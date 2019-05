‘No te preocupes, ya estoy acostumbrada’

En la actualidad, en el círculo cotidiano suelo no convivir con personas con discapacidad, pero sí lo hice en algún momento de mi vida. Mi amiga, BB, desde niña padece parálisis de la cintura hacia abajo a causa de la poliomielitis. Durante nuestros estudios universitarios, los compañeros de carrera fuimos testigos del esfuerzo que le significaba acudir a clase: ayudada de sus muletas subía, uno a uno, los escalones de un edificio hasta llegar al tercer piso para luego, al término de la sesión, bajarlos para trasladarse a otro edificio, y subir igual, uno por uno, los escalones hasta el cuarto piso.

Al paso de los años la fuerza de sus brazos cedió y una silla de ruedas sustituye a las muletas. No hace mucho nos reunimos en un restaurante de un lujoso centro comercial de Monterrey y me pidió que la acompañara al baño. ¡Sorpresa!, y desilusión: la puerta de ancho suficiente para dar cabida a la silla de ruedas estaba colocada en posición oblicua de forma tal que no hubo forma alguna para entrar. ¡Mal por el diseñador! Conduje la silla de ruedas lo más aprisa que pude hacia otro restaurante y pedimos que nos dejaran utilizar el baño; amablemente accedieron, pero al llegar nos encontramos con que teníamos que bajar seis escalones para acceder. Otra vez ¡mal por el diseñador! De nuevo nos apuramos para llegar a otro establecimiento y ahí ni siquiera nos permitieron hacer uso de los sanitarios. ¡Muy mal por la gente! Llegamos al cuarto local y amablemente se nos permitió el uso de los baños ¡bien por la gente!, pudimos acceder sin problemas, pero, al entrar, encontramos que si bien una sección de la placa de lavabos tenía la altura adecuada para ella, no había ningún privado con la dimensión suficiente para maniobrar en él. Con la habilidad adquirida a lo largo de su vida, BB colocó su silla frente a la última puerta –para procurar privacidad– y me pidió el típico “me cuidas” para que nadie se aproximara, ya que la puerta del privado tuvo que permanecer abierta. ¡Mal para el diseñador! Más no todo terminó ahí: para lavarse las manos se aproximó al lavabo, de buena altura, pero no pudo alcanzar la jabonera, y mucho menos pudo abrir la llave para enjuagarse las manos: ¡mal intento del diseñador que sólo dio una solución a medias! Al salir del baño, con la sonrisa que siempre la ha caracterizado, BB me dijo: no te preocupes, ya estoy acostumbrada.

Igual que BB, los invidentes se han acostumbrado a sortear los obstáculos que deben enfrentar día a día: no es raro ver en la zona Centro de Ciudad Juárez a invidentes desorientados: la guía colocada en la banqueta de pronto se interrumpe por tramos desprendidos, pasa por registros metálicos desnivelados, hace recorridos extraños para librar postes y, el colmo, por áreas que han sido restringidas a capricho de los comerciantes ante la complacencia de las autoridades.

Por ello no debemos cansarnos en insistir que a los estudiantes de Arquitectura y de Diseño Urbano se les enseñe la importancia de aplicar, siempre, criterios de diseño universal en todos los espacios, tanto a escala arquitectónica y urbana, y no a manera de “caridad” hacia las personas con discapacidad: todos en algún momento de nuestra vida, o cuando sumemos algunos años, lo que hoy nos es indiferente se convertirá en verdaderas barreras que tarde o temprano limitarán nuestro diario vivir.

Por eso aplaudo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a los académicos y a todo aquel ciudadano que han impulsado los cambios en el reglamento de construcción que la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio ha de implementar. Invito a apoyar la permanencia del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) para fortalecer las políticas públicas encaminadas a promover los derechos humanos la plena inclusión y la participación en todos los ámbitos de la vida, porque aún nos falta mucho por avanzar. Es importante saber que la desaparición de la Conadis, o su fusión a alguna secretaría, significaría un total retroceso en materia de atención a las personas con discapacidad. Por otra parte, el hecho de apoyarles en lo personal con subsidios, como pudiera ser la intención, nunca garantizará, ni hoy ni en el futuro, su cabal inclusión y respeto a los derechos humanos de aquellos a quienes admiro profundamente. Que nadie se acostumbre a vivir así, que nunca nadie más, aun con una sonrisa, nos diga: “no te preocupes, ya estoy acostumbrada”.