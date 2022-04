¡No te pongas en mi lugar!

Por lo regular, la frase “ponte en mi lugar” o “ponte en su lugar” es para tratar de comprender la condición o pena por la que atraviesa una persona, sobre todo cuando se trata de alguien con determinada discapacidad motora.

Es un tema que he abordado en varias ocasiones y lo seguiré haciendo, buscando que, de verdad, seamos celosos vigilantes y evitemos que personas sin conciencia ocupen los espacios de vehículos que transportan a personas con capacidades diferentes.

Los artículos 77-I y 140 de la Ley y el Reglamento de Vialidad y Tránsito vigente para el Estado de Chihuahua estipulan que se puede utilizar cualquier espacio de la vía pública para estacionamiento de vehículos excepto en las zonas reservadas para personas con discapacidad o frente a rampas especiales de acceso a las banquetas, de lo contrario pudiera hacerse acreedor a una multa de hasta 4 mil 224 pesos.

Pero parece que ni así entendemos. Con frecuencia trato estas reflexiones con ejemplos y utilizando un poco la imaginación. A nadie nos gustaría tener una discapacidad, cualquiera que sea. La mayor parte de las personas gozamos de cuatro sanas extremidades y un cerebro que funciona normalmente.

Pero no estamos exentos de padecer, en cualquier momento y por diversas causas, alguna discapacidad que puede ser hereditaria, otras por accidente o a consecuencia de una enfermedad. Hay quienes no pueden escuchar, hablar, caminar normalmente. Cualquiera de estas discapacidades son o deben ser terribles. Ser tetrapléjico, inimaginable. Una silla de ruedas, un par de muletas, un bastón de apoyo para el débil visual o un aparato auditivo serán casi por siempre el acompañante principal de las personas con capacidades diferentes.

Imagínese Usted de pronto en las sombras. Está ciego. No ve. Su vida cambia radicalmente, pero debe continuar en ella. Su rutina, si es que la tenía, ya no será jamás la misma.

Ahora tendrá que depender de otras personas y de Usted mismo, que, de acuerdo a los especialistas, deberá desarrollar otras habilidades. Hagamos de cuenta que está Usted en silla de ruedas… ¿puede imaginarlo? Ya no podrá disfrutar de una caminata o ir al cine a la hora que se le pegue la gana, o simplemente llevar a sus hijos a la escuela. ¿Y qué tal si de pronto se queda Usted mudo? Ya no podrá hablar, gritar, cantar…

¿O tal vez prefiera imaginarse quebrado de la columna vertebral? ¿Qué tal si su cerebro deja de funcionar al cien? ¿Se imagina? Me parece que todos, absolutamente todos nosotros tenemos contacto directo o indirecto con alguna persona que sufre de alguna discapacidad.

Hay decenas, cientos de personas con problemas de movilidad. Expreso todo mi respeto a quienes, a pesar de la adversidad, continúan su vida. Y digno es reconocer a instituciones públicas y privadas por los esfuerzos que hacen para apoyar a quienes sufren cualquier discapacidad, pero sobre todo, ¿sabe qué?: es loable –yo diría titánico– el tratar de hacernos entender la importancia de respetar los espacios específicos para personas con alguna discapacidad.

Hace algunos años, por ley, todos los edificios donde se prestan servicios públicos o privados, debieron incluir obligatoriamente rampas de acceso y cajones para vehículos especiales de transporte en sus estacionamientos.

Ciertamente los bancos, supermercados, edificios del sector gubernamental, en las calles, los estacionamientos y todo lugar público, acataron estas medidas. Quienes brindan un servicio tuvieron la obligación de disponer de cajones para que pudieran estacionarse vehículos con engomados o placas que los identifican para tal efecto.

Sí, Usted y yo lo sabemos: hay lugares especiales para que puedan estacionarse vehículos que transportan a personas discapacitadas. Pregunto: si esos lugares son para ellos y ellas… ¡¿Por qué diablos ocupamos los espacios para discapacitados?!

El coraje es lo de menos. La impotencia que se siente es lo peor, porque seguramente Usted, como yo, alguna vez hemos visto que alguien “normal” llega en su vehículo y sin ningún miramiento ocupa un cajón para discapacitados, cuando no debe hacerlo. ¿Se le ha ocurrido decirle a este automovilista que no lo haga? Yo sí lo he hecho y créame que se me revuelve el estómago nomás de escuchar las respuestas.

Nada nos cuesta respetar los cajones, asientos, espacios, accesos que son para cientos de personas con discapacidad que requieren de esas facilidades. No se vale que, por flojera y comodidad, tengamos que invadir un espacio destinado a una persona que no puede caminar como Usted o como yo.

Pongámonos de pronto en el lugar que merecen personas con capacidades diferentes, sí… ¡pero no es literal! Pongámonos en su lugar, pero no los ocupemos.