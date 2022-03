No son uno… ni dos… son muchos negritos en el arroz

Los ejercicios que periódicamente realiza el Plan Estratégico de Juárez para ofrecernos información es por demás interesante no solo porque toman una fotografía del momento en el que se recaba, sino que además brinda elementos para establecer parámetros y tendencias gracias precisamente a esa periodicidad que permite comparar cómo estamos y percibimos nuestro entorno en un tiempo determinado respecto a años anteriores.

El pasado jueves 24 de marzo el Plan Estratégico presentó el informe “Así estamos Juárez 2022” con una serie de indicadores vinculados con la calidad de vida. Desde mi perspectiva, no nos fue muy bien y le explico por qué.

Se dice que en Juárez la gente trabaja mucho, y sí, es cierto, sin embargo, también es cierto que las condiciones de vida que puede sostener con sus ingresos no son proporcionales al esfuerzo que dedica a su actividad laboral. Si bien de entrada y sin indagar exhaustivamente se puede decir que en nuestra ciudad el porcentaje de las personas afiliadas al IMSS -31.5 por ciento de la población total de Juárez- se encuentra entre los mayores del país dada la presencia de la industria maquiladora y los empleos formales que ofrece, es de subrayar que 92 por ciento tiene ingresos de 1 a 4 salarios mínimos, y de ellos un porcentaje muy alto, 75 por ciento, ganan entre 1 y 2. Me refiero este indicador porque recuerdo que por el 2004 la población que tenía este mismo rango de ingresos, de 1 a 4 salarios mínimos, era el 82 por ciento de la población económicamente activa y, precisamente, por ese nivel de los ingresos, fue que se produjeron cerca de 150 mil viviendas de interés social, muchas de ellas de tipo económico -de un solo dormitorio-, ya que el financiamiento no alcanzaba para más. Con la información en la mano, no cabe duda de que la población que percibe salarios bajos creció en 10 por ciento respecto a hace casi 20 años en el mercado laboral formal. Un negrito en el arroz.

No por nada poco más de 42 por ciento de los juarenses afirman que con el ingreso familiar no les alcanza para los gastos que deben realizar, mientras que así 58 por ciento dijo que sí: un porcentaje similar dijo lo mismo el año pasado, sin embargo, si comparamos estos porcentajes con los registrados en 2017, en aquel entonces el 70 por ciento expresaba que el salario le era suficiente. Podemos comprender que las consecuencias de la pandemia son un factor por considerar en el aumento del 12 por ciento de las familias que se unieron al grupo de aquellas que padecen limitaciones, sin embargo, la inflación del último año también lo es. Ya van dos negritos en el arroz: son más las personas que ganan poco en Juárez y, en consecuencia, hay más familias que no pueden cubrir sus necesidades.

Lamentablemente, esto no acaba ahí: vivimos en una ciudad sucia, pues calificamos la limpieza de las calles en poco más de cuatro en una escala de cero a 10, nos hacen falta árboles y tampoco estamos muy conformes con la calidad del agua y con la contaminación del aire. ¿Y cómo nos sentimos con la calidad de los servicios públicos? El suministro de agua son los mejor evaluados y andan raspando el ocho. La recolección de basura anda en poco más de seis y lo que sí están de plano reprobados son el transporte público o ruteras y el estado físico de las calles y pavimentación. ¡No hay manera de negarlo! Triste es también que ante la importancia que representan las áreas verdes y el espacio público su calificación no llegue ni a seis y en lo que respecta a la movilidad, siempre ha sido mayor el grado de satisfacción del Ecobús que el transporte público tradicional: en 2017 era de 8.18 y 5.97 respectivamente; para 2020 se registró una baja a 7.96 y 6.14 y peor aún, para el 2021 ambos alcanzaron sus más bajas calificaciones: 6:36 y 5.40. Somos una ciudad paralizada. Si bien bajó el porcentaje de población en pobreza, aumentó la que padece pobreza extrema. En los últimos dos años no hemos podido abatir el maltrato a niñas, niños y adolescentes: aunque tuvimos peores números en 2017. ¡Muchos, muchos negritos más en el arroz! ¿Cuándo parará esto?

Alguien me dijo que cuando escribo suelo quejarme… bueno, aquí están solo algunas de las razones. Sin embargo, no, no hay solo cosas negativas: encontré que ya se está abriendo el camino para llegar a ser una ciudad amigable e incluyente: mientras que en 2018 la satisfacción con el estado de los espacios para las personas con discapacidad casi alcanzaba un deshonroso cinco, hoy felizmente llegamos a ocho. ¡Un blanco entre muchos negritos!