de control que nunca sería posible con el dinero físico".

El gobierno podría incluso "desactivar" la capacidad de un individuo para realizar compras, es decir te pueden desconectar basados en criterios políticos.

Por ejemplo, si estas comprando demasiada carne o ya le habías cargado gasolina a tu auto, podrían prohibirte esa compra por considerar que va en contra de políticas de reducción de huella de carbono. Así de intrusiva puede ser la moneda digital.

El crédito o los préstamos, se autorizarían solo para las personas que se sometan y sean dóciles a los gobiernos, señala George Gammon.

Por otra parte, la frase de “no tendrás nada y serás feliz”, se atribuye a Klaus Schab, fundador del Foro Económico Mundial y se cierne en torno a las metas 2030 de dicho organismo y compartidas por otros organismos de corte internacional, y que, por supuesto incluyen los controles digitales sobre las personas en todas sus formas, como pasaportes, dinero, etcétera.

En el caso del peso digital, el Banco de México ya se ha pronunciado al respecto e informó que comenzará a operar en 2024, mientras que el dólar digital se espera inicie su puesta en marcha en 2023, pues como se señala al principio ahora está en fase de pruebas.

En síntesis, la secuencia de actividades que llevarán hacia el establecimiento de monedas nacionales digitales ya arrancaron, solo es cuestión de tiempo para que todo suceda conforme a lo planeado.