No supo gobernar y tampoco será leal

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador prefiere premiar la lealtad de funcionarios o políticos que la eficacia en el desempeño. Ya son muchas ocasiones que lo ha dejado manifiesto, pero en su reciente visita al estado de Chihuahua lo demostró una vez más. Tal y como ocurriera con el penoso caso de la funcionaria federal Elizabeth García Vilchis, de quien el primer mandatario, a manera de defensa dijo que si bien no sabía leer no decía mentiras. Explícitamente acepta que la encargada de la sección quién es quién en las mentiras, que se presenta los miércoles en la conferencia mañanera, no reúne las habilidades requeridas para su puesto, pero es leal y eso es lo que importa.

Algo similar parece que trató de decir AMLO en la pasada visita a territorio chihuahuense. Ocurrió cuando anunció que designaría con cargos diplomáticos a varios exgobernadores de distintos partidos. No descartó que entre ellos figure Javier Corral Jurado. Desde luego que este anuncio no fue bien recibido por los chihuahuenses. Causó la molestia generalizada de quienes conocen el mediocre desempeño y los pocos resultados del exgobernador de Chihuahua.

Consideran que el presidente de México estaría premiando la ineficacia, el pésimo desempeño, el caos financiero heredado y la falta de compromiso de Javier Corral Jurado. Designar al exgobernador chihuahuense para cualquier cargo público, sería entregar una encomienda a quien no quiere trabajar, a quien no le interesa dar resultados. El terreno diplomático es sumamente demandante y delicado. No es difícil imaginar los resultados de alguien que frecuentemente prefiere irse a jugar golf y tenis en lugar de cumplir con las obligaciones a las que se había comprometido.

El presidente de los mexicanos debería saber del estado caótico en el que Javier Corral dejó las finanzas del estado de Chihuahua. En esta reciente gira por Ciudad Juárez debieron haber llevado al presidente López Obrador al Centro de la urbe fronteriza para que viera el tiradero de obras mal planeadas, diseñadas y heredadas por la administración corralista. En un recorrido por esa zona AMLO se hubiera encontrado con encendidos reclamos ciudadanos por caos que dejó Corral. Los altos índices de violencia que deja el repudiado exgobernador Javier Corral en toda la entidad chihuahuense es algo que debería ser recordado por el presidente de la República antes de designar al cuestionado político. También debería tomarse en cuenta el nivel de ineficiencia que presenta la mayoría de las obras realizadas en la pasada administración estatal en Ciudad Juárez.

Antes de ofrecerle un cargo de alta responsabilidad, el presidente mexicano debería recordar que Javier Corral ha sido señalado en múltiples ocasiones por preferir alejarse y refugiarse en la Ciudad de México, antes que atender sus responsabilidades como autoridad en Chihuahua.

Al primer mandatario deben recordarle en la oficina de la Presidencia de la República algunos detalles acerca de quién piensa integrar al servicio público. Ya se sabe que el controvertido exgobernador Corral demostró en tiempos de campaña más lealtad hacia Andrés Manuel López Obrador que al partido al que pertenecía. Por eso ahora lo están protegiendo desde el centro del país y premiándole sus evidentes y constantes ineficiencias. Pero que no se confíe el tabasqueño, Corral ha demostrado que sabe traicionar. Que alguien le advierta al señor presidente las consecuencias de invitar a colaborar a quienes ya han demostrado el poco interés por servir a los mexicanos. Es cosa de que AMLO pregunte a cualquier juarense lo que piensa del exgobernador con el más bajo índice de aceptación, como para que recapacite su intensión.